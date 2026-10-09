El mercado de bonos de Estados Unidos está enviando una señal que Bitcoin y las acciones todavía no reflejan con la misma intensidad. La volatilidad esperada de los rendimientos de los Treasuries aumenta, mientras los indicadores de incertidumbre de la bolsa y de la principal criptomoneda permanecen relativamente contenidos.

La divergencia pone bajo observación al MOVE, conocido como el "VIX de los bonos", y abre un debate sobre la posibilidad de que la tensión se transmita a otros activos. Los Treasuries son una referencia para el costo del financiamiento global y se utilizan como garantía en numerosas operaciones.

Qué señala el MOVE y por qué importa

El MOVE mide la volatilidad implícita de los rendimientos de los bonos del Tesoro. No anticipa si las tasas subirán o bajarán, más bien refleja cuánto movimiento espera el mercado.

En los últimos días, el indicador aumentó 46% en junio y rondaba los 116 puntos, cerca de su máximo de marzo. En contraste, el VIX del S&P 500 y el BVIV, que mide la volatilidad implícita de Bitcoin a 30 días, se encontraban cerca de sus mínimos del año.

Para Emanuel Juárez, analista técnico financiero, esa diferencia responde a dos lecturas del escenario financiero. "Los Treasuries están funcionando como un verdadero termómetro de riesgo", sostiene.

Junto a la volatilidad que observa mediante el MOVE y la debilidad del crédito de menor calidad conforman un conjunto de advertencias "son señales que no deberían ignorarse". A ese cuadro suma la fortaleza del dólar global (DXY), que, combinada con tasas largas elevadas y presión sobre el crédito, puede afectar las valuaciones y las condiciones financieras.

La señal de alerta que puede pegar en el precio de Bitcoin y acciones (generado con IA)

Renato Campos, analista de mercados, acota que los Treasuries ponen precio a la incertidumbre asociada con la persistencia de la inflación, el déficit fiscal y las necesidades de emisión de deuda, mientras las acciones y Bitcoin siguen descontando un escenario de liquidez abundante.

Por su parte, Paula Chaves, analista en Greyhound, agrega que existe un deterioro de la confianza en el manejo fiscal estadounidense que lleva a los inversores a exigir una mayor rentabilidad para prestar a largo plazo. También identifica al petróleo, la inflación y las tasas entre las preocupaciones que pesan sobre la deuda.

Los récords bursátiles esconden un mercado desigual

Mientras los bonos reflejan esas inquietudes, las acciones encuentran respaldo en las expectativas de ganancias y el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero el avance de los índices no describe por igual la situación de todas las empresas.

Juárez señala que el impulso del S&P 500 está cada vez más concentrado en un grupo reducido de grandes tecnológicas, principalmente vinculadas con la IA y con los grandes proveedores de infraestructura y servicios en la nube.

"Si comparamos el S&P 500 tradicional con el S&P 500 de igual ponderación, la fotografía cambia mucho", explica. El primero asigna mayor peso a las compañías de mayor capitalización; el segundo otorga el mismo peso a cada integrante y permite observar con mayor claridad la participación del resto del mercado.

En su interpretación, esa diferencia muestra que la entrada de liquidez no es homogénea ni el avance cuenta con una participación fuerte de todos los sectores.

Chaves coincide con el diagnóstico de concentración, aunque introduce un matiz. Y es que considera comprensible que tecnología, semiconductores e infraestructura para IA lideren el crecimiento, porque allí observa inversiones y resultados que respaldan las expectativas.

"Su potencial es enorme, pero esa concentración significa que los récords bursátiles no reflejan la situación de todas las empresas", advierte. Algunas compañías pueden debilitarse mientras unas pocas, con gran peso en los índices, sostienen las subas.

La coincidencia está en el riesgo que genera esa dependencia. Juárez considera que una decepción en crecimiento, expectativas o planes de inversión de las grandes tecnológicas podría provocar una reacción intensa, porque una parte importante del avance descansa en pocas empresas.

Campos pone el foco en las valuaciones: a su juicio, con múltiplos elevados, un aumento desordenado de los rendimientos largos puede desencadenar una corrección rápida, especialmente en tecnología.

