Lo que informó Santiment el 16 de octubre es que existen 20.338 direcciones con un saldo de entre 10 y 10.000 BTC, el valor más alto jamás registrado para esa métrica. La firma sostiene que ese grupo históricamente estuvo vinculado a la dirección futura del precio y que la aparición de grandes tenedores durante mercados inestables es una señal de confianza. Aclaró, de todos modos, que el precio podría caer en el corto plazo.

El número que es el conteo de wallets, no la cantidad de Bitcoin que tienen. Es una distinción chica en apariencia y enorme en consecuencias. Contar direcciones no mide volumen real de acumulación, y confundir ambas cosas puede costar caro al inversor que decide seguir el titular sin mirar los flujos.

Hay dos precisiones que conviene hacer y que casi ninguna cobertura hizo.

El piso de "ballena" es más bajo de lo que suena. Diez BTC equivalen a unos u$s820.000 al precio del 16 de octubre. Es mucho dinero, pero no es una tesorería corporativa ni un fondo soberano. El rango de 10 a 10.000 BTC mezcla al tenedor mediano acomodado con el actor institucional, y la palabra "ballena" sugiere lo segundo, mientras que el dato incluye mayormente lo primero.

Más wallets no implica necesariamente más Bitcoin. Si una dirección con 5.000 BTC se divide en diez de 500, el conteo de wallets sube un 900% y la tenencia total no cambia un satoshi. Y la fragmentación de direcciones es una práctica corriente entre custodios, mesas OTC y administradores de ETF por razones operativas y de seguridad. El conteo récord puede reflejar acumulación genuina, reorganización de custodia o una mezcla de las dos.

Para medir tenencia hace falta otra métrica. Según CryptoQuant, las ballenas (excluyendo direcciones de exchanges y pools de minería) tenían 3,03 millones de BTC al 14 de octubre de 2026, el nivel más alto desde el 21 de noviembre de 2025, recuperándose desde unos 2,87 millones en diciembre de 2025, con el ritmo de crecimiento a 30 días más rápido desde febrero de 2026. Es un dato fuerte, pero no es un máximo histórico. Es un máximo de once meses. La diferencia entre "récord de todos los tiempos" y "máximo desde noviembre" no es menor cuando el lector está decidiendo si compra.

El récord de las wallets de las ballenas y los precios que mira el mercado (generado con IA)

El dato más incómodo del récord de Bitcoin

Toda compra tiene un vendedor. Si las ballenas están acumulando, alguien les está entregando esas monedas. Y los datos de esta semana identifican a los dos vendedores con bastante precisión.

El vendedor número uno son los ETF. Según SoSoValue, los fondos cotizados spot de Bitcoin en EE.UU. registraron salidas netas de u$s539,8 millones entre el 1 y el 14 de octubre de 2026, con un pico de u$s261,5 millones el día 14.

El contraste con los dos meses previos es brutal: entradas de u$s3.520 millones en agosto y u$s2.650 millones en septiembre. El vehículo que durante buena parte de 2026 fue la gran historia de demanda institucional pasó a aportar oferta.

El vendedor número dos es el minorista. Glassnode detectó venta neta entre los tenedores de menos de 1.000 BTC y midió una caída cercana al 31% en la media de 8 días de direcciones activas respecto del nivel de mitad de ciclo de agosto de 2025.

El Índice de Miedo y Codicia bajó de más de 70 a alrededor de 55, y Santiment registró un descenso claro en la actividad social de los traders minoristas.

Puesto así, el titular cambia de significado. "Las ballenas compran" se usa casi siempre como argumento para que el pequeño inversor compre también. Pero si el que acumula es el tenedor grande y el que vende es el chico, el minorista que lee "las ballenas están comprando" y decide comprar está ignorando que su propio grupo es la contraparte de esa operación.

El dato no invita a seguir a la ballena: describe una transferencia de monedas desde manos débiles hacia manos fuertes, que es exactamente lo que suele pasar en los pisos de mercado y también en las trampas de toro.

"Cuando me muestran un récord de wallets de ballenas, lo primero que pregunto es de dónde salieron esos Bitcoin", aclara Esteban Peralta, analista on-chain. "Si el saldo de los exchanges no cayó y los ETF están en rojo, no entró dinero nuevo al sistema. Se redistribuyó el que ya estaba."

