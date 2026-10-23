La entidad financiera amplió la disponibilidad de MONY y JLTXX, dos instrumentos vinculados al mercado monetario que ya operaban sobre Ethereum

La expansión impulsa la tokenización de activos tradicionales y el acceso institucional a la inversión digital blockchain.

Los fondos, ya operativos en Ethereum, permiten suscribir y canjear participaciones vía Morgan Money para gestión de liquidez.

JP Morgan habilitó sus fondos tokenizados MONY y JLTXX en la red Solana, ampliando opciones para inversores cualificados.

JP Morgan habilitó sus fondos tokenizados My OnChain Net Yield Fund (MONY) y JPMorgan OnChain Liquidity–Token Money Market Fund (JLTXX) en la red Solana.

El acceso es exclusivo para inversores cualificados, con el objetivo de ampliar las opciones de inversión y gestión de liquidez mediante tecnología blockchain.

La entidad financiera sumó así una nueva red para operar con ambos instrumentos, que ya estaban disponibles en Ethereum.

La integración permite a los clientes habilitados suscribirse y canjear sus participaciones tokenizadas a través de Morgan Money, la plataforma del banco para el análisis y la negociación de productos de gestión de liquidez.

Qué son los fondos tokenizados de JP Morgan

MONY es un fondo de inversión privada diseñado para ofrecer rendimientos en dólares a inversores cualificados. JP Morgan lo lanzó sobre Ethereum, con una inversión inicial de capital propio de u$s100 millones.

El instrumento utiliza Kinexys Digital Assets, la plataforma de tokenización de activos del banco, que permite representar participaciones de fondos mediante tokens digitales.

Por su parte, JLTXX es un fondo gubernamental del mercado monetario, orientado a respaldar a emisores de stablecoins en el marco de la Ley GENIUS de Estados Unidos.

La entidad indicó que su integración inicial permitiría utilizar la stablecoin USDC como vía de acceso para clientes institucionales.

Cómo operar con los fondos en Solana

Los inversores cualificados pueden acceder a MONY y JLTXX a través de Morgan Money. Desde esa plataforma, pueden suscribirse a los fondos y solicitar el canje de sus participaciones tokenizadas, con los saldos acreditados en sus direcciones digitales.

Según JP Morgan Asset Management, la expansión busca facilitar el acceso de sus clientes y acompañar el crecimiento de su plataforma de gestión de efectivo tokenizado.

La llegada a Solana suma una alternativa a Ethereum para operar con estos productos financieros. La iniciativa se enmarca en el avance de la tokenización de activos tradicionales, un proceso que utiliza redes blockchain para representar instrumentos financieros en formato digital.

Sin embargo, el acceso a ambos fondos continúa restringido a inversores cualificados de Estados Unidos y sujeto a los requisitos normativos aplicables.

Cómo invertir en Solana desde la Argentina

Aunque los fondos tokenizados de JP Morgan están reservados para inversores cualificados de Estados Unidos, los argentinos pueden acceder a la criptomoneda SOL, el activo nativo de Solana, a través de plataformas de compraventa de criptoactivos que operan en el país.

Para hacerlo, deben abrir una cuenta en una plataforma que permita comprar SOL, completar la verificación de identidad y depositar pesos o dólares, según los medios de pago disponibles.

Una vez adquirida, la criptomoneda puede mantenerse en la cuenta de la plataforma o transferirse a una billetera compatible con la red Solana.