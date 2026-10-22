Bitcoin tiene una particularidad que coincide con la visión de Elon Musk sobre el dinero del futuro y abre un debate sobre su valor. Los detalles

Tesla y SpaceX, empresas de Musk, mantienen reservas de 30.221 Bitcoin (BTC), pese a las fluctuaciones de su postura sobre la criptomoneda.

El planteo de Musk coincide con un modelo de Charles Edwards que valora Bitcoin en USD 137.000, un 38,5% más que su cotización actual.

Elon Musk sugiere que la energía podría reemplazar al dinero tradicional como valor central en la economía, impulsado por IA y robótica.

Elon Musk volvió a poner en debate el futuro del dinero al plantear que la energía podría convertirse en una referencia de valor más importante que las monedas tradicionales, en una economía cada vez más atravesada por la inteligencia artificial y la robótica.

Aunque no mencionó directamente a bitcoin, su planteo coincide en parte con el funcionamiento de la criptomoneda y con un modelo que estima que su precio actual se encuentra por debajo del valor que le asigna según su relación con la energía.

Qué dijo Elon Musk sobre el futuro del dinero

Durante una entrevista con su biógrafo Walter Isaacson en el podcast The Builders, publicada el 20 de octubre, Musk analizó cómo los avances tecnológicos podrían cambiar la relación entre el trabajo, el dinero y la economía.

Según el empresario, el avance de la inteligencia artificial y la robótica reducirá la importancia del trabajo humano, aunque el dinero seguirá existiendo como herramienta para facilitar los intercambios económicos.

En ese escenario, propuso pensar el valor a partir de magnitudes físicas como los vatios, la masa y la energía, en lugar de depender exclusivamente de monedas tradicionales como el dólar.

Musk ya había planteado una idea similar en junio, a través de una publicación en X, pero sus declaraciones volvieron a llamar la atención por su posible relación con activos digitales cuyo funcionamiento requiere recursos energéticos.

Por qué un analista considera que bitcoin está subvaluado

Aunque Musk no habló específicamente de bitcoin, su planteo tiene puntos en común con el funcionamiento de la criptomoneda, cuya red utiliza un sistema conocido como prueba de trabajo o Proof-of-Work para validar operaciones y protegerse de ataques.

Para hacerlo, los mineros utilizan electricidad y capacidad de procesamiento, compiten por recompensas y contribuyen al funcionamiento de una red que no depende de bancos ni de una autoridad central.

A partir de esta relación entre minería y energía, Charles Edwards, fundador de Capriole Investments, desarrolló un modelo que estima el valor de BTC mediante variables como el hashrate, la eficiencia de los equipos y la evolución de la oferta disponible.

Al momento de elaborar esta nota, bitcoin cotiza entre 81.500 y 81.600 dólares, mientras que el modelo calcula un valor energético cercano a los 137.000 dólares.

La diferencia implica que la criptomoneda cotiza con un descuento aproximado del 38,5% frente a esa estimación y que, si alcanzara ese nivel, registraría una suba cercana al 63% desde su precio actual.

Qué riesgos tiene calcular el precio de bitcoin según la energía

Sin embargo, la estimación de Edwards no garantiza que bitcoin alcance ese valor, ya que la cotización también depende de otros factores que pueden influir en el mercado y modificar las expectativas de los inversores.

Además, el hashrate mide la capacidad de procesamiento de los mineros, pero no indica exactamente cuánta electricidad consumen, un dato que depende también de la eficiencia y las características de cada equipo.

Por eso, la valoración energética funciona como una referencia para analizar el precio de bitcoin, pero no permite determinar por sí sola cuánto debería valer la criptomoneda en el mercado.

Bitcoin tampoco refleja por completo la visión de Musk: si bien su sistema de seguridad requiere gasto energético, no establece una relación equivalente con la masa ni obliga a utilizar la energía como unidad para medir el valor.

Cuánto bitcoin tienen Tesla y SpaceX en sus reservas

La relación de Musk con bitcoin tuvo avances y retrocesos: en 2021, Tesla suspendió los pagos con la criptomoneda para comprar vehículos debido a las preocupaciones por el uso de combustibles fósiles en la minería.

Pese a esa decisión, la automotriz mantiene 11.509 BTC en su reserva, mientras que SpaceX conserva 18.712 BTC, según información publicada en octubre de 2026.

Entre ambas compañías suman 30.221 BTC, aunque esas tenencias pertenecen a las empresas y no deben confundirse con el patrimonio personal de Musk ni tomarse como una señal definitiva de su postura actual sobre la criptomoneda.

Las reservas de ambas compañías mantienen a bitcoin dentro de sus estrategias corporativas, mientras el debate sobre la energía vuelve a ganar espacio en las discusiones sobre el futuro del dinero.