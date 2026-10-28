La votación se realizó el 28 de octubre en una asamblea extraordinaria y los resultados preliminares muestran un respaldo del 99,3% de votos emitidos

El objetivo es suavizar fluctuaciones del precio ex-dividendo y Strategy recompró u$s204,9M en acciones STRC recientemente.

La medida fue respaldada por el 99,3% de los votos emitidos y aplica inicialmente a la serie Stretch (STRC) desde el 1 de noviembre.

Accionistas de Strategy aprobaron pagos de dividendos diarios para sus cuatro series de acciones preferentes cotizadas en Nasdaq.

Los accionistas de Strategy, la compañía de tesorería en Bitcoin que cotiza en Nasdaq bajo el ticker MSTR, aprobaron modificaciones para pagar dividendos diarios en sus cuatro acciones preferentes listadas en Estados Unidos.

La votación se realizó el 28 de octubre en una asamblea extraordinaria y los resultados preliminares muestran un respaldo del 99,3% de los votos emitidos, aunque la empresa aún no publicó el escrutinio final.

Accionistas de Strategy votan un cambio histórico en sus dividendos con respaldo casi unánime

La propuesta modifica los certificados de designación de las cuatro series preferentes de Strategy: Strife, Stretch, Strike y Stride, que cotizan bajo los tickers STRF, STRC, STRK y STRD.

El cambio permite que los dividendos se acumulen todos los días calendario, incluidos fines de semana y feriados, y que se paguen el siguiente día hábil si son declarados.

La modificación no altera las tasas anuales de dividendo. Lo que cambia es la frecuencia de acumulación y el calendario de fechas de registro, que pasa de esquemas quincenales o trimestrales a un registro diario.

STRC, la serie Stretch de tasa variable, será la primera en pasar al nuevo calendario. Si las enmiendas entran en vigencia antes de las 12:01 del 1 de noviembre, la primera fecha de registro diario será ese día y el primer pago se realizará el 2 de noviembre.

Strategy aprobó pagar dividendos todos los días y esto es lo que cambia para sus inversores. (Imagen creada con IA)

STRF, STRK y STRD comenzarán a acumular dividendos diarios el 1 de enero de 2027, con el primer pago previsto para el 4 de enero. La implementación depende de que Strategy presente y haga efectivos los certificados de designación modificados ante la SEC.

Según el formulario 8-K presentado ante la SEC, la propuesta recibió 381,4 millones de votos a favor, equivalentes al 63,69% del poder de voto total de las acciones en circulación con derecho a votar. En contra votaron 2,2 millones de accionistas y 444.752 se abstuvieron, sin votos en blanco registrados por intermediarios.

Michael Saylor, presidente ejecutivo de Strategy, destacó en X que el 99,3% de los votos emitidos fue a favor. Esa cifra corresponde al porcentaje sobre los votos efectivamente emitidos, mientras que el 63,69% refleja el respaldo sobre el total del poder de voto elegible.

El objetivo del cambio es suavizar las fluctuaciones de precio alrededor de las fechas ex-dividendo. Con dividendos diarios, su valor se distribuye de manera más gradual y se reduce el salto de precio que suele observarse cuando una acción pasa a cotizar sin el derecho al próximo pago.

El CEO Phong Le explicó que no habrá interrupción en la cobertura de dividendos porque los pagos de Stretch se realizan con carácter retroactivo. Si las enmiendas no entran en vigencia antes del 1 de noviembre, el período comprendido entre esa fecha y el 15 de noviembre seguirá regido por el calendario quincenal anterior.

Para los tenedores de acciones preferentes, el cambio ofrece una acumulación más granular del dividendo y puede mejorar la previsibilidad de los flujos.

Sin embargo, no aumenta el rendimiento anual: la tasa de cada serie permanece igual y el nuevo esquema solo redistribuye el calendario de devengo.

Strategy rompió una racha de cinco semanas comprando Bitcoin y apuesta por recomprar sus acciones

Strategy pausó sus compras de Bitcoin durante la semana del 19 al 25 de octubre y destinó u$s204,9 millones a recomprar 2.068.459 acciones de su preferente STRC.

El precio promedio de la recompra fue de u$s99,06 por título, apenas por debajo de su valor nominal de u$s100.

Fue la primera semana completa sin compras de BTC desde mediados de septiembre y la mayor recompra semanal de STRC registrada por la empresa hasta ahora.

La interrupción rompió una racha de cinco semanas consecutivas de adquisiciones de Bitcoin. En la semana anterior, Strategy había comprado 267 BTC por u$s22,1 millones, mientras que dos semanas antes había adquirido 250 BTC por u$s21,5 millones.

La compañía mantuvo así su tesoro en 848.517 BTC, adquiridos por u$s64.020 millones a un precio promedio de u$s75.446 por moneda, incluyendo comisiones y gastos.

La operación forma parte de un programa de recompra de acciones preferentes que Strategy amplió de u$s2.000 millones a u$s3.000 millones una semana antes. Tras esta última compra, quedan u$s956,8 millones disponibles bajo esa autorización.