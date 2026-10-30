Se trata de una miniserie dramática de ocho episodios que narra el ascenso y la caída de la exchange de criptomonedas en noviembre de 2022

FTX Recovery Trust pagó u$s10.000 millones a acreedores, pero la valuación de activos a precios de 2022 genera fuerte controversia.

La miniserie de 8 episodios revela cómo los "idealistas" Bankman-Fried y Ellison provocaron un fraude cripto de u$s8.000 millones.

Netflix estrena "The Altruists" el 19/11/2026, una serie sobre el fraude y colapso de FTX y sus fundadores Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison.

El estreno de The Altruists, la producción de Netflix inspirada en el colapso de FTX, está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

Se trata de una miniserie dramática de ocho episodios que narra el ascenso y la caída de la exchange de criptomonedas y de sus dos figuras centrales: Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison.

Netflix estrenará The Altruists, la serie sobre FTX que revela cómo nació el fraude cripto de u$s8.000 millones

La historia sigue la relación entre Bankman-Fried, fundador y ex CEO de FTX, y Ellison, ex CEO de Alameda Research, la firma vinculada al exchange.

La serie explora cómo dos jóvenes idealistas intentaron transformar el sistema financiero global y terminaron provocando el colapso de un imperio cripto que dejó un agujero de u$s8.000 millones.

Netflix presenta a los protagonistas como "dos jóvenes idealistas" que querían mejorar el mundo, pero cuyas decisiones culminaron en el escándalo de FTX. El relato combina ambición, romance, filosofía, riesgo financiero y fraude.

Uno de los ejes es el altruismo efectivo, la corriente filosófica que promovía acumular riqueza para donarla a causas de alto impacto. La serie muestra cómo esa idea fue utilizada por los líderes de FTX para justificar decisiones extremas y comportamientos de alto riesgo.

Sam Bankman-Fried, exCEO de FTX, tendrá su propia serie en Netflix desde el 19 de noviembre

Otro tema central es la frase "hacer all-in siempre es la estrategia matemáticamente óptima", que refleja la cultura de apuestas extremas que rodeó a FTX y Alameda. El tráiler también incluye la línea "mentir no está mal si es por una buena causa", una referencia directa a la lógica que, según la fiscalía y el juicio posterior, permitió desviar fondos de clientes.

FTX colapsó en noviembre de 2022 tras revelarse que Alameda Research había utilizado fondos de clientes del exchange para cubrir pérdidas y realizar inversiones de alto riesgo. El agujero fiscal ascendió a unos u$s8.000 millones y desencadenó una de las mayores quiebras del sector cripto.

Sam Bankman-Fried fue condenado en 2024 a 25 años de prisión por fraude y conspiración. Caroline Ellison se declaró culpable de fraude y conspiración, colaboró con la justicia y también cumplió una condena.

Anthony Boyle interpreta a Sam Bankman-Fried, mientras que Julia Garner encarna a Caroline Ellison. La serie fue creada por Graham Moore y está inspirada en reportajes publicados por New York Magazine.

Netflix decidió desarrollar la historia como una miniserie limitada de ocho episodios en lugar de un documental puro. Ese formato le permite dedicar más espacio a la relación personal entre los protagonistas, la dinámica interna de FTX y las decisiones que llevaron al colapso.

Sigue el pago a acreedores afectados por el colapso de FTX

Después del colapso de FTX en 2022, la empresa entró en quiebra y el tribunal aprobó un plan de reorganización que previó la creación de un "liquidating trust". Ese vehículo se consolidó bajo el nombre de FTX Recovery Trust y reemplazó a las antiguas entidades deudoras para administrar los bienes recuperados.

Su función es monetizar los activos que quedaron en la masa concursal —efectivo, criptomonedas, participaciones en empresas, inmuebles y derechos de cobro— y convertirlos en distribuciones para los beneficiarios autorizados. El fideicomiso no busca continuar con el negocio de FTX ni relanzar la exchange

El FTX Recovery Trust ya distribuyó alrededor de u$s10.000 millones desde la quiebra de noviembre de 2022. Una quinta distribución, por unos u$s900 millones, comenzó el 31 de julio de 2026 para acreedores elegibles que cumplieron los requisitos de verificación.

Las tasas acumuladas de distribución alcanzaron el 105% para reclamos de clientes "Dotcom" y de Estados Unidos, el 103% para acreedores quirografarios generales y préstamos de activos digitales, y el 120% para reclamos de conveniencia.

Aun así, el portal de distribución aclara que aún hay reclamos en revisión y que no todos los acreedores recibieron el pago.

El principal reclamo de muchos exclientes es que los reembolsos se calculan con los precios de las criptomonedas de noviembre de 2022, cuando el mercado estaba en una fuerte caída. Quienes recibieron pagos en efectivo no participaron de la posterior recuperación de Bitcoin, Ethereum y otros activos.

El juez de quiebras John Dorsey ratificó ese criterio, al sostener que la ley estadounidense establece que las deudas deben valuarse según su valor al momento de la presentación de la quiebra. Esa decisión aún disgusta a los acreedores, que consideran que fueron compensados por debajo del valor actual de sus activos.

Por otro lado, FTX descartó reabrir su exchange y optó por liquidar activos para devolver fondos a los acreedores. La masa concursal recuperó más de u$s7.000 millones y acordó con reguladores que estos esperarán hasta que los clientes sean reembolsados antes de cobrar reclamaciones por unos u$s9.000 millones.

Entre los activos recuperados, la venta de la participación del patrimonio concursal en Anthropic generó u$s1.300 millones. Según estimaciones posteriores, esa participación habría alcanzado un valor de u$s117.600 millones si se hubiera conservado, un dato que alimentó el debate sobre las decisiones de venta tomadas durante la liquidación.