El CEO descartó que fuera solo una notebook y detalló el desvío vía EIP-7702. Analistas destacaron la madurez inédita que demostró el mercado

Frente al impacto generado por el mayor ciberataque registrado en la historia de los activos digitales, la máxima autoridad de Binance salió al cruce de las versiones que hablaban de un descalabro patrimonial.

El director ejecutivo del exchange, Richard Teng, brindó una detallada actualización técnica e institucional en la que defendió la solvencia de la compañía y reveló cómo los atacantes lograron eludir los filtros de seguridad corporativos.

El directivo desmintió de forma categórica que la vulneración se haya limitado al descuido aislado en la computadora de un ingeniero de DevOps: "Esto no fue llevado a cabo por una sola persona".

"La investigación inicial sugirió que el incidente pudo haber involucrado una laptop comprometida; sin embargo, nuestra investigación subsiguiente ha descubierto puntos adicionales de brecha. No fue una acción simple ni se utilizaron únicamente los permisos de un empleado", aclaró Teng ante la comunidad de inversores.

¿Cómo eludieron la seguridad de Binance y qué pasará con los retiros de los usuarios?

La investigación forense determinó que los atacantes explotaron un mecanismo avanzado sobre la infraestructura operativa del exchange.

Según detalló Teng, los delincuentes utilizaron el protocolo de delegación de firmas múltiples EIP-7702 para forzar la aprobación de transacciones sobre una billetera caliente (hot wallet) corporativa.

Esa maniobra eludió los canales de control habituales de la plataforma y fue combinada con código malicioso provisto de herramientas de autodestrucción, lo que borró rastros forenses a medida que se ejecutaban las órdenes de retiro.

No obstante, el directivo remarcó que los activos de los clientes permanecen intactos bajo almacenamiento en frío (cold storage) y que el dinero de la empresa absorbió el desvío.

Para recomponer la operatividad, el CEO trazó un cronograma de cuatro pasos inmediatos:

Restablecimiento de retiros: Se reconstruyó el módulo de salidas y se espera rehabilitar las extracciones antes del domingo, dentro de una ventana operativa de 40 horas

Cobertura con fondos corporativos: Binance ya reservó u$s6.340 millones propios , de los cuales u$s5.000 millones ya se conservan en las especies exactas de los tokens afectados y el resto se adquiere en el mercado y canales extrabursátiles (OTC), independientemente de los u$s3.000 millones congelados preventivamente por socios del sector

Auditoría en vivo: El próximo lunes se publicará un informe de Prueba de Reservas (Proof of Reserves) para que el público audite que el respaldo contable se mantiene en relación uno a uno

Acciones legales: Trabajo conjunto con fuerzas de seguridad internacionales y firmas de inteligencia blockchain para sancionar a los responsables del ataque

¿Por qué el mercado resistió el golpe?

La contundencia de las reservas corporativas y la reacción de los precios encendieron lecturas de solidez entre los especialistas del mercado local e internacional.

Pese a que el incidente provocó la liquidación forzada de posiciones alcistas por u$s1.300 millones en 24 horas según Coinglass, Bitcoin (BTC) retrocedió apenas entre un 3% y un 5%, marcando un piso intradiario en u$s76.300 y estabilizándose rápidamente por encima de los u$s78.000.

En declaraciones a las que accedió iProUP, el analista y divulgador financiero Axel Becker puso en contexto las dimensiones del evento: "El exchange más grande sufrió un hackeo de 5.000 millones de dólares, superando al de Bybit. Pero hay que tener en cuenta que Binance tiene más de 160.000 millones bajo administración, con lo cual el ataque representaría un 3% o 4% de todo lo que tiene. Más allá de ser un monto enorme, no sería tan grave".

Becker subrayó que la arquitectura descentralizada de las plataformas modernas sirvió como un amortiguador clave frente al pánico: "Los exchanges tienen la liquidez fragmentada, no tienen todo dentro de la misma billetera, con lo cual tienen el riesgo diversificado; no es que van a perderse todos los fondos ni mucho menos".

Además, destacó la pausa transitoria en los retiros para evitar corridas por miedo: "Bitcoin cae a zona de u$s78.000 y BNB un 7%. No son caídas significativas; esto marca la fortaleza del mercado cripto, que ante un cisne negro como que hackeen a la empresa más grande se mantiene realmente estable".

Esa resiliencia técnica fue convalidada por reportes de la firma on-chain CryptoQuant, que constataron que las reservas de Bitcoin de Binance apenas se redujeron un 3,1%, conservando más de 682.000 BTC.

Analistas de renombre como Michaël van de Poppe y Willy Woo destacaron que operadores de gran volumen aprovecharon la corrección para acumular activos con descuento, mientras traders institucionales como Ash Crypto trazaron un paralelismo histórico: al igual que la caída de FTX configuró el piso del mercado en 2022, la templanza de Bitcoin frente al mayor hackeo de su historia podría estar marcando el piso definitivo para el ciclo de 2026.