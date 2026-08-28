El empresario remarcó que la transición hacia la inteligencia artificial será uno de los períodos más turbulentos de la historia y reclamó mayor regulación

La advertencia llega mientras la IA ya golpea el empleo tecnológico en Argentina, con una caída del 0,5% en el último trimestre.

Gates propone "Human Reserved" para proteger trabajos humanos y un impuesto a la automatización para financiar la recapacitación laboral.

Bill Gates advierte que la humanidad carece de un plan para amortiguar el impacto de la IA en el empleo y pide regulación urgente.

Bill Gates advirtió que la humanidad avanza hacia la era de la inteligencia artificial sin ningún plan para amortiguar su impacto sobre el empleo y reclamó una respuesta urgente de gobiernos y empresas.

El cofundador de Microsoft publicó un extenso ensayo en su sitio Gates Notes, titulado "La turbulenta era de la IA ya llegó. Las decisiones que tomemos ahora son críticas", donde sostuvo que "no hay ningún plan para facilitar la entrada a la era de la IA" y pidió mayor regulación de la tecnología.

"Incluso en las mejores circunstancias, la transición hacia esta nueva era de la IA será uno de los períodos más turbulentos de la historia humana", escribió Gates, quien remarcó que "no ve evidencia de que los líderes, los expertos y las comunidades estén enfrentando estos desafíos de manera adecuada".

El tono contrasta con un ensayo previo de 2023, cuando el empresario se mostraba entusiasmado con la tecnología.

Qué empleos amenaza la inteligencia artificial, según Bill Gates

La irrupción de la inteligencia artificial golpeará tanto a los puestos de oficina como al trabajo manual, sostuvo Gates, con una velocidad inédita frente a transiciones económicas previas.

Mientras el paso de la agricultura al trabajo de oficina llevó varias generaciones, la IA puede sustituir directamente el razonamiento humano y afectará en el término de una década a sectores como:

Derecho

Atención al cliente

Medicina

Desarrollo de software

Manufactura

"Cuando la inteligencia artificial ofrezca un trabajo casi libre de errores, va a poder funcionar sola, sin que un humano la supervise, y las empresas van a tener todos los incentivos económicos para permitirlo", escribió.

Gates comparó el escenario con la Gran Depresión, cuando el desempleo en Estados Unidos llegó al 25% en 1933, y advirtió que el impacto de la IA "no se disipará con un ciclo económico" como aquel.

Human Reserved, la propuesta para blindar trabajos humanos

Entre las salidas que propone, Gates presentó el concepto de Human Reserved, trabajos reservados de forma deliberada para personas aunque la tecnología pueda realizarlos.

El empresario ilustró la idea con el cuidado que recibió su padre, fallecido de Alzheimer en 2020: "Había algo irremplazablemente humano en el cuidado que le dieron a mi papá. Ningún robot podría, ni debería, haberlo hecho".

Según Gates, la decisión de reservar un puesto para humanos puede responder a razones económicas, para no desplazar a trabajadores que no pueden reconvertirse fácilmente, o a otro tipo de consideraciones, como que no resulte apropiado que una máquina comunique a un paciente un diagnóstico terminal.

El propio empresario reconoció que la propuesta abre preguntas sin resolver sobre quién decide qué tareas quedan afuera de la automatización.

El impuesto a la automatización que Gates volvió a proponer

Como parte de la respuesta que reclama, Gates retomó su idea de gravar con un impuesto a la automatización, aplicado a robots y a los tokens de inteligencia artificial, una propuesta que ya había planteado años atrás y que generó rechazo en su momento.

"Sigo siendo un gran defensor de esta propuesta. Aunque no es la solución completa a la amenaza de la IA, es parte de una respuesta sensata", afirmó.

El fundador de Microsoft explicó que hoy un empleador paga cargas sociales por contratar personas, pero puede deducir de forma inmediata la compra de un robot, lo que incentiva la sustitución de personas por máquinas. Un tributo de este tipo, sostuvo, podría financiar la recapacitación laboral y una red de contención social más fuerte.

Gates también llamó a Estados Unidos y China a cooperar en un nuevo marco regulatorio internacional y advirtió sobre los riesgos de la IA en ciberataques, desinformación y la salud mental de los chicos que usan compañeros virtuales.

El debate sobre la IA y el empleo también golpea a la Argentina

La advertencia de Gates sobre el impacto de la IA en el empleo llega en medio de un debate similar en la Argentina, donde el avance de la inteligencia artificial ya golpea al mercado laboral formal.

El empleo registrado del sector tecnológico cayó 0,5% en el último trimestre relevado, hasta 162.391 profesionales, en un contexto donde las empresas redefinen procesos y perfiles a partir de la automatización.

Pese al tono de alerta, Gates remarcó también el potencial positivo de la IA en salud, agricultura y servicios estatales, y adelantó que profundizará estos temas en el próximo informe Goalkeepers de la Fundación Gates, que en los próximos 19 años deberá distribuir u$s200.000 millones en inversiones vinculadas a la tecnología.