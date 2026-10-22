JP Morgan Asset Management proyecta para Bitcoin un rendimiento anual compuesto del 10% en su escenario base de largo plazo, por encima del 7,5% que espera para las grandes acciones estadounidenses y del 5,5% previsto para el oro.

Sin embargo, esa ventaja llega acompañada de un riesgo que condiciona su incorporación a las carteras. Y es que estima una volatilidad anual del 55%, algo más del triple de la calculada para las acciones de mayor capitalización de EE.UU.

Cuánto puede rendir Bitcoin según JP Morgan

La evaluación aparece en la edición 2027 de sus Long-Term Capital Market Assumptions, el informe con el que la gestora establece supuestos de retorno, riesgo y correlación para distintos activos. Por primera vez, la publicación incorpora un rango de rendimientos para Bitcoin, aunque todavía lo deja fuera de sus modelos principales de construcción de carteras.

El cambio amplía el análisis institucional de la criptomoneda, pero mantiene una distinción importante para el inversor: reconocer su potencial de apreciación no equivale a recomendar una determinada participación dentro de un portafolio.

En charla con iProUP, Emanuel Juárez, analista técnico financiero, coincide con la visión de largo plazo de JP Morgan, aunque pone el foco en las condiciones necesarias para sostener esa inversión.

JP Morgan proyecta un 10% anual para Bitcoin, pero advierte por su volatilidad (generado con IA)

"Bitcoin me sigue pareciendo un activo muy prometedor, pero pondría mucho énfasis en el riesgo que implica buscar ese rendimiento", afirma. Su advertencia apunta a las caídas fuertes que pueden aparecer durante el recorrido, aun cuando la perspectiva de fondo sea favorable.

La tabla de proyecciones del gigante de Wall Street muestra que BTC encabeza la comparación con varios activos tradicionales. Además del 7,5% previsto para las grandes empresas estadounidenses, JP Morgan estima un retorno compuesto anual del 7,7% para las acciones pequeñas de ese mercado, del 6,1% para los bonos corporativos con grado de inversión y del 5,6% para el conjunto de bonos estadounidenses representado por su índice agregado.

Frente al oro, la diferencia es de 4,5 puntos porcentuales anuales. Frente a las grandes acciones estadounidenses, de 2,5 puntos. La contrapartida aparece en las oscilaciones esperadas: mientras Bitcoin tiene una volatilidad estimada del 55%, la de las grandes acciones se ubica en el 18% y la del metal precioso, en el 17,2%.

Esa comparación explica por qué el mayor retorno esperado no alcanza, por sí solo, para determinar qué activo conviene incorporar a una cartera. También hay que evaluar la magnitud de las fluctuaciones y cómo se relacionan con las del resto de las inversiones.

¿Qué riesgo implica la volatilidad del 55% de Bitcoin según JP Morgan?

El 55% de volatilidad no significa que JP Morgan espere una caída de esa magnitud ni que establezca un límite para las pérdidas. Es una medida de la dispersión prevista de los rendimientos, que permite dimensionar cuán pronunciadas podrían ser las variaciones alrededor de su comportamiento esperado.

Juárez vincula ese dato con la capacidad del inversor para atravesar las oscilaciones sin abandonar su estrategia. "La volatilidad anualizada del 55% que plantea el informe muestra justamente lo exigente que puede ser sostener esa inversión", señala. El retorno potencial, bajo esa mirada, debe evaluarse junto con la tolerancia a las pérdidas que pueden producirse antes de alcanzar el horizonte previsto.

Otra diferencia relevante aparece dentro de la propia tabla: para Bitcoin, la gestora calcula un retorno aritmético del 20,9%, frente al 10% compuesto. El primero expresa el promedio simple de los rendimientos; el segundo refleja la tasa de crecimiento acumulativo. Las fuertes oscilaciones de precios ayudan a explicar por qué ambos números son tan distintos.

Un ejemplo permite entender el efecto: una inversión que sube 50% y después pierde 50% tiene un rendimiento aritmético promedio de cero, pero termina con una pérdida del 25%. La caída se aplica sobre un capital que había aumentado. Por eso, para ilustrar cuánto podría crecer una inversión durante varios años, corresponde utilizar la tasa compuesta.

A partir del escenario base, un cálculo ilustrativo propio muestra que u$s10.000 invertidos a una tasa compuesta del 10% anual se convertirían en aproximadamente u$s25.937 después de diez años. La ganancia acumulada sería cercana al 159%, antes de costos e impuestos. El ejercicio supone que se cumple esa tasa durante el período y no representa un precio objetivo para Bitcoin.

