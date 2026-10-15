Ni medio de pago obligatorio ni oferta flexible: por qué el analista Saifedean Ammous afirma que la escasez de Bitcoin superará al oro.

Frente a los cuestionamientos habituales sobre las fuertes oscilaciones de cotización que exhiben los activos digitales, el economista y autor del libro The Bitcoin Standard (El patrón Bitcoin), Saifedean Ammous, aseguró que el avance en la liquidez y el crecimiento en el valor de mercado de Bitcoin (BTC) reducirán sus variaciones de precio en el largo plazo, hasta convertirlo en una reserva monetaria más estable y de mayor capitalización que el propio oro.

La postura de Ammous surgió como réplica directa a las críticas formuladas por el profesor Lawrence H. White, quien sostiene que un instrumento con marcadas fluctuaciones difícilmente pueda consolidarse para intercambios cotidianos. Para el autor, en cambio, la rigidez en la emisión y la imposibilidad de ampliar artificialmente la oferta circulante constituyen la mayor fortaleza del activo para consolidarse como dinero soberano y predecible.

Ammous argumentó que la dificultad física para aumentar las reservas disponibles fue el motivo central por el cual el oro predominó sobre otros metales a lo largo de la historia. Según su análisis, si la capacidad de emitir más volumen ante una mayor demanda hubiese sido una ventaja monetaria, metales abundantes como el cobre o el hierro habrían desplazado al oro como estándar de ahorro.

Por qué la mayor profundidad de mercado puede amortiguar las oscilaciones de Bitcoin

El argumento central del economista se apoya en el proceso de maduración financiera y en la capacidad de absorción de capital que adquiere la red con el paso del tiempo:

Absorción de liquidez: A medida que se incrementa el volumen negociado y se expande la base de tenedores institucionales, las órdenes de compra y venta de gran porte provocan un impacto relativo menor en la cotización diaria

Métricas de volatilidad en baja: Ammous respaldó su planteo citando investigaciones de entidades como Fidelity y Charles Schwab , junto con mediciones sobre volatilidad realizada y compresión en los diferenciales de compra y venta (bid-ask spreads), que evidencian una tendencia histórica descendente en las fluctuaciones a un año de Bitcoin

Poder adquisitivo y ahorro: Desde esta óptica, un salto en la demanda de BTC no requiere emitir más monedas: se traslada a una mejora en su poder de compra, permitiendo a los usuarios acumular saldos reales sin sufrir dilución inflacionaria

Pese a esta trayectoria, analistas del sector advierten que la disminución histórica de las oscilaciones no constituye una garantía matemática de que el activo alcance a corto plazo la estabilidad del oro, cuya profundidad comercial milenaria aún amortigua mejor los shocks macroeconómicos.

Es necesario que Bitcoin se use masivamente para pagos para ser considerado dinero

Ammous rechazó que la falta de adopción cotidiana en comercios descalifique a Bitcoin como herramienta monetaria frente al auge de las monedas estables.

Para el especialista, mantener y atesorar el activo para resguardar poder de compra de cara a gastos futuros representa en sí mismo un uso monetario legítimo. Por este motivo, calificó de prematuro exigir que la red funcione como medio de pago corriente antes de reconocer su función de reserva de valor, estimando además que Bitcoin representa en la actualidad cerca del 1% de los saldos globales de efectivo, lo que le otorga un amplio margen de expansión.

En relación con el crecimiento de las stablecoins —señaladas por White como una alternativa más eficiente para transacciones por su paridad fiduciaria—, Ammous aclaró que estos instrumentos no demuestran una falla en la oferta fija de Bitcoin, sino que reflejan el uso digital del dólar estadounidense a través de rieles de transferencia alternativos.