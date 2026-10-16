El mercado estadounidense se sostiene sobre pocas espaldas: el rol clave de Meta y la fuerte corrección que golpeó al resto de los sectores.

La asimetría sectorial distorsiona el S&P 500 y Nasdaq, afectando decisiones para inversores de Cedears.

La suba de Wall Street está impulsada por tecnología y servicios de comunicación, ocultando caídas sectoriales.

Los números verdes que exhiben los principales índices de Wall Street suelen esconder una realidad mucho más fragmentada y selectiva de lo que percibe el inversor minorista.

Un análisis detallado sobre el rendimiento por sectores en las últimas cuatro semanas demuestra que el mercado bursátil estadounidense no atraviesa una suba generalizada, sino un avance fuertemente concentrado en un puñado de gigantes corporativos.

Al revisar el mapa de rendimiento mensual elaborado por la plataforma Finviz, el experto en finanzas José Bano detalló en diálogo con iProUP que la solidez de los índices es un fenómeno acotado.

"Vos fíjate la performance por sectores: lo único que subió en el último mes es Tecnología (+6,02%) y Servicios de Comunicación (+3,15%). En Servicios de Comunicación tenés a Alphabet (Google) y a Meta; si quitás a Meta, que subió más del 25% en el período y es uno de los que más pondera, no sé si el sector de comunicaciones te quedaba positivo. La verdad es que impactó muchísimo", precisó.

Esta asimetría sectorial distorsiona la lectura de los índices ponderados por capitalización bursátil como el S&P 500 y el Nasdaq: cuando dos o tres compañías megacapitalizadas concentran subas de doble dígito, su peso específico empuja hacia arriba el promedio general, enmascarando que la mayoría de los componentes de la economía tradicional atraviesan un retroceso pronunciado de sus precios.

Qué sectores sufrieron el castigo del mercado mientras subían las tecnológicas

Fuera de la burbuja operativa de los semiconductores y las plataformas de comunicación, la totalidad de los sectores tradicionales operó en terreno fuertemente negativo:

Materiales Básicos: Encabezó las bajas con un retroceso del -8,53%

Real Estate y Bienes Raíces: Acumuló una pérdida del -7,77% por el impacto de los tipos de interés

Sector Financiero: Cayó un -6,16% ante el reacomodamiento de los rendimientos de la deuda soberana

Utilities y Energía: Ajustaron -4,44% y -2,50% respectivamente, mientras que el consumo cíclico y defensivo también terminó en rojo

"El mes pasado fue un momento en el que se empezó a percibir mucho riesgo en los mercados globales, y la principal muestra de eso fue la caída fuerte de los bonos en todo el mundo y la suba de sus tasas. Ante eso, el mercado se refugió en firmas tecnológicas que no paran de generar ganancias", concluyó Bano.

Para quienes administran carteras desde la Argentina, entender esta concentración resulta vital al momento de seleccionar Cedears: entrar de forma ciega en fondos indexados generales sin evaluar el peso individual de cada acción puede exponer al inversor al riesgo de comprar activos que ya alcanzaron valuaciones exigentes, pasando por alto oportunidades de valor en aquellos sectores rezagados que ya absorbieron el ajuste.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el desempeño de Wall Street y herramientas de análisis bursátil. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.