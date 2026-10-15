El desplome se produjo en un contexto de aversión al riesgo, con los inversores retirándose de activos de mayor volatilidad. Los detalles

El halving de 2028 y ajuste de dificultad del 5,49% presionan a los mineros, que se reconvierten a IA.

Acciones de mineros de Bitcoin cayeron 13% por ola de ventas en Wall Street y corrección de la criptomoneda.

Los mineros de Bitcoin sufrieron una caída de 13% en sus acciones durante la jornada, arrastrados por la peor ola de ventas en Wall Street desde julio de 2026.

El desplome se produjo en un contexto de aversión al riesgo, con los inversores retirándose de activos de mayor volatilidad y castigando especialmente a las compañías vinculadas al sector cripto.

Los mineros de Bitcoin sufrieron fuertes pérdidas por la caída del mercado

El retroceso afectó a firmas como Marathon Digital, Riot Platforms y CleanSpark, que lideraron las pérdidas dentro del segmento.

El movimiento se dio en paralelo a una corrección del propio Bitcoin, que retrocedió cerca de 6% en las últimas 48 horas, presionado por la liquidación de posiciones en derivados y la caída de los índices bursátiles estadounidenses.

La ola de ventas en Wall Street estuvo marcada por la combinación de tasas de interés elevadas, tensiones geopolíticas y resultados corporativos mixtos, factores que generaron un clima de incertidumbre y llevaron al S&P 500 a registrar su peor desempeño en tres meses.

En ese contexto, los mineros de Bitcoin quedaron expuestos por su alta correlación con el precio de la criptomoneda y su dependencia de financiamiento en un entorno de crédito más caro.

Empresas de minería cripto se desploman en bolsa por el retroceso del precio de Bitcoin y del rubro

La presión de los mercados tradicionales que castigan a las empresas de riesgo es uno de los factores que también miran de reojo los mineros de la actividad.

Otro factor importante es la cercanía del próximo halving de Bitcoin en abril de 2028, que reducirá a la mitad las recompensas por bloque y obligará a los mineros a operar con mayor eficiencia.

Los cambios que enfrenta la minería de Bitcoin en 2026

Entre los próximos eventos que afectan al rubro, se espera que la red Bitcoin aplique un ajuste de dificultad del 5,49%, el tercero más intenso de 2026.

La dificultad se ubicará en torno a 132,7 billones, reflejando un hashrate récord cercano al zettahash por segundo.

Este incremento encarece los costos de producción y reduce los ingresos por terahash en un 5,2%, lo que expulsa a los equipos menos eficientes y aumenta la presión vendedora de los mineros.

En paralelo, algunas granjas vinculadas a FTX y otros operadores están reconvirtiendo su infraestructura hacia la inteligencia artificial y servicios de computación en la nube, buscando contratos más estables y rentables.

En América Latina, países como Venezuela y Ecuador registran un fuerte crecimiento de la minería pese a déficits eléctricos. Venezuela duplicó su hashrate en un año, mientras Ecuador busca atraer capital asiático para financiar infraestructura.

En contraste, Rusia autorizó cortes de energía a mineros en situaciones de déficit, mostrando cómo la regulación energética se vuelve un factor crítico para la industria.