Para el experto, "eso puede ser constructivo a doce meses y pésimo a tres semanas, y a la mayoría de la gente le importa lo segundo porque no aguanta doce meses", advierte.

Bitcoin: los tres niveles de precio que importan ahora

Esta es la parte práctica y conviene tenerla anotada, porque los datos del libro de órdenes y del costo base definen dónde el mercado se defiende y dónde se rinde:

u$s80.000 es el piso defendido : según el análisis de Glassnode sobre el libro de órdenes spot de Binance, el bloque de compra más grande está ubicado en u$s80.000. Es el nivel que Bitcoin perdió el 15 de octubre tras el dato de precios al productor y que recuperó al día siguiente. Darkfost, de CryptoQuant, lo señaló como una de las dos zonas clave

: según el análisis de Glassnode sobre el libro de órdenes spot de Binance, el bloque de compra más grande está ubicado en u$s80.000. Es el nivel que Bitcoin perdió el 15 de octubre tras el dato de precios al productor y que recuperó al día siguiente. Darkfost, de CryptoQuant, lo señaló como una de las dos zonas clave u$s78.000 es el costo promedio del mercado : Glassnode ubica ahí el precio medio de adquisición del conjunto. Por debajo de ese nivel, el mercado agregado queda en pérdida, lo que históricamente amplifica la presión vendedora

: Glassnode ubica ahí el precio medio de adquisición del conjunto. Por debajo de ese nivel, el mercado agregado queda en pérdida, lo que históricamente amplifica la presión vendedora u$s88.000 es la resistencia que define el escenario alcista : es el precio promedio de compra de quienes entraron hace entre 6 y 12 meses y, según Glassnode, un probable punto de concentración de liquidaciones de posiciones cortas. La firma plantea que un cierre diario por encima de ese nivel, acompañado de nuevas entradas a los ETF, mostraría que los compradores están absorbiendo la oferta. Darkfost recordó que Bitcoin corrigió con fuerza después de superar los u$s87.000 pocos días antes.

: es el precio promedio de compra de quienes entraron hace entre 6 y 12 meses y, según Glassnode, un probable punto de concentración de liquidaciones de posiciones cortas. La firma plantea que un cierre diario por encima de ese nivel, acompañado de nuevas entradas a los ETF, mostraría que los compradores están absorbiendo la oferta. Darkfost recordó que Bitcoin corrigió con fuerza después de superar los u$s87.000 pocos días antes. u$s74.000 es la zona de riesgo: es el segundo nivel clave que marcó Darkfost. Un quiebre de u$s80.000 sin recuperación rápida abre ese camino.

Pero hay un concepto técnico que vale explicar en castellano, porque es el que más confunde al lector que recién empieza y el que puede dar la sorpresa. El funding rate es el pago periódico que se intercambian entre sí los traders de futuros perpetuos. Cuando es positivo, los que apuestan a la suba pagan a los que apuestan a la baja; cuando es negativo, se invierte.

Un funding rate negativo significa, en la práctica, que la mayoría del mercado de derivados está posicionado a la baja, y eso es un arma de doble filo: cada posición corta es una compra futura obligada, porque si el precio sube, esos traders tienen que comprar para cerrar, y esa compra forzada empuja el precio más arriba.

Eso es lo que detectó Darkfost, el funding de Bitcoin en Binance se dio vuelta a -0,0073%. El analista precisó un detalle importante que suele omitirse: la fórmula de Binance incluye un componente de interés del 0,01%, de modo que el nivel neutral no es cero, sino 0,01%. La lectura actual está claramente del lado bajista. La última vez que ocurrió fue en junio de 2026, cuando Bitcoin cotizaba cerca de u$s62.000.

El giro siguió a los datos de inflación al consumidor y al productor de Estados Unidos, que salieron por encima de lo esperado y aumentaron las probabilidades de una suba de tasas.

Pero un posicionamiento corto masivo es un arma de doble filo, y esto es lo que el inversor principiante tiene que entender. Cada posición corta es una compra futura obligada: si el precio sube, esos traders tienen que comprar para cerrar, y esa compra forzada empuja el precio más arriba. Es el mecanismo del short squeeze. Por eso Glassnode identifica los u$s88.000 como un probable cluster de liquidaciones: es el nivel donde la apuesta bajista se convierte en combustible alcista.