En el corto plazo, el análisis de Juárez incorpora señales distintas de los supuestos estratégicos de JP Morgan. Su lectura del gráfico semanal es favorable: observa una estructura compatible con un escenario alcista, aunque advierte que el precio trabaja sobre una zona de oferta, donde aparecen vendedores, que todavía necesita superar y consolidar. "Por eso hablo de un escenario, no de una suba asegurada", aclara.

En los gráficos de opciones que analiza, la volatilidad implícita a 30 y 180 días aparece en niveles bajos dentro del historial mostrado, con valores cercanos a 39 y 41, respectivamente. Según explica, eso indica que el mercado de opciones descuenta movimientos relativamente contenidos para esos plazos.

Esos indicadores reflejan expectativas de fluctuación, sin definir por sí mismos si el precio subirá o bajará. "Un repunte de estos índices señalaría expectativas de movimientos más amplios, pero la dirección la tiene que confirmar el precio: la volatilidad también aumenta cuando Bitcoin cae", sostiene Juárez. Además, aclara que sus horizontes difieren del supuesto estratégico del 55% que utiliza JP Morgan: son mediciones con alcances distintos y no deben interpretarse como si fueran equivalentes.

¿Por qué JP Morgan no considera a Bitcoin como un diversificador clave?

El otro obstáculo que identifica JP Morgan es la inestabilidad de las correlaciones, es decir, de la relación entre los movimientos de Bitcoin y los de otros activos. Para construir una cartera, importa tanto el rendimiento de cada inversión como su capacidad de compensar las pérdidas de las demás.

En este punto, los autores del análisis, Sheena Shah y Dennis Cristallo, no presentan a Bitcoin como un diversificador confiable. Lo describen como un activo especulativo y una posible cobertura frente a la expansión monetaria, cuyo comportamiento suele parecerse al de una inversión de riesgo especialmente sensible a la liquidez global.

La distinción tiene consecuencias concretas. Una mayor disponibilidad de dinero puede favorecer la demanda de activos de riesgo y beneficiar a Bitcoin. Pero esa sensibilidad no garantiza protección cuando se deteriora el apetito por invertir o se endurecen las condiciones financieras. Esperar una apreciación de largo plazo y contar con un refugio durante una crisis son supuestos diferentes.

Juárez agrega una mirada favorable sobre Bitcoin y el oro vinculada con el gasto público, los déficits persistentes y el riesgo de pérdida de poder adquisitivo de las monedas. "Veo argumentos para considerarlos como parte de una estrategia de protección, entendiendo que ninguno garantiza protección en todos los períodos", afirma.

Su planteo coincide con la dimensión monetaria que reconoce JP Morgan, aunque amplía el argumento hacia los desequilibrios fiscales y la preservación del poder de compra. Esa visión mantiene una salvedad compartida: el potencial de protección a largo plazo no asegura que Bitcoin compense las pérdidas de otros activos en cada episodio de tensión.

¿Cuál es la proyección de precio y regulación para Bitcoin a 10 años?

Los especialistas señalan una dificultad para la valuación: Bitcoin no genera flujos de caja que permitan proyectar su valor como ocurre con una empresa o un bono. Su evolución depende de factores como la adopción, la regulación y la liquidez, lo que amplía la incertidumbre de cualquier estimación.

Por esas razones, JP Morgan presenta un análisis separado de Bitcoin frente a un grupo de activos, sin incorporarlo plenamente a las matrices principales que utiliza para estudiar la combinación de inversiones. La publicación reconoce el activo y cuantifica sus posibles retornos, pero conserva reservas sobre su utilidad estratégica.

También importa el plazo: "2027" identifica la edición del informe, cuyos supuestos generales trabajan con un horizonte de 10 a 15 años. En el apartado específico sobre Bitcoin, los escenarios de retorno se calculan a diez años. La gestora aclara que sus estimaciones estratégicas no están diseñadas para decidir movimientos tácticos de corto plazo.

Hacia adelante, JP Morgan identifica condiciones que podrían mejorar la utilidad de Bitcoin en las carteras: correlaciones más estables, menor volatilidad y avances en claridad regulatoria, profundidad de mercado, liquidez y formación de precios. En el análisis técnico de Juárez, la señal a seguir es que el precio supere y consolide la zona de oferta que observa en el gráfico semanal.