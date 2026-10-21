Bitcoin crece animado por el empuje de SpaceX y la inteligencia artificial. No obstante, el mercado sigue de cerca la inflación en Estados Unidos

Giudice (CriptoNorber) proyecta el fin del mercado bajista para Bitcoin, con soportes en u$s80.000 y potencial alcista.

Analistas como Carolina Gama (Bitget) y Norberto Giudice debaten si la inflación o la IA mueven el valor de BTC.

El precio de Bitcoin (BTC) ronda los u$s83.000, impulsado por tecnología (SpaceX, IA) y factores macroeconómicos.

Una combinación de factores apuntalan el precio de Bitcoin (BTC) este miércoles 21 de octubre, que cotiza en torno a los u$s83.000, aunque el mercado aún se mueve con cierta cautela.

Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, resalta a iProUP que el movimiento acompaña la recuperación de los futuros de las bolsas estadounidenses, impulsados por los resultados de SpaceX y el optimismo por la inteligencia artificial (IA).

Norberto Giudice, analista financiero especializado en bitcoin y cripto –@CriptoNorber–, resaltó, en cambio, que la corrección de los últimos días responde a la inflación en los Estados Unidos y al temor a una suba de tasas.

BTC tocó una base cerca de u$s81.000, rebotó hasta los u$s83.200 y retrocedió a un soporte en torno a u$s82.600.

Los operadores ubican la resistencia inmediata entre u$s83.000 y u$s83.400 y el soporte clave entre u$s82.400 y u$s82.600.

La tecnología y la IA mueven a BTC

Para Gama, esta correlación refuerza la creciente influencia del sector tecnológico sobre BTC.

La ejecutiva detalló que la criptomoneda también reaccionó a los cambios en las expectativas macroeconómicas.

SpaceX reportó ganancias del tercer trimestre mejores de lo esperado, y la especulación por una posible fusión con Tesla elevó sus acciones hasta 7%.

Gama advirtió que, pese a la recuperación, el mercado muestra señales de cautela, con menores volúmenes y volatilidad reducida tras varias semanas de movimientos limitados.

Los datos lo respaldan: el volumen diario de u$s25.950 millones quedó 12,23% por debajo del promedio de 30 días.

Según Gama, el Índice de Miedo y Codicia subió de 55 a 63, entró en la zona de codicia y refleja mayor disposición de los inversores a asumir riesgos.

La corrección viene de la inflación en EE.UU., no del mundo cripto

Norberto Giudice recordó que BTC subió desde septiembre de cerca de u$s57.000 hasta los u$s88.000 y que lleva varios días en una corrección.

En su opinión, la baja parece muy ligada al mercado tradicional y no nace del mundo cripto.

Giudice la vincula con la inflación en los Estados Unidos, que dio más de lo esperado la semana pasada y generó temor a una suba de la tasa de interés.

El especialista financiero aclaró que la probabilidad de una suba de tasas sigue siendo inferior al 50%, por lo que podría no concretarse.

Aun así, sostuvo que una inflación creciente podría derivar en políticas restrictivas y en menos liquidez en el mercado.

Según Giudice, ese escenario haría que Bitcoin suba menos de lo que debería.

Oracle Numeris marcó compra: ¿empezó el mercado alcista de Bitcoin?

Giudice cree que Bitcoin terminó en septiembre el mercado bajista que atravesaba desde fines del año pasado y que ahora empieza un mercado alcista.

Su argumento es que el indicador semanal Oracle Numeris marcó "compra".

Según el analista, la última vez que dio esa señal fue en enero de 2023, cerca de los u$s20.000, y no marcó "venta" hasta superar los u$s110.000.

Giudice sostuvo que le gustaría que BTC respete el canal actual y busque de vuelta los u$s88.000.

Su objetivo es un máximo más alto cerca de los u$s90.000, aunque aclaró que hay que ver si llega acompañado de buenas noticias.

Para Giudice, la volatilidad diaria responde al clima geopolítico: el estrecho de Ormuz, la guerra con Irán, los disturbios en Europa y un posible acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia.

Cuál es el nuevo soporte de Bitcoin qué miran los analistas

Pensando en el largo plazo, Giudice considera que el momento de Bitcoin, hacia 2027-2028, debería ser alcista más allá de la volatilidad.

El analista identificó una zona de soporte en los u$s80.000, que el precio buscó varias veces y viene sosteniendo muy bien.

Según Giudice, esa zona coincide con el máximo que había hecho antes el precio.

Giudice marcó otro soporte cerca de los u$s77.000, donde hay mucho volumen, y no cree que el precio caiga por debajo de ese nivel.

Gama, por su parte, planteó que el desafío es convertir la mejora del sentimiento en una recuperación sostenida, atenta a los datos económicos y a las tensiones en el mercado energético.

Los rumores de un acuerdo entre EE.UU. e Irán presionan el petróleo, un factor que se suma a las tensiones que ambos analistas mencionaron.