Los datos oficiales muestran que la demanda de dólares sigue firme y permiten conocer cómo se repartieron las divisas entre ahorro y consumo

Las reservas del BCRA cayeron u$s2.167 millones en septiembre, cerrando el mes en u$s46.092 millones por pagos y demanda.

Desde abril de 2025, la demanda bruta de divisas superó los u$s50.000 millones, reflejando búsqueda de cobertura.

La compra de dólares en efectivo alcanzó u$s2.896 millones en septiembre de 2026 por 1,6 millones de argentinos.

Los argentinos compraron u$s2.896 millones en efectivo durante septiembre y mantuvieron elevada la demanda de divisas, en un mes en el que las operaciones volvieron a mostrar diferencias entre compradores y vendedores.

Con esos movimientos, las compras brutas acumuladas desde la flexibilización del cepo para personas humanas, aplicada en abril de 2025, superaron los u$s50.000 millones, según los últimos datos difundidos por el Banco Central.

¿Cómo evolucionó la compra de dólares durante septiembre?

El BCRA informó que 1,6 millones de personas compraron billetes en septiembre y que otras 758.000 vendieron u$s425 millones; descontadas esas operaciones, las compras netas de efectivo sumaron u$s2.471 millones.

El monto bruto comprado superó en u$s43 millones al de agosto, cuando se habían adquirido u$s2.853 millones, aunque permaneció por debajo del máximo de julio, que llegó a u$s3.319 millones.

Así, septiembre fue el segundo mes con mayor compra de dólares en efectivo de 2026, aunque participaron menos personas que en agosto, cuando hubo 1,7 millones de compradores frente a 1,6 millones.

Al incorporar los egresos por servicios y otros gastos corrientes, que sumaron u$s668 millones, y las transferencias de divisas sin fines específicos, por u$s426 millones, el saldo neto llegó a u$s3.410 millones.

¿Dónde terminan los dólares que compran los argentinos?

Desde abril de 2025, cuando se flexibilizaron las restricciones cambiarias para las personas humanas, las compras brutas de dólares alcanzaron u$s50.186 millones y las ventas acumuladas sumaron u$s7.372 millones.

Al restar las ventas, la demanda neta acumulada llegó a u$s42.814 millones, un volumen que refleja la magnitud de la búsqueda de cobertura en moneda extranjera desde el cambio de régimen cambiario.

Entre enero y septiembre de 2026, las compras brutas sumaron u$s23.794 millones, con un promedio mensual de u$s2.644 millones, superior a los u$s2.200 millones posteriores al pico de septiembre de 2025.

Si ese ritmo se mantuviera hasta diciembre, las compras de todo 2026 alcanzarían aproximadamente u$s31.725 millones, por encima de la estimación del BCRA, que ubicaba el rango entre u$s26.000 y u$s30.000 millones.

El BCRA estimó que, de los aproximadamente u$s2.400 millones de salida neta de billetes y divisas sin destino específico en septiembre, unos u$s800 millones se utilizaron para pagar servicios y consumos corrientes.

Los otros u$s1.600 millones se repartieron entre depósitos bancarios locales y activos externos, con u$s800 millones para cada destino; así, dos tercios de la salida se orientaron al ahorro.

En agosto, los depósitos habían recibido u$s1.100 millones y los activos externos u$s700 millones; en septiembre, ambos sumaron u$s800 millones, mientras el dólar subió 4,34% frente a una inflación de 23,6%.

¿Cómo impactó la demanda de dólares en las reservas del BCRA?

El comercio exterior dejó un superávit de u$s3.317 millones, con exportaciones por u$s9.534 millones, una caída interanual de 26%, e importaciones por u$s6.217 millones, un aumento de 6%.

El BCRA explicó que la baja exportadora respondió a la comparación con septiembre de 2025, cuando las retenciones para los principales granos y subproductos agropecuarios se redujeron temporalmente a cero.

La cuenta corriente tuvo superávit de u$s1.521 millones, frente a u$s5.510 millones un año antes; incidieron intereses por u$s517 millones, rentas por u$s205 millones y servicios deficitarios por u$s1.061 millones.

En viajes y pasajes, los egresos netos fueron u$s596 millones, con gastos por u$s948 millones e ingresos por u$s352 millones; la cuenta financiera oficial registró déficit de u$s1.306 millones.

El resultado financiero incluyó pagos de u$s794 millones al FMI y u$s595 millones a otros organismos, parcialmente compensados por ingresos de u$s260 millones de títulos de deuda y préstamos financieros.

Las reservas perdieron u$s2.167 millones y cerraron septiembre en u$s46.092 millones; incidieron pagos, valuación negativa por u$s525 millones y compras por u$s474 millones del BCRA y u$s28 millones del Tesoro.

La caída también reflejó u$s808 millones de egresos netos a organismos, u$s308 millones por tenencias bancarias, u$s63 millones en pagos del BCRA y u$s38 millones de intereses de títulos públicos.