El empresario entregará una acción a cada menor en 2027. El reparto alcanzaría a 72 millones de niños y tendría un valor estimado de u$s10.500 millones

Aunque el valor estimado es alto, no se aclaró si las acciones de SpaceX saldrán de la participación personal de Musk.

La promesa surgió tras una iniciativa de Anthropic; se desconoce cómo se distribuirán y qué requisitos tendrán los beneficiarios.

Elon Musk prometió acciones de SpaceX a 72 millones de niños de EEUU para 2027, con un valor estimado de u$s10.500 millones.

Elon Musk prometió entregar una acción de SpaceX a cada niño de los Estados Unidos en 2027, una iniciativa que alcanzaría a unos 72 millones de menores y tendría un valor estimado de u$s10.500 millones.

El empresario no detalló cómo distribuiría los títulos ni qué requisitos deberían cumplir los beneficiarios para recibirlos, por lo que todavía no se conoce cómo se implementaría el plan.

La propuesta surgió después de que Anthropic anunciara una iniciativa para destinar parte de sus acciones a un fondo de beneficio público.

En respuesta a esa publicación, Musk planteó que las acciones deberían entregarse directamente a las personas e indicó que eso era lo que haría con SpaceX.

Cuánto valdría el regalo de Elon Musk

El valor estimado de la iniciativa ronda los u$s10.500 millones, según un cálculo difundido por CNBC. La cifra surge de multiplicar los aproximadamente 72 millones de menores de 18 años que viven en EEUU por el precio de referencia de una acción de SpaceX, ubicado en u$s146,03.

La estimación permite dimensionar el alcance económico de la promesa. El valor final dependerá del precio de las acciones al momento de una eventual entrega y de la cantidad de beneficiarios que participen del programa.

Elon Musk prometió acciones de SpaceX a 72 millones de niños de EEUU para 2027, con un valor estimado de u$s10.500 millones

Además, Musk no aclaró si las acciones podrían venderse de inmediato o si estarían sujetas a restricciones.

Tampoco detalló quién administraría los títulos en el caso de los menores de edad ni cómo se verificaría quiénes tienen derecho a recibirlos.

Por ahora, el empresario describió la propuesta como la primera de una serie de iniciativas, pero no presentó un calendario detallado ni información sobre otros posibles repartos.

Qué participación tiene Musk en SpaceX

La promesa también puso el foco en la participación accionaria de Musk en SpaceX, la compañía aeroespacial que fundó y dirige.

Según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) citada por CNBC, el empresario posee alrededor de 4.800 millones de acciones de la compañía.

Al sumar adjudicaciones pendientes y opciones sobre acciones, su participación beneficiosa asciende a unos 6.400 millones de títulos, equivalente al 48,4% de la empresa.

Sin embargo, el anuncio no especifica de dónde saldrían las acciones destinadas a los menores ni si Musk las entregaría directamente desde su participación personal. Tampoco se informó si SpaceX tendría un papel en la administración del programa.

Estas definiciones son relevantes porque el valor estimado del reparto no equivale al dinero que recibiría cada beneficiario ni garantiza una ganancia futura. El resultado dependerá de las condiciones de la entrega y de la evolución del valor de las acciones.