Chaves también identifica una combinación sensible: presión financiera y resultados inferiores a lo esperado en las compañías líderes. "Reconocer ese riesgo es compatible con mantener una perspectiva favorable sobre la IA: su potencial y el precio que se paga por sus empresas son dos cosas distintas", sostiene.

La inteligencia artificial también divide las lecturas

Para Chaves, la propia IA ayuda a explicar por qué los bonos y las acciones pueden mostrar señales diferentes. A corto plazo, la construcción de centros de datos aumenta la demanda de electricidad, chips y materiales, lo que, en su interpretación, puede generar presión sobre los precios. A largo plazo, las mejoras de productividad podrían reducir costos y moderar la inflación.

Así, una misma transformación puede impulsar las expectativas de ganancias empresariales y, al mismo tiempo, alimentar la preocupación de los operadores de bonos por las tasas y los precios.

El MOVE permite seguir parte de esa incertidumbre. Chaves explica que un aumento del indicador refleja mayores fluctuaciones esperadas de los rendimientos y puede encarecer la protección frente a esos movimientos.

Si la tensión persiste y se traduce en condiciones de financiamiento más exigentes, podría afectar a empresas y hogares, deteriorar las perspectivas de ganancias y presionar las valuaciones bursátiles. Ese mecanismo describe un riesgo, no una caída inevitable.

Cómo puede transmitirse la tensión a Bitcoin

Los tres especialistas consideran posible que la presión llegue a Bitcoin, aunque difieren en el énfasis y en el horizonte de análisis.

Juárez explica que los activos digitales siguen dependiendo de la liquidez global y del apetito por riesgo. Si la tensión de los Treasuries deriva en tasas reales más altas, un dólar más fuerte, deterioro del crédito y una corrección bursátil, espera que cripto también sienta esa presión.

Campos comparte esa lectura y sostiene que Bitcoin puede reaccionar con retraso, pero con mayor intensidad que las acciones, cuando se endurecen las condiciones financieras. Se trata de su interpretación sobre el comportamiento del activo, no de una relación automática que se repita en cada episodio.

Por eso, el índice no funciona como una señal directa de compra o venta de la criptomoneda. La alerta pasa por otro lado: movimientos abruptos en las tasas pueden obligar a reducir posiciones, modificar coberturas y disminuir la exposición al riesgo. En esas circunstancias, Bitcoin podría verse afectado aunque no mantenga una correlación estable con la volatilidad de los bonos.

Juárez descarta que esas señales permitan hablar de un colapso inminente. Su advertencia es que la tranquilidad que transmiten los grandes índices convive con un escenario que considera más frágil debajo de la superficie.

El debate sobre Bitcoin como refugio

Chaves introduce una distinción entre las consecuencias inmediatas y las de largo plazo. Para ella, Bitcoin enfrenta dos fuerzas que pueden actuar de manera diferente según el origen de la tensión. Una mayor expectativa de aumentos de tasas puede fortalecer al dólar y restarle atractivo a la criptomoneda.

Pero si la venta de Treasuries responde a una pérdida de confianza en las finanzas estadounidenses, considera que podría reforzar la tesis de Bitcoin como reserva de valor.

Su argumento se apoya en la escasez del activo y en que su emisión no depende de las necesidades de financiamiento de un Gobierno. "Veo, por tanto, un posible papel de refugio a largo plazo, aunque Bitcoin puede caer durante episodios de tensión y sigue condicionado por la liquidez y la regulación", aclara.

La diferencia es de horizonte y de causa: una crisis de liquidez puede presionar el precio de Bitcoin en el corto plazo, mientras que una pérdida persistente de confianza en la deuda soberana podría fortalecer su atractivo para algunos inversores a largo plazo.

Chaves también considera que Bitcoin está comenzando una fase alcista de su ciclo, pero aclara que esa lectura debe seguir confirmándose en la estructura del precio y puede incluir correcciones. Su perspectiva se refiere específicamente a Bitcoin, no al conjunto de las criptomonedas.