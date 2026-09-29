Un informe de la entidad destacó que BTC pasó 280 días por debajo del costo de producción, más que los 224 días de la crisis minera de 2018

Superar los u$s85.000 de forma sostenida aliviaría la presión vendedora en el mercado, permitiendo una mayor estabilidad financiera para los mineros.

Este umbral determina la rentabilidad del sector: precios por debajo obligan a los operadores ineficientes a vender reservas o apagar sus equipos.

JPMorgan identificó los u$s85.000 como el costo promedio de producción de Bitcoin, nivel que funciona como un suelo crítico para los mineros globales.

JPMorgan identificó los u$s85.000 como un nivel crítico para los mineros de Bitcoin, al estimar que ese es el costo promedio de producción de la criptomoneda.

El banco consideró que este umbral funciona como un "suelo suave" para el mercado, ya que precios sostenidamente por debajo de ese nivel obligan a los operadores menos eficientes a vender más BTC o apagar máquinas.

JPMorgan fija en u$s85.000 el nivel clave que puede definir el futuro de los mineros de Bitcoin

En una nota publicada el 23 de septiembre, los analistas de JPMorgan liderados por Nikolaos Panigirtzoglou calcularon que el costo de producción de Bitcoin se ubica en u$s84.948, lo que convierte a los u$s85.000 en un punto de inflexión.

Según el banco, este nivel no es un "piso duro" pero sí una referencia clave: cuando el precio se mantiene por debajo, los mineros con mayores costos enfrentan pérdidas y deben desprenderse de reservas o abandonar la red.

El informe destacó que Bitcoin pasó 280 días por debajo del costo de producción, más que los 224 días de la crisis minera de 2018.

En ese período, la tasa de hash cayó un 19% desde su máximo y la dificultad de minería retrocedió un 15%, un factor que muestra la salida de capacidad no rentable.

Los u$s85.000 se convierten en una referencia clave para los mineros de Bitcoin, según JPMorgan

Parte de esa infraestructura incluso se redirigió hacia cargas de trabajo de inteligencia artificial, buscando ingresos alternativos.

Datos de CryptoQuant muestran que la mayor oleada de ventas se produjo en febrero, con 24.000 BTC enviados a exchanges. Desde entonces, los picos fueron menores: 12.400 BTC en junio, 13.500 en agosto y unos 10.000 durante el repunte de septiembre.

Esto sugiere que los mineros están vendiendo con menos agresividad, aunque la presión persiste cada vez que el precio se acerca al umbral de u$s85.000.

El banco contempló que un precio sostenido por encima de los u$s85.000 aliviaría la presión vendedora y mejoraría la economía marginal de los mineros sobrevivientes.

Sin embargo, advirtió que un movimiento temporal no cambia la situación de fondo: para que el sector recupere estabilidad, Bitcoin debería mantenerse de manera prolongada en niveles superiores.

Estado de la minería cripto en 2026: los datos de cómo avanzó el sector en el último año

En 2026, la minería de Bitcoin atraviesa un momento de fuerte transformación: los costos de producción rondan entre los u$s75.000 y 85.000 por BTC, el hashrate global supera los 900 EH/s, y la industria genera más de u$s20.000 millones anuales en ingresos, aunque enfrenta presión por la concentración de pools y las restricciones regulatorias en varios países.

Según un informe de CoinShares, el costo promedio de producción de un bitcoin entre los mineros listados se ubicó en u$s75.500 durante el segundo trimestre de 2026, lo que dejó a gran parte del sector por debajo del punto de equilibrio.

El hashrate de la red alcanzó los 929 EH/s a mediados de 2026, con una dificultad cercana a los 124,9 billones, lo que refleja un nivel de seguridad elevado pese a la volatilidad del precio.

El próximo halving está previsto para abril de 2028, cuando la recompensa por bloque se reducirá de 3,125 BTC a 1,5625 BTC, lo que incrementará aún más la presión sobre los márgenes de los mineros.

La eficiencia de los equipos mejoró de manera significativa. Los modelos más avanzados, como los Antminer S23 Hyd, operan en torno a 9,5 J/TH, casi el doble de eficiencia respecto a máquinas de cuatro años atrás como los S19 Pro, que rondaban los 29,5 J/TH.

Esta evolución tecnológica obligó a los operadores a renovar constantemente su parque de hardware para mantenerse competitivos.

La industria minera generó entre u$s20.000 y u$s25.000 millones en ingresos anuales en 2026, con un precio de Bitcoin que superó los u$s100.000 en algunos momentos del año.

Sin embargo, la concentración se mantiene como un riesgo latente: apenas tres pools controlan más de la mitad de los bloques, con Foundry USA acaparando cerca del 27% del hashrate global.

En términos regulatorios, en Estados Unidos se registraron más de 225 moratorias o restricciones a la construcción de nuevos data centers, lo que encarece el acceso a infraestructura energética.

A nivel global, la participación de energía sostenible en la minería se ubica entre 56% y 60%, con un fuerte crecimiento en países como Canadá, Kazajistán y regiones del Medio Oriente