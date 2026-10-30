Luego de un ciberataque, la empresa destinó fondos extraordinarios para sostener la operatividad y responder por la seguridad de activos digitales

Binance informó de manera oficial que ya reservó más de u$s6.340 millones de fondos propios de la compañía para absorber íntegramente el impacto económico del reciente hackeo.

La cifra apartada busca respaldar el compromiso público asumido por la empresa de cubrir los saldos de los usuarios sin trasladar pérdidas a la comunidad.

A través de un comunicado emitido en sus canales institucionales, la firma detalló que comenzó las tareas operativas de recupero y trazabilidad de los activos en articulación directa con organismos policiales, firmas de inteligencia sobre la cadena de bloques, emisores de stablecoins y contrapartes del mercado financiero digital.

"Sobreviviremos a esta tormenta", subrayó el exchange al ratificar que los recursos corporativos se mantendrán asignados hasta saldar el déficit de balance ocasionado por el ciberataque, mientras continúan las pericias para determinar las brechas de acceso utilizadas durante la intrusión.

El comunicado de Binance

Cómo repondrá Binance los tokens afectados y qué rol juegan las mesas OTC

La reconstrucción de los saldos sustraídos demanda un procedimiento de calce para evitar desbalances en las tenencias de cada cliente.

Según detalló la compañía, u$s5.000 millones de los u$s6.340 millones comprometidos ya están resguardados en los activos de tokens exactos que sufrieron el desvío ilícito.

Para cubrir el tramo remanente, la empresa se encuentra adquiriendo los activos faltantes tanto en el mercado abierto como a través de canales extrabursátiles (Over The Counter o mesas OTC), con la finalidad de igualar con precisión la cartera que mantenían los depositantes previo al incidente.

Desde la dirección técnica de la plataforma advirtieron que esta última fase de compras puede requerir mayor tiempo administrativo: ciertos tokens vulnerados presentan niveles reducidos de liquidez inmediata en los libros de órdenes y las operaciones institucionales vía OTC exigen acuerdos bilaterales específicos de liquidación.

Una vez completada la restitución de inventario, Binance someterá la totalidad de las tenencias a la verificación pública mediante su protocolo de Prueba de Reservas (Proof of Reserves), permitiendo auditar en la cadena que el respaldo vuelva a ubicarse en una relación de uno a uno respecto a las cuentas de los clientes.

Qué sucederá con los millones inmovilizados por la industria cripto

Las gestiones judiciales y de rastreo se mantienen por un carril complementario a la cobertura financiera asumida por la empresa.

El monto de u$s6.340 millones reservado por el balance corporativo no contempla los activos congelados o asegurados de forma preventiva.

De acuerdo con el reporte oficial, los socios de la industria ya lograron bloquear u$s3.000 millones en fondos vinculados al ataque -tramo en el que intervinieron emisores centralizados de stablecoins como Tether y Circle-, capital que permanece bajo procedimientos de verificación técnica y reclamo judicial conjunto con las autoridades.

A medida que los procesos de recuperación avancen, la plataforma irá reintegrando los fondos recuperados a su estructura contable y ajustando los desembolsos de emergencia. Mientras tanto, la compañía confirmó que mantendrá el uso de recursos patrimoniales propios para sostener el déficit operativo que determine la investigación definitiva.