El interés por Bitcoin en Google toca un piso de seis años y Willy Woo ve una posible oportunidad, mientras cambia el perfil de los inversores

El actual interés en la criptomoneda lo impulsan traders y ETF, marcando un perfil de inversor más experimentado y financiero.

Willy Woo, analista on-chain, sugiere que esta baja atención pública es una potencial oportunidad de compra de BTC.

Las búsquedas de "Bitcoin" en Google Trends caen a 14/100, su mínimo en seis años, revelando bajo interés público.

Las búsquedas de "Bitcoin" en Google cayeron a unos 14 puntos sobre 100, su nivel más bajo en aproximadamente seis años, y Willy Woo interpreta ese desinterés como una posible oportunidad de compra.

El analista on-chain compartió esta lectura el 15 de octubre, mientras Bitcoin cotizaba cerca de u$s82.070, con una suba del 1,5% en las últimas 24 horas.

La señal aparece en un mercado donde cambió el perfil de quienes siguen a la criptomoneda y las consultas parecen reflejar una mayor actividad de traders.

¿Por qué los traders dominan el interés por Bitcoin?

Las búsquedas de "BTCUSD" alcanzaron un récord en 2025, poco antes de que Bitcoin registrara su máximo histórico en octubre, mientras las consultas generales sobre "Bitcoin" no superaron aproximadamente los 45 puntos durante este ciclo.

La diferencia frente a los máximos de interés registrados en 2017 y 2021 sugiere que la audiencia actual tiene un perfil distinto, con mayor presencia de participantes familiarizados con los mercados financieros.

Los traders y los inversores que ingresaron mediante fondos cotizados en bolsa (ETF) habrían impulsado buena parte de la atención reciente, en contraste con los nuevos usuarios atraídos por el entusiasmo generalizado.

Woo considera que Bitcoin podría dejar atrás los ciclos asociados al halving y comenzar a responder a períodos más prolongados, vinculados con las finanzas tradicionales, conocidas como TradFi.

¿Cuánto vale Bitcoin frente al oro y las acciones globales?

La capitalización de Bitcoin ronda los u$s1,65 billones, una cifra que permite dimensionar el mercado cripto frente a los principales activos financieros tradicionales, aunque no anticipa su evolución futura.

El oro alcanza un valor estimado de u$s29,3 billones, aproximadamente 18 veces la capitalización de BTC, según estimaciones de suministro del World Gold Council.

Las acciones globales sumaban u$s157,8 billones al cierre de 2025, de acuerdo con la World Federation of Exchanges, una escala que supera ampliamente la valoración de Bitcoin.

Algunas respuestas al análisis de Woo interpretan esa distancia como margen potencial para crecer, mientras otros inversores advierten que varios factores podrían limitar una recuperación sostenida.

Entre los riesgos mencionados aparecen las elecciones legislativas de Estados Unidos, las guerras en curso y una crisis energética, que podrían mantener a BTC dentro de un rango lateral.

¿Qué antecedentes respaldan la señal de compra de Willy Woo?

Los datos históricos de Google Trends muestran que las búsquedas de "Bitcoin" alcanzaron su máximo en diciembre de 2017, cuando BTC se acercó a los u$s20.000, antes de que el interés comenzara a disminuir.

Durante el mercado bajista de 2018 y 2019, las consultas descendieron hasta cerca de 10 puntos, un nivel que retrospectivamente coincide con una ventana favorable para acumular Bitcoin a precios inferiores.

En ese período, la caída del interés reflejó el menor seguimiento de las criptomonedas, aunque el indicador no permite identificar con precisión el momento más conveniente para comprar.

En 2021, el máximo de búsquedas llegó unos seis meses antes del pico de precio de noviembre, una demora que también se observa en otros indicadores contrarios, como las lecturas de miedo extremo.

Willy Woo compartió datos de Google Trends para los términos "Bitcoin" y "BTCUSD", y planteó que la baja atención pública puede coincidir con oportunidades de acumulación.

Los datos de octubre todavía cubren solo una parte del mes y cada término está escalado según su propio máximo, por lo que ambas líneas no pueden compararse directamente.

Si la interpretación de Woo se cumple, la calma actual podría favorecer la acumulación y no la euforia, aunque las búsquedas también pueden reflejar apetito especulativo más que adopción masiva.