Darkfost advirtió que la acumulación de cortos suele anteceder a retrocesos, aunque algunos fueron de corta duración. Es decir: el posicionamiento bajista acierta más veces de las que falla, pero cuando falla, falla fuerte.

El momento de Bitcoin para el inversor argentino

Hay un cruce que vale hacer y que ningún análisis global va a hacer, porque requiere mirar el perfil del inversor local.

El informe mensual de septiembre de 2026 de Nexo, basado en su estudio The Future of Digital Wealth 2026, encontró que el 74,3% de los inversores argentinos encuestados tiene alguna asignación en criptomonedas (la proporción más alta de los tres mercados relevados), pero que solo el 40,8% declara un horizonte de tenencia de tres años o más, y que el 45,8% de quienes compraron sacó los fondos del efectivo y no de una cartera de inversión.

El perfil que Glassnode identifica como vendedor neto (tenedor de menos de 1.000 BTC, horizonte corto, sensible a la volatilidad) es exactamente el perfil del comprador argentino típico descrito por el relevamiento de Nexo. Quien compró Bitcoin como alternativa al dólar en el colchón, con plata que podría necesitar en seis meses, es el que vende cuando el precio pierde los u$s80.000 y el titular dice que la Reserva Federal podría subir las tasas.

Si tu horizonte es menor al tiempo que puede tardar el mercado en resolver el rango de u$s74.000 a u$s88.000, el nivel de entrada importa mucho menos que tu capacidad de no mirar la pantalla. Las ballenas que hoy acumulan pueden tener razón y estar igualmente diez meses en pérdida antes de tenerla. La diferencia entre ellas y el minorista no es la información: es el plazo.

"El argentino compra cripto con la plata del corto plazo y después pretende aguantar como si fuera del largo", precisa Florencia Daguerre, asesora financiera. "Es una contradicción estructural, no un error de carácter. Si tenés que cambiar el auto o pagar el colegio, no podés darte el lujo de esperar 18 meses."

La especialista asegura que "la pregunta correcta antes de comprar no es a qué precio entro, es cuándo voy a necesitar esta plata. Si la respuesta es antes de dos años, el tamaño de la posición tiene que ser mucho más chico."

Bitcoin: qué conviene mirar en los próximos días

Tres indicadores concretos, todos públicos y verificables, que van a definir cuál de las dos lecturas se confirma:

Si las ballenas siguen comprando por debajo de u$s80.000. El conteo de wallets de Santiment es el test directo: si Bitcoin retesta ese nivel y la cifra de 20.338 sigue subiendo, la acumulación es convicción real y no un artefacto de precio . Si se estanca o retrocede, era posicionamiento táctico

El conteo de wallets de Santiment es el test directo: si Bitcoin retesta ese nivel y la cifra de 20.338 sigue subiendo, la . Si se estanca o retrocede, era posicionamiento táctico Si los ETF vuelven a terreno positivo. Las salidas de u$s539,8 millones en dos semanas son el cambio de régimen más claro del mes . Glassnode plantea explícitamente que un cierre por encima de u$s88.000 acompañado de nuevas entradas sería la confirmación de que los compradores absorben la oferta. Sin flujos, un rebote de precio es solo short squeeze

Las . Glassnode plantea explícitamente que un cierre por encima de u$s88.000 acompañado de nuevas entradas sería la confirmación de que los compradores absorben la oferta. Sin flujos, un rebote de precio es solo short squeeze Si el funding rate vuelve a neutral. Un retorno hacia el 0,01% indicaría que los bajistas cerraron posiciones; mantenerse en negativo mientras el precio sube es la receta exacta del squeeze.

Y una advertencia de contexto que viene del propio research que sostiene el dato alcista: Julio Moreno, head of research de CryptoQuant, señaló que los grandes tenedores suman cuando el precio se acerca o cae por debajo del precio realizado, pero agregó que el mercado "todavía no confirmó un piso". Es el analista de la firma que publicó el dato de los 3,03 millones de BTC el que pone el límite a la interpretación optimista. Conviene tomárselo en serio.