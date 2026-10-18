Bitcoin podría caer hasta u$s10.000 si se desploma la bolsa estadounidense, según un experto que vincula ambos movimientos del mercado

Las proyecciones sobre el precio de Bitcoin difieren por el foco: McGlone en el mercado bursátil y Ju en la demanda y métricas on-chain.

Ki Young Ju de CryptoQuant contrapone un piso de u$s30.000 para Bitcoin, apoyado en flujos de ETF y tenencias institucionales.

Mike McGlone proyecta que Bitcoin podría caer a u$s10.000 si las acciones de EE.UU. retroceden un 20%.

Mike McGlone, estratega de Bloomberg Intelligence, advierte que una caída de las acciones estadounidenses podría desencadenar un fuerte retroceso de Bitcoin y llevar su cotización hasta u$s10.000.

Ki Young Ju, director de CryptoQuant, cuestiona esa posibilidad y sitúa cerca de u$s30.000 un eventual piso para la criptomoneda, a partir de los flujos hacia ETF y las tenencias institucionales.

Las diferencias entre ambos analistas responden a sus interpretaciones del escenario económico, la evolución de los bonos y los datos on-chain, que ofrecen perspectivas distintas sobre la profundidad de una posible caída.

¿Por qué McGlone proyecta una caída de Bitcoin a u$s10.000?

Para McGlone, una caída de Bitcoin hasta u$s10.000 podría producirse si las acciones estadounidenses retroceden un 20%, en un contexto que considera desfavorable para los activos de riesgo en los mercados financieros.

El estratega respaldó su advertencia con un informe de Bloomberg Intelligence que plantea la posibilidad de que ese descenso genere consecuencias en cadena en otros mercados financieros internacionales, según el documento difundido.

Entre los factores que observa figuran el máximo superior a u$s100.000 que alcanzó Bitcoin en 2025, el avance del oro sobre u$s5.000 durante el primer trimestre y el giro monetario de los bancos centrales.

También señaló que la media móvil de 50 semanas de BTC sigue una trayectoria descendente similar a la registrada entre 2022 y 2023, una señal que refuerza su visión bajista.

Otro elemento de preocupación son los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a cinco años, cercanos al 5%, que podrían restar atractivo a Bitcoin y al oro frente a instrumentos que generan ingresos.

McGlone ya había anticipado en abril un "huracán" y proyectado que Bitcoin caería hasta u$s10.000, aunque sostuvo que si logra mantenerse por encima de u$s75.000 demostraría que su pronóstico era equivocado.

El viernes, el analista on-chain Willy Woo cuestionó esa previsión. McGlone respondió que habría que esperar un año para comprobar si su proyección se cumple.

¿Qué nivel de soporte calcula CryptoQuant para Bitcoin?

Ki Young Ju contrapone a ese escenario los datos de acumulación institucional y los flujos de inversión hacia productos financieros vinculados con Bitcoin, que considera relevantes para estimar un posible piso.

El director de CryptoQuant citó u$s58.000 millones en entradas a fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y 1,3 millones de BTC en manos de sociedades de inversión para fundamentar su estimación.

A partir de esas cifras, calculó que el costo de adquisición on-chain sitúa cerca de u$s30.000 un posible piso para Bitcoin, aunque esa referencia no garantiza que la cotización no pueda caer más.

La diferencia con el pronóstico de McGlone radica en que Ju pone el foco en la estructura de tenedores y la demanda registrada, mientras el estratega contempla las consecuencias de un deterioro bursátil.

En ese sentido, ambas proyecciones parten de indicadores diferentes y no deben interpretarse como niveles asegurados para el próximo mínimo de Bitcoin, ya que las condiciones del mercado pueden modificar el comportamiento de los inversores.

¿Qué indica el MVRV sobre una caída de Bitcoin a u$s10.000?

Para reforzar sus argumentos, Ki Young Ju recurrió al MVRV, un indicador que compara la capitalización de mercado de Bitcoin con su valor realizado, calculado según el precio al que cada moneda se movió en la cadena.

Según sus estimaciones, si Bitcoin descendiera hasta u$s10.000, el indicador caería a 0,2, por debajo del mínimo histórico de 0,6 que citó para cuestionar una caída hasta ese nivel.

El ejecutivo considera que semejante desplome requeriría un episodio de pánico entre quienes compraron Bitcoin en 2019, un grupo que, según señaló, ya atravesó dos caídas del 75% durante ciclos anteriores.

Ju también cuestionó la interpretación de McGlone y sostuvo que el analista habría dividido por diez el precio de Bitcoin en su gráfico, por lo que la referencia a u$s10.000 correspondería en realidad a una cotización de u$s100.000.

En definitiva, Ju considera que una caída de Bitcoin hasta u$s10.000 resulta poco probable frente a los datos de acumulación institucional y las métricas históricas, aunque ninguna de estas referencias garantiza que la criptomoneda mantenga su cotización.