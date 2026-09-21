Especialistas convocados por Coinbase detallaron cómo exchanges y custodios ya reducen su exposición al bitcoin cuántico frente a un eventual ataque

Google Quantum AI aceleró la percepción del riesgo; la preparación actual evita una migración caótica de Bitcoin en el futuro.

Cerca de 5 millones de BTC en exchanges como Binance, Kraken y Robinhood son vulnerables por reutilizar direcciones.

Exchanges y custodios de Bitcoin pueden reducir el riesgo de un ataque cuántico coordinando firmas y migrando fondos a esquemas seguros.

Los exchanges y custodios de Bitcoin ya pueden achicar su exposición a un eventual ataque de computación cuántica sin esperar a que la red apruebe un cambio de protocolo, según las conclusiones de un taller organizado por Coinbase.

La clave está en coordinar dos frentes en simultáneo: qué esquema de firma va a adoptar Bitcoin y cómo se migran operativamente los fondos hacia ese esquema.

El riesgo de fondo no es nuevo: una computadora cuántica lo bastante potente podría, en teoría, derivar una clave privada a partir de una clave pública expuesta en la blockchain, lo que rompería el sistema de firmas que protege los fondos hoy.

Esa máquina todavía no existe, pero la industria trabaja bajo la premisa de que conviene anticiparse, porque migrar una red descentralizada como Bitcoin lleva años.

Cinco millones de BTC en la mira del riesgo cuántico

No todo el Bitcoin en circulación corre el mismo riesgo. Según un estudio de Glassnode, la parte más vulnerable corresponde a direcciones que ya expusieron su clave pública en la cadena, algo típico de formatos antiguos y de billeteras que reutilizan direcciones.

Según datos de Project Eleven, unos 5 millones de BTC en poder de exchanges como Binance, Kraken y Robinhood están en esa situación por reutilización de direcciones.

La recomendación que surgió del taller de Coinbase apunta justamente a eso: dejar de reutilizar direcciones, mover fondos a formatos que no expongan la clave pública y ordenar los sistemas internos de custodia para que la eventual migración no sea una carrera de último momento.

BIP-360 pone a prueba las firmas resistentes a ataques cuánticos

La discusión técnica gira en torno a BIP-360, una propuesta que plantea incorporar a Bitcoin direcciones resistentes a ataques cuánticos con un nuevo esquema de firma.

El problema es que las firmas post-cuánticas pesan más y son más lentas que las actuales, algo que impacta en el tamaño de las transacciones y en el rendimiento de los dispositivos.

Por eso hay mediciones prácticas en marcha. Blockstream Research publicó benchmarks sobre cómo se comportan esas firmas en billeteras de hardware, un dato sensible porque buena parte de los usuarios depende de dispositivos con capacidad de cómputo limitada.

En el plano de la custodia institucional, BitGo y Silence Laboratories informaron que completaron la primera simulación de una transacción MPC post-cuántica hecha por un custodio regulado, un esquema que reparte la firma entre varias partes sin reconstruir nunca la clave completa.

Google acortó el horizonte y convirtió la amenaza cuántica en prioridad

Un documento de Google Quantum AI publicado en marzo revisó a la baja los recursos cuánticos estimados para romper la criptografía de curva elíptica que usa Bitcoin, lo que acortó el horizonte con el que trabajan los desarrolladores.

Firmas como Coinbase, Circle y Franklin Templeton describen la amenaza cuántica como uno de los principales riesgos de largo plazo para Bitcoin en 2026.

Un cambio de consenso en Bitcoin exige acuerdo amplio entre desarrolladores, mineros, exchanges y usuarios, un proceso que puede demandar años. Mientras tanto, las plataformas pueden bajar su exposición con prácticas de higiene de direcciones y con pruebas internas de los nuevos esquemas de firma.

Para el inversor, que ya enfrenta un riesgo silencioso para los inversores, la lectura es de contexto más que de alarma inmediata: no hay una amenaza operativa a corto plazo, pero la preparación temprana reduce la chance de una migración caótica cuando la red finalmente adopte el cambio.

Esa coordinación entre firmas, monederos y sistemas de custodia va a definir qué tan ordenado resulta el proceso el día que Bitcoin dé el salto.