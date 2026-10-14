El mercado de los dólares digitales incorpora competidores, pero la negociación sigue concentrada en dos nombres: USDT y USDC.

Según un informe de CoinDesk, ambas stablecoins explicaron el 96,1% del volumen negociado en pares con estos instrumentos en exchanges centralizados durante septiembre, cuando la actividad superó el billón de dólares. Al mismo tiempo, otro segmento de las finanzas sobre blockchain alcanzó un récord: las acciones tokenizadas crecieron 13,7% y cerraron el mes con un valor de u$s4.870 millones.

Los datos muestran dos dinámicas dentro del ecosistema:

En las stablecoins, los nuevos participantes amplían la oferta, pero capturan una porción reducida de la negociación

En los activos tokenizados, las acciones y el crédito privado ganan peso, mientras retroceden los bonos y fondos money market, que continúan como la categoría más grande.

Para los especialistas, ambas tendencias reflejan una transformación en el uso de la tecnología blockchain.

Dólares digitales: el dominio de USDT y USDC

Las stablecoins son activos digitales diseñados para mantener una referencia de valor, como el dólar. Dentro de ese universo, USDT y USDC siguen concentrando buena parte del tamaño del mercado y casi toda la negociación.

En septiembre, el volumen de operaciones en pares con stablecoins aumentó 24,8%, hasta u$s1,01 billones, frente a u$s812.000 millones en agosto. Fue el primer mes por encima del billón desde marzo.

USDT, de Tether, representó el 72,1% del volumen total, con aproximadamente u$s731.000 millones negociados. USDC, de Circle, explicó otro 24%, con u$s243.000 millones. En conjunto, alcanzaron el 96,1%, lo que dejó apenas un 3,9% para el resto.

USDC avanzó algo más rápido que su principal competidor: su volumen aumentó 29,2% mensual y su participación pasó del 23,2% al 24%. En USDT, las operaciones crecieron 25,8% y la cuota subió del 71,5% al 72,1%. Ambas ganaron terreno frente al resto del mercado.

Para Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand, esta concentración responde a características propias del mercado de negociación de criptomonedas, aunque considera que existen oportunidades para otros participantes fuera de ese segmento.

"Es un duopolio consolidado en el trading minorista por efecto de red y liquidez en exchanges. Sin embargo, la competencia se desplazó hacia las finanzas corporativas, donde hay una demanda creciente por soluciones especializadas", explica.

En esa misma línea, Matías Gallardo, Growth Latam de EverValue, compañía detrás del token $EVA, matiza que "USDT y USDC tienen una ventaja enorme en liquidez, confianza e integración con exchanges".

"Eso no cierra el mercado: todavía hay espacio para propuestas que resuelvan mejor casos concretos, como pagos internacionales, acceso local o eficiencia en distintas redes. La competencia puede crecer por utilidad, no solo por volumen", sostiene.

La mirada es compartida por Denise Cinelli, COO Global de Notbank by CryptoMarket, quien considera que el predominio de las dos principales stablecoins se explica por condiciones que van más allá del tamaño de sus emisiones.

El nuevo mapa de los dólares cripto

"La concentración actual de las operaciones en USDT y USDC refleja una ventaja competitiva construida sobre tres factores fundamentales: liquidez, confianza y adopción", añade.

Cinelli agrega que, "si bien estamos frente a un mercado con dos actores claramente dominantes, no necesariamente se trata de un duopolio permanente", afirma la experta.

Más competidores, pero poco espacio en la negociación

El crecimiento de la actividad fue mucho mayor que el de la oferta de stablecoins. La capitalización total del sector aumentó 1,3%, hasta u$s313.000 millones, en su segundo avance mensual consecutivo:

USDT siguió siendo la mayor stablecoin, con u$s184.000 millones y una participación del 58,7% en la capitalización del sector

en la capitalización del sector USDC se ubicó segunda, con u$s74.600 millones y el 23,8%

La distancia entre esos indicadores es relevante: ambas reúnen alrededor del 82,5% del valor del mercado, según las participaciones informadas, pero concentran el 96,1% de su volumen en exchanges centralizados. Su peso en la negociación es todavía mayor que en la oferta.

