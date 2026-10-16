El título llegó a subir casi un 5% en el premarket de Wall Street, aunque luego moderó el avance y cerró con movimientos mixtos

Analistas mantienen cautela ante la falta de detalles sobre el precio y el impacto real en los ingresos, priorizando los lanzamientos de 2026 y 2027.

El vehículo alcanza los 100 km/h en menos de un segundo y utiliza propulsores de gas frío, aunque su producción en serie no comenzaría hasta 2028.

Las acciones de Tesla mostraron volatilidad en Wall Street tras la presentación del nuevo Roadster, deportivo eléctrico equipado con tecnología de SpaceX.

Las acciones de Tesla, el gigante automotor de Elon Musk, reaccionaron con volatilidad tras la presentación del nuevo Roadster, un deportivo eléctrico con tecnología de SpaceX capaz de realizar maniobras aéreas.

El título llegó a subir casi un 5% en el premarket de Wall Street, aunque luego moderó el avance y cerró con movimientos mixtos.

Tesla presentó Roadster y sus acciones reaccionan en Wall Street

Elon Musk presentó el nuevo Tesla Roadster en las instalaciones de pruebas de SpaceX en Texas, con una demostración que incluyó acrobacias aéreas gracias a propulsores de gas frío y sistemas de succión.

El vehículo logró acelerar de 0 a 100 km/h en menos de un segundo y alcanzar velocidades superiores a los 370 km/h, posicionándose como un modelo de alta gama que busca diferenciarse de los deportivos eléctricos convencionales.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Tesla subieron cerca de 5%, impulsadas por el entusiasmo tecnológico y las especulaciones sobre una mayor integración con SpaceX.

Sin embargo, durante la jornada el impulso se moderó y los títulos cerraron con variaciones menores, reflejando la cautela de los inversores.

Tesla presenta el Roadster con tecnología de SpaceX y sus acciones suben un 5%

Analistas como los de JP Morgan y Morningstar mantuvieron recomendaciones neutrales, señalando que aún faltan detalles clave como el precio definitivo, la autonomía y los volúmenes de producción.

Aunque el Roadster generó gran atención mediática, su impacto en los ingresos de Tesla podría ser limitado. Por su posicionamiento de lujo y producción reducida, se estima que alcanzaría menos de 2.000 entregas anuales una vez estabilizada la fabricación.

Asimismo, la producción recién comenzaría en 2028, tras múltiples retrasos desde su anuncio inicial en 2017.

El lanzamiento llega en un momento en que Tesla enfrenta presiones en sus márgenes por la competencia en vehículos eléctricos y fuertes inversiones en inteligencia artificial y robótica. El Roadster aparece más como una vitrina tecnológica que como un motor de ingresos.

¿Cuáles son los próximos lanzamientos de Tesla?

Tras el lanzamiento del Roadster, Tesla tiene en agenda una serie de lanzamientos clave entre finales de 2026 y 2027, que incluyen la nueva plataforma de bajo costo conocida como "Redwood", el robotaxi Cybercab, la evolución de su software de conducción autónoma FSD v15 y la comercialización del robot humanoide Optimus.

Estos proyectos buscan redefinir la movilidad eléctrica, con la integración de soluciones novedosas de inteligencia artificial y big data en el ecosistema de la compañía. Entre las principales novedades, se destacan:

FSD v15 (Full Self-Driving): Tesla prepara una nueva versión de su software de conducción autónoma, que promete un salto significativo respecto a las versiones actuales. Estará soportado por el hardware AI4 y su evolución AI4.5, con mayor capacidad de procesamiento y memoria. Se espera que esté disponible en flotas de prueba hacia finales de 2026 y que se expanda en 2027

Cybercab: Es el vehículo diseñado específicamente para funcionar como taxi autónomo dentro de la red Robotaxi de Tesla. La compañía planea acelerar su despliegue entre finales de 2026 y principios de 2027, con costos operativos estimados en apenas 0,30 dólares por milla , lo que lo convertiría en una alternativa competitiva frente al transporte tradicional.

Optimus: El robot humanoide de Tesla, que ya se encuentra en fase de pruebas internas, podría comenzar a comercializarse para clientes externos en 2027. Su objetivo es integrarse en tareas industriales y domésticas, marcando la entrada de Tesla en el mercado de la robótica avanzada.

Nueva plataforma "Redwood": Tesla trabaja en una arquitectura de próxima generación destinada a un vehículo más compacto y accesible, por debajo del Model Y en tamaño y precio. La producción inicial está prevista en la Gigafactory de Texas hacia finales de 2026 o 2027. Este modelo busca ampliar la base de clientes con un precio más competitivo

Además, la empresa confirmó que seguirá produciendo y actualizando su línea vigente: Model 3, Model Y, Model S, Model X y Cybertruck, con mejoras en autonomía, baterías y tiempos de carga.

El facelift del Model 3 y las versiones de alto rendimiento del Model Y y Model S continuarán siendo parte del catálogo, mientras que la Cybertruck se consolida como el modelo más reciente en producción masiva.