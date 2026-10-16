La inflación de EEUU superó las expectativas, pero las apuestas por un aumento en octubre retrocedieron mientras Bitcoin cayó por debajo de los u$s82.000.

La incertidumbre sobre tasas llevó a Bitcoin a retroceder de los u$s82.000; la FED se reunirá el 27 y 28 de octubre.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, evitó anticipar nuevas medidas, lo que redefinió las expectativas del mercado.

Polymarket redujo al 13,5% la probabilidad de que la FED suba tasas en octubre, pese a la inflación del 3,7% en EEUU.

Polymarket redujo a 13,5% la probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) suba las tasas de interés en octubre.

El cambio se produjo después de que la inflación estadounidense superara las expectativas y de que el presidente de la entidad, Kevin Warsh, evitara anticipar nuevas medidas. En paralelo, Bitcoin (BTC) retrocedió por debajo de los u$s82.000.

El índice de precios al consumidor (IPC) de los Estados Unidos subió 3,7% interanual en septiembre, frente al 3,4% de agosto y por encima del 3,6% esperado por los analistas, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,3% mensual y 2,6% interanual. Además, el gasoil aumentó 9,1% durante el mes, algo que explicó más de la mitad del incremento mensual del índice general.

Tras la publicación de los datos, aumentaron las apuestas a una suba de tasas. La herramienta CME FedWatch, que estima las expectativas del mercado sobre las decisiones de la Fed a partir de contratos de futuros, pasó de reflejar una probabilidad del 22% al 37%.

Sin embargo, las expectativas volvieron a cambiar. Durante las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, Warsh evitó anticipar la próxima decisión de la FED e indicó que no prejuzgaría el resultado de las reuniones.

Polymarket redujo al 13,5% la probabilidad de que la FED suba tasas en octubre

Por qué Polymarket y CME FdWatch muestran probabilidades distintas

Polymarket permite negociar contratos vinculados a resultados futuros, mientras que CME FedWatch calcula las expectativas de los operadores a partir de los futuros sobre la tasa de fondos federales.

Aunque ambas herramientas permiten seguir las apuestas sobre la política monetaria, sus estimaciones pueden diferir según el momento de consulta y las características de cada mercado.

En este contexto, la probabilidad de una suba en octubre que mostraba Polymarket cayó a 13,5% el 16 de octubre, frente a 24% registrado en una medición anterior del reporte. El movimiento refleja un cambio en las expectativas, pero no confirma cuál será la decisión de la FED.

La próxima reunión del banco central está prevista para el 27 y 28 de octubre. Hasta entonces, los datos de inflación y las declaraciones de sus autoridades pueden volver a modificar las proyecciones.

Bitcoin retrocede mientras el mercado evalúa el escenario monetario

La revisión de las expectativas sobre las tasas coincidió con una caída de Bitcoin por debajo de los u$s82.000 y un retroceso de Ether cercano a 3%, hasta los u$s2.430, según los datos del reporte original.

Las tasas más altas pueden encarecer el financiamiento y reducir el atractivo de los activos considerados de riesgo, entre ellos las criptomonedas.

Por eso, las expectativas sobre las decisiones de la FED son una de las variables que siguen los inversores al evaluar sus posiciones.

Los contratos de Polymarket vinculados al precio de Bitcoin también mostraron un cambio de expectativas. La probabilidad de que la criptomoneda alcanzara los u$s85.000 en octubre bajó del 83% al 63%, mientras que la posibilidad de que llegara a u$s87.500 cayó del 56% al 39%.

En contraste, la probabilidad de que Bitcoin descendiera hasta los u$s77.500 subió de 30% al 37%, de acuerdo con las mediciones citadas en el reporte.

Estas cifras representan las expectativas de los participantes en el momento de la consulta, no una predicción segura del precio futuro. La evolución de la inflación, las próximas señales de la FED y el comportamiento general de los mercados influirán en las apuestas sobre las tasas y las criptomonedas.