El 74,3% de los inversores argentinos encuestados declara tener algún tipo de asignación a criptomonedas, la proporción más alta entre los tres mercados analizados por Nexo en su informe mensual de septiembre al que accedió iProUP.

El problema aparece en el Índice de Integración Cripto del país, que se ubica 4,62, por debajo del Reino Unido y Estados Unidos. Otro nubarrón es que solo el 40,8% piensa en plazos de tres años o más y el 45,8% de quienes compraron lo hicieron sacando plata del efectivo, no de acciones ni de bonos.

Por qué usar criptomonedas como reserva de efectivo frena las inversiones de largo plazo

El informe advierte que la amplia tenencia de criptomonedas "todavía no se tradujo en el mismo nivel de integración en las carteras de largo plazo". Es decir: el argentino promedio tiene cripto, pero no la tiene invertida. La tiene guardada.

Nexo preguntó a quienes redujeron sus tenencias de activos tradicionales para asignar capital a criptomonedas de dónde salió esa plata. La respuesta fue efectivo (45,8%), acciones (26,8%), bonos (16,2%) y bienes raíces (11,3%).

Casi la mitad de las compras no salió de una cartera de inversión. Salió del dinero líquido, de la reserva de corto plazo, del equivalente funcional al dólar en la caja fuerte. Y eso cambia por completo el significado del 74,3%.

Cuando un inversor estadounidense mueve capital de acciones a Bitcoin, está rotando entre activos de riesgo dentro de una estrategia. Cuando un argentino mueve capital de efectivo a Bitcoin o a una stablecoin, está resolviendo un problema monetario, no armando un portafolio.

Radiografía del usuario cripto argentino

Es la misma lógica que llevó durante décadas al billete de cien dólares abajo del colchón, trasladada a una wallet.

El informe señala que las criptomonedas ingresaron con frecuencia en las carteras argentinas "como alternativa al efectivo" y siguen "más ligadas a necesidades de corto plazo que a la planificación de largo plazo".

El horizonte de inversión cripto argentino

Los plazos confirman el diagnóstico. Según el relevamiento de Nexo, solo el 40,8% de los holders argentinos de criptomonedas declara un horizonte de tenencia de tres años o más. La mayoría, entonces, se mueve en ventanas más cortas.

Otro dato es que el 28,3% afirma directamente que los activos digitales no desempeñan ningún papel en su estrategia de jubilación. Casi tres de cada diez tenedores de cripto en el país no consideran que eso que tienen sea parte de su futuro financiero.

Hay una explicación estructural que el informe no desarrolla: Argentina no tiene un sistema de capitalización individual masivo ni una cultura de aporte voluntario comparable a la del 401(k) estadounidense o a la de los pensions británicos.

Pero el costo de ese cortoplacismo es medible. Un activo con la volatilidad de Bitcoin castiga al que entra y sale. Es decir, el que compró en el pozo de u$s75.000 de septiembre y vendió en el rebote a u$s81.000 capturó un 8%, mientras que el que no se movió sigue expuesto a la tendencia completa.

El horizonte corto convierte un activo de ciclo largo en una apuesta de timing, que es exactamente el juego más difícil de ganar. "Acá la cripto no compite contra el Merval ni contra un fondo común, compite contra el dólar billete", sentencia la analista financiera Laura Ventura.

"El que compra para cubrirse de la inflación la mira todos los días y la vende cuando necesita la plata. No está haciendo asset allocation, está haciendo gestión de caja. La integración de cartera va a llegar recién cuando la macro deje de obligarte a usar el ahorro como liquidez", agrega la experta.

Las tres barreras que frenan el próximo paso

El informe identifica qué impide que esa tenencia masiva se convierta en integración real.

Falta de conocimiento: 36%

Preocupaciones de seguridad: 31%

Volatilidad: 26%

El problema argentino ya no es cómo comprar cripto (eso está resuelto con una billetera y un DNI), sino qué hacer con ella después. El informe remarca que la próxima etapa puede "depender menos de ampliar el acceso básico y más de superar las barreras que persisten", y ubica a la educación, la seguridad y el desarrollo de infraestructura financiera de largo plazo como las cuestiones clave del mercado.

Para la industria local, eso es una señal incómoda. Toda la carrera competitiva de los últimos años se jugó en la adquisición de usuarios vía promociones, rendimientos sobre saldos, cashback, onboarding en dos minutos.

El informe sugiere que ese partido ya se ganó y que el siguiente (retención, asesoramiento, producto de largo plazo) requiere capacidades que casi ninguna plataforma construyó.

