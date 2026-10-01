La caída se produjo tras una semana en la que los ETF spot de BTC acumularon más de u$s1.200 millones en ingresos netos en las últimas jornadas

Invertir en ETF de BTC desde Argentina es vía brokers o sociedades de bolsa; considera costos y carga impositiva.

Fidelity lideró retiros con u$s90M; el giro llega tras acumular u$s1.200M por repunte del Bitcoin y optimismo FED.

ETF de Bitcoin registran salidas por u$s150 millones, cortando una racha de nueve días de ingresos positivos.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin (BTC) registraron salidas por u$s150 millones y cortaron una racha positiva de nueve días consecutivos de entradas.

Fidelity encabezó la ola de ventas, mientras que otros emisores también reportaron flujos negativos.

Los ETF Bitcoin pierden su racha y sufren salida de USD 150 millones

La caída se produjo tras una semana en la que los ETF spot de Bitcoin habían acumulado más de u$s1.200 millones en ingresos netos, impulsados por el repunte del precio de la criptomoneda y el optimismo en torno a la política monetaria de la Reserva Federal (FED).

Sin embargo, la corrección del mercado y la toma de ganancias por parte de grandes fondos provocaron un giro abrupto en la tendencia.

Fidelity, uno de los principales emisores de ETF de BTC en los Estados Unidos, lideró las salidas con más de u$s90 millones en un solo día. BlackRock y Ark Invest también registraron retiros, aunque de menor magnitud.

Ningún fondo de la principal criptomoneda registró entradas, con un volumen de negociación que alcanzó los u$s2.000 millones.

Se termina el rally de los ETF de Bitcoin y los fondos registran salidas por u$s150 millones

La interrupción de la racha de entradas no necesariamente implica un cambio estructural en la demanda institucional; este tipo de situaciones suelen darse más bien en situaciones de ajuste técnico, especialmente tras el rally de las últimas semanas.

El precio de Bitcoin se mantiene en torno a los u$s83.000, todavía lejos de su máximo histórico de u$s126.000 alcanzado en octubre de 2025, pero con perspectivas alcistas respaldadas por bancos como Citi y JPMorgan, que elevaron sus proyecciones recientemente.

Cómo invertir en los ETF de Bitcoin desde Argentina

Invertir en ETF de Bitcoin desde Argentina se volvió una alternativa cada vez más buscada por quienes quieren exposición institucional al mercado cripto sin necesidad de operar directamente con exchanges o custodiar claves privadas. La posibilidad de acceder a estos instrumentos depende de la estrategia elegida y de las restricciones regulatorias locales.

El camino más directo es a través de brokers internacionales que permiten abrir cuentas de inversión desde Argentina. Plataformas como Interactive Brokers, Charles Schwab o eToro ofrecen acceso a los ETF spot de Bitcoin listados en Estados Unidos, como los de BlackRock (iShares Bitcoin Trust), Fidelity o Ark Invest.

En estos casos, el inversor debe cumplir con los requisitos de apertura de cuenta, declarar su residencia fiscal y transferir fondos en dólares para operar en mercados externos.

Otra vía es mediante sociedades de bolsa locales que ofrecen acceso a mercados internacionales a través de CEDEARs o cuentas globales.

Aunque hoy no existen CEDEARs específicos de ETF de Bitcoin, algunas firmas permiten comprar directamente los ETF en Wall Street desde una cuenta abierta en Argentina, con liquidación en dólares cable. Esto implica costos adicionales de comisiones y spreads, pero evita la necesidad de abrir cuentas en el extranjero.

Un tercer camino es a través de plataformas de inversión cripto reguladas, que en algunos casos ofrecen productos similares a ETF, aunque no son técnicamente fondos cotizados.

Exchanges como Binance o Bitso permiten comprar Bitcoin y mantenerlo en productos de inversión que replican el comportamiento de un ETF, aunque sin la misma estructura legal ni respaldo regulatorio.

El atractivo de los ETF spot de Bitcoin radica en que están respaldados por tenencias reales de la criptomoneda, custodiadas por entidades reguladas, lo que reduce el riesgo de contraparte y brinda mayor transparencia.

Para inversores argentinos, además, representan una forma de dolarizar ahorros y diversificar carteras en un activo global, aunque deben considerar la carga impositiva: las ganancias están alcanzadas por el impuesto a las ganancias y, en algunos casos, por bienes personales si se mantienen en cuentas del exterior.