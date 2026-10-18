El estudio analiza la competencia entre las stablecoins y los bancos tradicionales, y revela qué margen tienen las entidades para responder

Los bancos pueden influir en la adopción de stablecoins ajustando los intereses para retener depósitos de ahorristas.

El crecimiento de las stablecoins se desaceleró hasta 3 puntos porcentuales con alzas de tasas, afectando más a USDC.

Un estudio del BIS revela que tasas bancarias altas desaceleran el crecimiento de las stablecoins por depósitos.

Los bancos enfrentan una competencia creciente de las stablecoins por captar el dinero de los ahorristas, y pueden responder ofreciendo mejores intereses para evitar que sus clientes busquen alternativas.

En enero, Brian Moynihan, CEO de Bank of America, advirtió que hasta u$s6 billones podrían migrar a stablecoins y otros productos con rendimiento, lo que reduciría el crédito disponible y encarecería los préstamos.

En ese escenario, un estudio del Banco de Pagos Internacionales (BIS) encontró que las tasas bancarias más altas se asocian con un crecimiento más lento de las stablecoins, aunque no demuestra que se haya producido una fuga masiva de depósitos.

Qué revela el estudio del BIS sobre el crecimiento de las stablecoins

El estudio Are stablecoins and bank deposits substitutes? (BIS Working Paper 1382), de Rashad Ahmed e Iñaki Aldasoro, analizó datos semanales estadounidenses entre enero de 2019 y junio de 2025.

Los investigadores consideraron los precios de Bitcoin, los rendimientos de los bonos del Tesoro y las condiciones financieras generales, durante un ciclo que pasó de tasas bajas a aumentos posteriores.

En ese período, la capitalización conjunta de las stablecoins pasó de menos de u$s5.000 millones a más de u$s220.000 millones, con crecimiento del 15% en ventanas de diez semanas.

Los tokens respaldados por reservas pueden competir con depósitos bancarios, aunque cumplen funciones distintas y las tasas no llevan automáticamente a cada usuario a mover su dinero entre ambas opciones.

Cómo afectan las tasas bancarias al crecimiento de USDC y USDT

Según una de las estimaciones del estudio, cuando los bancos aumentaron ligeramente los intereses de los depósitos, el crecimiento de las stablecoins pasó del 15% al 12% en un período de diez semanas.

Un punto básico equivale a 0,01 puntos porcentuales; así, una variación pequeña en la tasa bancaria coincidió con tres puntos porcentuales menos de expansión, sin que el mercado se contrajera.

Otro cálculo tuvo en cuenta que los bancos también pueden ajustar sus tasas cuando crece el mercado de stablecoins y estimó una desaceleración mayor, con expansión cercana al 6% en diez semanas.

El efecto no fue igual para todas las stablecoins: por cada pequeño aumento en los intereses bancarios, el crecimiento de USDC se redujo más que el de USDT, con caídas estimadas de 4,8 y 1,9 puntos porcentuales, respectivamente.

Los investigadores plantean que los vínculos más estrechos de USDC con instituciones y usuarios estadounidenses podrían explicar parte de la diferencia, aunque los resultados no demuestran una relación causal directa.

Por qué las tasas de interés superiores al 3% pueden frenar las stablecoins

El estudio encontró que la relación entre las tasas bancarias y el crecimiento de las stablecoins se hizo más evidente cuando la tasa de referencia de la Reserva Federal superó aproximadamente el 3%.

Por debajo de ese nivel, dejar dinero en una cuenta bancaria que paga pocos intereses o mantenerlo en una stablecoin sin rendimiento puede resultar similar para quienes buscan conservar sus ahorros.

Sin embargo, cuando los bancos aumentan los intereses de los depósitos, estas cuentas pueden volverse más atractivas que las stablecoins que no pagan ganancias a sus tenedores, aunque la elección también depende de sus necesidades.

La tendencia también apareció en stablecoins utilizadas en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi), pero los investigadores no encontraron una relación significativa entre las tasas bancarias y el comportamiento de otras criptomonedas durante el período analizado.

Cómo puede afectar el auge de las stablecoins al crédito bancario

La Reserva Federal publicó en diciembre un análisis que explica cómo el dinero de las stablecoins puede volver al sistema bancario, porque sus emisores depositan allí parte de los fondos que respaldan esos tokens.

Esto significa que los bancos pueden seguir teniendo depósitos, pero cambia quién aporta ese dinero; además, las grandes sumas sin seguro podrían obligarlos a guardar más efectivo y limitar los préstamos a largo plazo.

La Fed señaló que los bancos podrían ofrecer mejores intereses a los clientes que tienen más posibilidades de llevarse su dinero a otra entidad, mientras mantienen tasas más bajas para quienes difícilmente cambiarían de banco.

Sin embargo, pagar más para retener clientes aumenta los costos de los bancos, aunque el BIS no afirma que las stablecoins ya hayan provocado pérdidas de depósitos o préstamos ni que existan medidas oficiales al respecto.

Los autores del BIS sostienen que los bancos todavía pueden influir en la expansión de las stablecoins mediante los intereses que pagan a sus clientes, porque "mantienen cierta influencia sobre el ritmo de esa adopción a través de la fijación de precios de los depósitos".

El panorama podría cambiar si crecen las stablecoins que ofrecen rendimientos y los fondos del mercado monetario tokenizados; para seguirlo, los autores destacan tasas de depósito, tasa federal, flujos y métricas on-chain y de exchanges.