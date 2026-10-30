La plataforma prometió utilizar recursos corporativos para compensar a sus clientes, mientras los investigadores rastrean los fondos robados

Binance prevé reanudar retiros en 48 horas tras el ataque, que atribuye a TraderTraitor; busca recuperar u$s3.000 millones.

Michael Saylor de Strategy respaldó el compromiso de Binance; la empresa aún mantiene los retiros de usuarios suspendidos.

Binance comprometió u$s6.340 millones de sus recursos para reponer criptomonedas afectadas por un ataque a sus wallets.

Binance comprometió más de u$s6.340 millones de recursos corporativos para reponer las criptomonedas afectadas por un ataque a sus wallets.

La decisión recibió el respaldo público de Michael Saylor, presidente de Strategy, mientras el exchange mantiene suspendidos los retiros y trabaja para recuperar los fondos transferidos a través de 10 redes blockchain.

La compañía indicó que más de u$s6.000 millones del monto comprometido ya están disponibles en los mismos activos afectados.

El resto se completará mediante compras en el mercado y operaciones extrabursátiles (OTC), aunque los tiempos dependerán de la liquidez de cada criptomoneda.

Michael Saylor respaldó el plan de Binance

Saylor destacó el accionar de Binance por haber comprometido recursos de su propio balance para compensar a los usuarios y manifestó su expectativa de que cumpla con esa promesa.

El ejecutivo también consideró que el incidente servirá para que la industria refuerce sus medidas de seguridad. Sin embargo, no anunció una contribución económica de Strategy ni confirmó una exposición financiera de la compañía al exchange.

Por su parte, Binance comunicó que logró congelar o proteger cerca de u$s3.000 millones durante las tareas de recuperación. La empresa aclaró que esos fondos todavía deben atravesar procesos de verificación y no equivalen necesariamente a activos recuperados y disponibles para los clientes.

Los depósitos funcionan con normalidad, pero los retiros continúan suspendidos por motivos de seguridad.

Binance anticipó una ventana estimada de 48 horas para reanudar el servicio y garantizó que verificará las tenencias de los usuarios mediante sus informes de prueba de reservas (proof of reserves).

Cómo fue el ataque y qué encontraron los investigadores

En sus hallazgos preliminares, Binance detalló que el ataque podría haber comenzado con la computadora portátil comprometida de un ingeniero DevOps.

Según la hipótesis de la compañía, el atacante habría accedido a un sistema interno para enviar solicitudes de retiro no autorizadas. El exchange aseguró que no encontró evidencia de una filtración de las claves privadas de sus wallets.

Por su parte, Binance indicó que logró congelar o proteger cerca de u$s3.000 millones durante las tareas de recuperación.

La empresa aclaró que esos fondos todavía deben atravesar procesos de verificación y no equivalen necesariamente a activos recuperados y disponibles para los clientes.

La firma atribuyó el ataque con alta confianza al grupo TraderTraitor, vinculado con Corea del Norte. Binance, sin embargo, todavía no identificó oficialmente a los responsables.

Por otro lado, detectaron movimientos preparatorios durante los días previos al incidente y rastreó una operación que reunió 64 tokens por unos u$s2.530 millones. Binance prometió publicar un informe técnico cuando finalice su investigación.

Por ahora, los principales desafíos del exchange son completar la reposición de los activos, recuperar los fondos transferidos y restablecer los retiros de los usuarios.