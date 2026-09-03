El gobierno salvadoreño mantiene desde 2021 una política de comprar un BTC por día, independientemente de la cotización del criptoactivo

Las remesas salvadoreñas crecieron un 35% en 2026, alcanzando los u$s5.800 millones, impulsadas por el mercado laboral en EE.UU. y canales digitales.

La política de acumulación persiste pese a las presiones del FMI, que condiciona un financiamiento de u$s1.400 millones a reducir la exposición al activo.

El Salvador acumula 7.762 unidades de Bitcoin en sus reservas soberanas, valoradas en u$s598 millones, manteniendo su estrategia de compra diaria.

El Salvador ya acumula más de 7.700 unidades de Bitcoin (BTC) en sus reservas nacionales, pese a las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que insiste en limitar la exposición del sector público al activo digital.

Con un precio cercano a los u$s80.000 por unidad, la tenencia salvadoreña equivale a unos u$s616 millones, consolidando al país como uno de los mayores tenedores soberanos de BTC en el mundo.

El Salvador acumula 7.762 BTC pese a la advertencia del FMI de no hacerlo

El gobierno salvadoreño mantiene desde 2021 una política de comprar un BTC por día, independientemente de la cotización.

Esta estrategia de "dollar cost averaging" aplicada a escala nacional busca aumentar progresivamente la cantidad de monedas en reserva, sin intentar anticipar máximos o mínimos de mercado.

Entre enero y abril de 2025, el país sumó más de 1.600 BTC, y en septiembre de 2026 la Oficina de Bitcoin confirmó que las tenencias alcanzan los 7.762 BTC.

El Fondo Monetario Internacional otorgó a El Salvador un financiamiento de u$s1.400 millones, condicionado a reducir la exposición estatal a bitcoin y a eliminar su carácter de moneda de curso legal.

El Salvador tiene u$s600 millones en bitcoin y el FMI le presta dinero mientras pide que los venda

En 2025, la Asamblea Legislativa modificó la normativa y convirtió la aceptación de BTC en voluntaria para los comercios, pero el gobierno mantuvo intacta la política de acumulación en reservas.

El FMI insiste en que la volatilidad del activo representa un riesgo para la estabilidad fiscal. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele defiende la estrategia como una posición de largo plazo.

Bukele reiteró que el objetivo no es especular con el precio, sino consolidar una base de BTC que pueda servir como respaldo estratégico en el futuro.

El Salvador se ubica como uno de los países con mayores reservas soberanas de criptomonedas, solo detrás de naciones con economías mucho más grandes.

Se disparan las remesas en El Salvador por estas razones

Otro de los aspectos que creció mucho en 2026 en El Salvador es el envío de remesas, el cual creció un 35% los primeros ocho meses del año y se consolida como uno de los principales receptores de divisas en América Latina.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y agosto ingresaron más de u$s5.800 millones en remesas, un salto significativo respecto al mismo período del año anterior.

Las remesas representan cerca del 24% del Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador y constituyen la principal fuente de divisas para el país.

El crecimiento de 2026 se explica por la recuperación del mercado laboral en Estados Unidos, donde reside la mayor parte de la diáspora salvadoreña, y por la expansión de canales digitales que facilitan transferencias más rápidas y con menores costos.

Además de los sistemas tradicionales como Western Union y MoneyGram, las plataformas digitales y las billeteras electrónicas también ganaron terreno.

El uso de criptomonedas, especialmente Bitcoin, también muestra un repunte, aunque todavía representa una fracción pequeña del total.

El gobierno mantiene su estrategia de promover el uso de activos digitales como alternativa para reducir comisiones y ampliar la inclusión financiera.

El aumento de las remesas tiene un efecto directo en el consumo interno, la construcción de viviendas y la educación. Para muchas familias, estos ingresos son la principal fuente de sustento y permiten amortiguar los efectos de la inflación y la volatilidad económica.