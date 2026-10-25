Bitcoin podría superar la rentabilidad del oro y las acciones, según JPMorgan, que proyecta distintos escenarios para el precio de la criptomoneda

La volatilidad histórica de Bitcoin llega al 55%, tres veces la de las acciones y el oro, un riesgo que JPMorgan recomienda evaluar con pruebas de estrés.

JPMorgan proyecta que BTC alcanzaría los u$s 215.000 en 2036 en su escenario base, frente a u$s 386.000 en el alcista y u$s 25.000 en el bajista.

Bitcoin podría rendir un 10% anual durante la próxima década, por encima de las acciones estadounidenses (7,5%) y el oro (5,5%), según JPMorgan.

Bitcoin podría superar al oro y a las acciones estadounidenses en rentabilidad durante la próxima década, según las proyecciones de JPMorgan Asset Management, que sumó por primera vez un rango de rendimientos para BTC en su informe anual de largo plazo.

La firma calcula un retorno anual del 10% para la criptomoneda en su escenario base, por encima del 7,5% esperado para las acciones estadounidenses de gran capitalización y del 5,5% previsto para el oro, aunque advierte que la estimación es incierta.

¿Cuánto podría valer Bitcoin en 2036 y cuánto rendiría frente al oro?

Las proyecciones aparecen en la edición 2027 de las Long-Term Capital Market Assumptions (LTCMA) de JPMorgan, cuyo escenario base toma como referencia un precio spot de u$s83.000 al 30 de septiembre.

Con una rentabilidad anual del 10%, una inversión de u$s10.000 en bitcoin crecería hasta casi u$s26.000 en diez años, siempre que las ganancias se acumulen anualmente y se cumpla el rendimiento proyectado por la firma.

A partir de los u$s83.000 de referencia, las proyecciones de JPMorgan permiten estimar tres posibles precios para Bitcoin en 2036, desde una fuerte suba hasta una caída pronunciada.

En la hipótesis base, Bitcoin alcanzaría unos u$s215.000; con un rendimiento anual del 16,6%, el escenario alcista llevaría su precio hasta aproximadamente u$s386.000, muy por encima del valor de partida.

La proyección más desfavorable contempla una rentabilidad anual del -11,2% y ubica a BTC cerca de u$s25.000 en 2036, una diferencia que evidencia cuánto puede variar el resultado final.

¿Qué factores podrían impulsar el precio de Bitcoin?

JPMorgan construye su análisis con tres marcos de valoración que ponderan factores distintos, desde el crecimiento monetario hasta la posibilidad de que la criptomoneda gane espacio en las reservas oficiales.

El enfoque principal, que representa el 65% del modelo, compara la expansión de la oferta de Bitcoin con el dólar estadounidense y la oferta monetaria global, y proyecta una rentabilidad anual del 10,7% en su escenario base.

Un segundo marco, con un peso del 30%, analiza a BTC como complemento del oro y supone que los inversores trasladarán parte de su exposición al metal precioso hacia la criptomoneda, también con un retorno base del 10,7%.

En la hipótesis alcista de ese segundo enfoque, Bitcoin pasaría a integrar las reservas de un banco central y alcanzaría un rendimiento anual del 17,3%, la cifra más elevada de la tabla.

El tercer marco, dedicado a la adopción de la red y equivalente al 5% del modelo, presenta una perspectiva más pesimista, con una rentabilidad anual negativa del 3,2% en su escenario base.

Qué riesgos identifica JPMorgan en Bitcoin a diez años

Pese a ubicar a BTC por encima del oro y las acciones en su escenario base, JPMorgan considera prematuro pronosticar su desempeño con precisión a diez años y lo excluye de sus modelos principales de riesgo.

"BTC generalmente se negocia como un activo de riesgo beta alto que sigue el crecimiento de la oferta monetaria global, pero a veces se trata como oro digital. Las correlaciones inestables con otros activos presentan un desafío para modelar" escribieron los analistas.

"Otro reto es pronosticar un activo cuyos fundamentos no son flujos de caja y cuya economía depende tanto de la adopción, la regulación y la liquidez como de la tecnología", agregaron.

JPMorgan mantiene a Bitcoin en una tabla ilustrativa separada debido a su volatilidad histórica del 55%, aproximadamente tres veces la de las acciones y el oro, y a las correlaciones inestables que dificultan modelar su comportamiento.

El banco calcula una correlación de apenas 0,10 entre Bitcoin y el oro, al que todavía considera una cobertura clave y para el que mantiene un retorno anual esperado del 5,5%.

El oro conserva su atractivo como activo de reserva y los bancos centrales siguen aumentando sus tenencias. En septiembre, el banco central de China compró más oro que en cualquier otro mes desde 2023.

El informe Global Family Office 2026 de JPMorgan Private Bank también refleja interés por los activos digitales: cerca del 10% de los clientes encuestados ya tenía criptoactivos y el 17% planeaba priorizar criptomonedas y otros activos digitales.

JPMorgan considera que el papel de Bitcoin en las carteras podría ampliarse si disminuye su volatilidad y se estabilizan las correlaciones, aunque recomienda someter cualquier asignación a pruebas de estrés con escenarios alcistas y bajistas.