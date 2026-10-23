Las acciones tecnológicas moderaron pérdidas tras el desplome de ayer, pero la cautela sigue por los balances de Alphabet, Microsoft y Amazon

Inversores mantienen la cautela ante los próximos balances de Alphabet, Microsoft y Amazon, mientras acciones de ciberseguridad treparon tras una alerta global.

El Dow Jones lideró las pérdidas con una caída del 1,25% debido a la presión inflacionaria y las dudas sobre la rentabilidad en Inteligencia Artificial.

Wall Street cerró a la baja presionado por el crudo Brent, que superó los u$s116 tras ataques en Arabia Saudita, y la incertidumbre en el sector tecnológico.

El salto del petróleo por encima de u$s116, la presión inflacionaria de los costos de energía, la caída del sector financiero, las dudas por el financiamiento de la inteligencia artificial (IA) y la cautela previa a los balances tecnológicos y a la Fed., fueron los cinco factores que presionaron a Wall Street este viernes 23 de octubre.

El encarecimiento del crudo impulsó a las energéticas y afectó al resto de los sectores, y la mayoría de las empresas del S&P 500 terminó con pérdidas, explica Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

Las tecnológicas ligadas a la IA moderaron las caídas tras una semana de fuertes movimientos:

El Dow Jones lideró las bajas con una caída de 1,25% hasta los 52.209 puntos, arrastrado por la presión de la energía sobre los valores industriales y de consumo

lideró las bajas con una caída de hasta los 52.209 puntos, arrastrado por la presión de la energía sobre los valores industriales y de consumo El S&P 500 cedió 39,57 puntos hasta las 7.623,86 unidades

cedió 39,57 puntos hasta las 7.623,86 unidades El Nasdaq Composite retrocedió 0,21% hasta los 25.955 puntos, una baja acotada tras la caída de 2,6% del jueves.

El petróleo Brent saltó 2,6% hasta u$s116,20 el barril, con un máximo de u$s116,30, y superó los u$s116 por primera vez desde mayo.

El WTI de Texas avanzó 3,0% hasta u$s102,46. El crudo cerró con una ganancia semanal superior a 5% por la creciente amenaza sobre la oferta física en el Golfo Pérsico.

La escalada respondió a ataques de rebeldes hutíes que forzaron evacuaciones de instalaciones de Saudi Aramco en Dhahran.

Se sumaron reportes de posibles represalias militares en Irán y el cierre sorpresivo de un ducto clave en Libia. Los atentados mortales del jueves en Arabia Saudita avivaron el temor a que un conflicto regional a gran escala estrangule aún más el suministro energético mundial.

Costos de envío, bonos y FED: el efecto del crudo sobre la inflación

A mediados de octubre, el costo de enviar crudo desde el Golfo Pérsico a Asia superó los u$s37 por barril, más de cinco veces el nivel previo a la guerra.

Los precios del gas también se dispararon. Los inversores siguen preocupados por las presiones inflacionarias que generan los costos más altos del petróleo.

La Reserva Federal definirá su próxima decisión de tasas el miércoles 28 de octubre.

Los temores por los altos niveles de deuda pública y los presupuestos tensionados pesan sobre muchas economías desarrolladas.

Las tensiones en los mercados de deuda europeos y el estrés crediticio de compañías ligadas a la IA son otros focos de preocupación.

Recalibración del trade de IA: dudas por el financiamiento y balances clave

Wall Street cerró este jueves 22 de octubre con fuertes caídas, lastrado por el desplome de las tecnológicas ante las crecientes dudas sobre la rentabilidad de las enormes inversiones en inteligencia artificial.

Meta cayó 7% y Tesla 3% tras sus resultados, y el Nasdaq perdió 2,6%.

Ni siquiera los resultados más sólidos alcanzan para que los inversores ignoren otros focos de preocupación.

Tras las fuertes correcciones en hyperscalers y semiconductores por las abultadas proyecciones de capex, el mercado tecnológico buscó estabilizarse este viernes.

Los inversores esperan los balances de Alphabet, Microsoft y Amazon la próxima semana.

Microsoft cedió 0,5% y Meta 1,9% en la rueda, mientras la rotación fuera de las acciones de IA continuó a un ritmo más lento.

Ciberseguridad al alza y SpaceX contra las telcos

Las acciones de ciberseguridad subieron con fuerza: Palo Alto Networks (+7,34%), CrowdStrike (+7,83%) y Cloudflare (+7,09%).

El rally siguió a la alerta crítica global por vulnerabilidades masivas en PHP (PHP2Shell). Refuerza la tesis de mayor demanda estructural de seguridad informática potenciada por IA, precisó Vlassich

SpaceX ($SPCX) avanzó cerca de 2% luego de que PhillipCapital elevara su recomendación a "comprar", con un precio objetivo de u$s250 desde u$s75.

Por el contrario, AT&T (-1,8%) y Verizon (-2,1%) cayeron tras reportes sobre negociaciones de la firma de Elon Musk para alquilar 80.000 torres celulares y lanzar un servicio móvil nacional junto a Starlink.