El indicador que recuperó Bitcoin

El telón de fondo global que describe el informe de septiembre es más favorable de lo que fue buena parte de 2026.

En la última semana del mes, Bitcoin cerró por encima de su media móvil de 50 semanas por primera vez en 45 semanas, después de hundirse brevemente hacia los u$s75.000 y recuperarse hasta alrededor de u$s81.000, en un contexto macroeconómico y regulatorio que el propio reporte califica de desafiante.

Parte de ese rebote fue mecánico. En una sola sesión se liquidaron más de u$s230 millones en posiciones cortas de Bitcoin y u$s445 millones en todo el mercado de criptomonedas.

Pero el informe marca un segundo movimiento, más relevante y menos visible. Los holders de largo plazo, que habían sido vendedores netos durante buena parte de agosto, volvieron a acumular hacia fin de mes.

El 20 de septiembre sumaron 25.735 BTC en un solo día, el registro diario más alto del mes. Y los flujos netos del mercado spot pasaron a terreno claramente positivo cuando Bitcoin recuperó los u$s80.000.

A eso se agrega una métrica de Glassnode que mide el agotamiento de los vendedores y que el 20 de septiembre cayó a uno de sus niveles más bajos registrados. La lectura técnica es que quienes querían vender ya vendieron.

El estudio también indica que cerca del 13% del Bitcoin en circulación (unos 2,7 millones de BTC) cambió de manos por última vez en el rango de u$s75.700 a u$s84.600. Eso crea una zona de altísima concentración de precios de adquisición, millones de monedas cuyos dueños actuales compraron ahí.

Si el precio sube con firmeza por encima de ese rango, esa masa de tenedores entra en ganancia y tiende a sostener posiciones. Si vuelve a caer dentro o debajo de la banda, esos entran en pérdida y aparece presión vendedora, porque mucha gente vende para no perder más.

Para un mercado como el argentino, donde el 59,2% de los tenedores piensa en plazos menores a tres años, esa banda no es un dato técnico abstracto. Es el nivel donde se va a decidir si aguantan o salen.

El impacto de los ETF de Bitcoin

Los flujos a fondos cotizados fueron el otro protagonista de septiembre, con un patrón que combina fuerza y nerviosismo en dosis parejas.

Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos captaron aproximadamente u$s3.800 millones en un período de tres semanas, la mejor racha de 2026 según el informe. Solo el 3 de septiembre se registraron entradas por cerca de u$s731 millones, el mayor total diario desde enero.

Pero el flujo no fue de una sola dirección. Después, los ETF de Bitcoin registraron salidas semanales por u$s463 millones, mientras que los de Ether captaron u$s197 millones en el mismo período, lo que apunta a una rotación temporal hacia Ethereum.

Para la última semana analizada, los fondos de Bitcoin ya habían vuelto a terreno positivo, con un ingreso de u$s999 millones en un solo día, el mayor en 11 meses.

La conclusión que saca el informe es que hay participación institucional sostenida, pero también "la rapidez con la que el capital puede rotar entre distintos activos digitales". Para el inversor minorista que compra Bitcoin porque "entran los fondos", eso es una advertencia: los fondos entran y salen en días.

Que deben mirar los inversores cripto en Argentina

El informe cierra con tres indicadores a seguir:

Si la acumulación persiste en el rango de precios de adquisición. Es decir, si los tenedores que compraron entre u$s75.700 y u$s84.600 siguen agregando en lugar de vender en la primera recuperación

Es decir, si los tenedores que compraron entre u$s75.700 y u$s84.600 siguen agregando en lugar de vender en la primera recuperación Si los flujos institucionales mantienen su solidez. El dato de u$s3.800 millones en tres semanas es fuerte, pero fue seguido por una salida de u$s463 millones. La sostenibilidad vale más que el récord

El dato de u$s3.800 millones en tres semanas es fuerte, pero fue seguido por una salida de u$s463 millones. La sostenibilidad vale más que el récord Si se consolida la relación entre Bitcoin, el oro y las condiciones fiscales mientras la política monetaria permanece restrictiva. La correlación de 0,59 es la novedad del mes; la pregunta es si sobrevive al próximo trimestre

Septiembre aportó evidencia de que la recuperación de Bitcoin tiene "un respaldo que va más allá del posicionamiento apalancado", aunque una expansión sostenida del mercado "todavía no está garantizada".

El problema local que marca el relevamiento de Nexo no es el precio de Bitcoin. Es que el país con más tenencia cripto de la muestra sigue usándola como sucedáneo del efectivo, con horizonte corto y sin lugar en la planificación de retiro. Mientras eso no cambie, el 74,3% es una cifra de adopción, no de patrimonio.