Analistas observan niveles clave tras la baja del activo por la volatilidad y la influencia de expectativas sobre inflación y política internacional

Pese a resistencias cerca de u$s88.000 y el freno de octubre, se proyecta un mercado alcista a largo plazo para 2027-2028.

Bitcoin se ubica sobre u$s81.500, el costo base promedio de los ETF, en medio de volatilidad por geopolítica, inflación y tasas.

Bitcoin pasó por un nivel que importa más que la cifra: se ubicó sobre u$s81.500, costo base promedio de los fondos cotizados (ETF) al contado. Es decir, por debajo de ese precio, los instrumentos están en pérdida.

El detonante fue político: Donald Trump aseguró que "no está negociando" con Irán, reiteró la posibilidad de una nueva acción militar, que llegaría luego de las elecciones de medio término del 3 de noviembre. El efecto fue inmediato:

En Wall Street, S&P 500 caía un 1,3% y el Nasdaq Composite, un 2,3%

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se acercó al 5%, su nivel más bajo en un mes

Pero a futuro, la moneda se prepara para ingresar en un ciclo alcista.

¿Cuál es la resistencia de precio que enfrenta Bitcoin antes de llegar a u$s90.000?

El analista Norberto Giúdice (@criptonorber) suma como detonante a la "inflación en Estados Unidos, que dio más de lo esperado y el miedo que eso genera a la suba de la tasa de interés". En efecto, llegó al 3,7% de septiembre contra el 3,4% de agosto.

"Todavía la posibilidad de suba de la tasa de interés es inferior al 50%, con lo cual puede no concretarse. Pero que suba la inflación puede generar políticas retroactivas que generarían menos liquidez y que Bitcoin suba menos de lo que debería subir", advierte.

Sobre la volatilidad, el analista señala un conjunto de frentes abiertos, relacionados "con el clima geopolítico mundial, el tema del estrecho de Ormuz, la guerra con Irán, los disturbios que hay en Europa y el posible acuerdo entre EE.UU. y Rusia", enumera.

Bitcoin enfrenta una resistencia en u$s87.700 mientras los analistas apuntan a u$s90.000

Glassnode, firma que no analiza gráficos sino a qué precio compraron los distintos grupos de tenedores, revela: "La zona entre u$s80.000 y u$s81.500 es donde se superponen el soporte del libro de órdenes y el on-chain". Añade que el precio promedio real de adquisición del conjunto es u$s77.500.

Así, un analista argentino que sigue gráficos y una firma de datos llegaron a los mismos dos números: u$s80.000 y alrededor de u$s77.000. Para completar el mapa hacia abajo, Glassnode ubica el punto de equilibrio de los tenedores de corto plazo en u$s74.600, que sería el siguiente escalón si los dos soportes anteriores ceden.

El objetivo y la pared de oferta

La misma convergencia que ordena el piso genera una tensión incómoda en el techo. "Me gustaría que Bitcoin respete el canal en el que estamos y vaya a buscar de vuelta los u$s88.000 y un máximo más alto cerca de u$s90.000. Hay que ver si viene acompañado de buenas noticias", plantea Giúdice.

El problema es qué hay justo en ese nivel. Según Glassnode, el costo base agregado de quienes compraron BTC a fines de 2025 (cohorte de seis a doce meses) está en u$s87.700, que funciona como resistencia. La lógica es simple: un grupo grande de tenedores que compró ahí estuvo meses en pérdida. Cuando el precio vuelve a su punto de compra, muchos venden para salir sin perder. Esa venta es la pared.

El objetivo de Giúdice y la resistencia de Glassnode son el mismo número visto desde lados opuestos de la operación. Para que el escenario del analista se cumpla, Bitcoin tiene que atravesar exactamente la zona donde más oferta hay esperando.

Hay un tercer obstáculo. Bitfinex Alpha proyectó un rango de u$s81.300 a u$s84.400 hasta la reunión de la Reserva Federal del 28 de octubre, y advirtió que un cierre por debajo de u$s81.300 eleva el riesgo de un movimiento hacia el mínimo del 15 de octubre, en u$s79.821.

"La demanda sostenida de los ETF con métricas de apalancamiento estables apoyaría una ruptura por encima de u$s84.400", señalan en Bitfinex. Esto significa que sin flujos de ETF no hay ruptura.

¿Por qué los analistas consideran que comenzó un nuevo ciclo alcista en Bitcoin?

Pese al cuadro de corto plazo, criptonorber mantiene una lectura de ciclo opuesta al pesimismo de la jornada: "Bitcoin terminó en septiembre el mercado bajista que atravesaba desde finales del año pasado y está empezando un mercado alcista",

"El indicador semanal Oracle Numeris marcó compra. La última vez que había encendido esa señal fue en enero de 2023 y después no marcó venta hasta pasar los u$s110.000, con lo cual es una buena señal", argumenta.

Los datos del año respaldan la idea de un piso ya transitado, pero con una precisión que conviene revisar: el máximo del año fue de u$s97.861 en enero y el mínimo anual de u$s57.747 se registró en julio, no en septiembre.

Desde ese piso, la recuperación hasta mediados de octubre fue de casi un 41%, exactamente la misma magnitud de la caída previa desde el máximo de enero. Octubre viene siendo el mes del freno.

La mirada de Giúdice hacia adelante es de plazo largo y lo dice sin ambigüedad. "Independientemente de esa volatilidad, creo que el momento de Bitcoin, pensando en largo plazo, ya para 2027 y 2028, debería ser alcista más allá de estas volatilidades", sostiene.

Para el ahorrista argentino, que según el análisis de a16z Crypto del 30 de agosto de 2026 usa criptomonedas sobre todo para tener dólares, el dato práctico no está en el objetivo de u$s90.000 ni en el riesgo de u$s74.600. La zona entre u$s77.000 y u$s88.000 es donde se va a decidir cuál de los dos tenía razón.