Entre los competidores, USDe, de Ethena, registró el mayor crecimiento mensual dentro de las diez principales stablecoins: aumentó 20,2%, hasta u$s4.900 millones. Su participación en la capitalización llegó al 1,6%, y superó a DAI para ubicarse en el cuarto lugar.

Sin embargo, el volumen negociado en pares con USDe fue de u$s598 millones, pese a una suba mensual del 45%. La comparación muestra la diferencia de escala frente a los líderes: crecer en circulación no garantiza alcanzar un peso similar en las operaciones.

También avanzaron RLUSD, de Ripple, y USD1, de World Liberty Financial. Sus capitalizaciones aumentaron 6,4% y 5,6%, hasta u$s2.520 millones y u$s4.430 millones, respectivamente.

No obstante, los especialistas consultados plantean que la disputa no necesariamente estará limitada a ganar participación en los exchanges.

Otermin identifica una oportunidad en las operaciones corporativas. "Ahí es donde ganan terreno alternativas B2B como USDb, la stablecoin respaldada en dólares y construida de forma nativa sobre la red de Bitcoin", sostiene.

"A diferencia del uso especulativo de las stablecoins tradicionales, USDb está diseñada específicamente para el comercio entre empresas y pagos transfronterizos: permite liquidaciones inmediatas, automatización de cobros y costos operativos casi nulos", afirma.

La ejecutiva también destaca que "al correr sobre la blockchain más segura e infraestructura abierta del mundo, les garantiza a las corporaciones la transparencia y soberanía que necesitan para sus operaciones internacionales".

Desde su perspectiva, "los nuevos competidores no buscan desplazar a USDT o USDC en el trading diario, sino transformar la forma en que las empresas mueven su capital", resume.

Gallardo también encuentra oportunidades en las aplicaciones vinculadas con pagos y liquidaciones internacionales. "OpenUSD, una stablecoin recién lanzada y diseñada para pagos y liquidaciones globales, muestra que hay espacio para nuevos modelos", plantea.

Sin embargo, introduce una condición para evaluar el desarrollo de estos proyectos: "La clave será convertir sus alianzas e infraestructura en uso y liquidez reales".

Cinelli incorpora otra dimensión a esa discusión: "La evolución del sector probablemente estará marcada por una mayor especialización, donde la regulación, la transparencia de las reservas y la integración con el sistema financiero tradicional serán factores decisivos para competir".

El récord de las acciones tokenizadas

En paralelo, la composición del mercado de activos tokenizados empezó a ampliar su alcance. Las acciones tokenizadas aumentaron 13,7% en septiembre y alcanzaron un máximo de u$s4.870 millones. Su participación dentro del universo relevado pasó del 12,4% al 14,2%.

Estos instrumentos son tokens que representan exposición a acciones cotizadas o instrumentos vinculados con ellas. Permiten llevar esa exposición a una blockchain y habilitan mecanismos como la tenencia fraccionada y la negociación dentro de ese entorno.

El avance contrastó con el retroceso de los bonos y fondos monetarios tokenizados. Sus activos administrados cayeron 8,1%, hasta u$s17.300 millones, y su participación bajó del 54,3% al 50,5%.

La renta fija mantuvo el liderazgo, pero perdió peso relativo. El crédito privado también ganó espacio: creció 7,15%, hasta u$s5.620 millones, y representó el 16,5% del mercado. Las materias primas tokenizadas aumentaron 2,13%, hasta u$s6.430 millones.

"El crecimiento récord de las acciones tokenizadas responde a la búsqueda de eficiencia operativa y eliminación de costos fijos en los mercados de capitales", aporta Otermin.

Además, resalta que "los inversores las adoptan porque ofrecen operación continua las 24 horas y liquidación inmediata, a diferencia de los tiempos tradicionales de espera y acceso fraccionado a activos globales", señala.

Gallardo coincide en que "el interés crece porque acercan activos tradicionales al ecosistema cripto: pueden ofrecer acceso global, fraccionamiento y negociación más flexible", sostiene.

Por su parte, Cinelli añade que este avance "responde a una tendencia estructural: la convergencia entre los mercados financieros tradicionales y la tecnología blockchain".

"Las personas están comenzando a identificar una alternativa para acceder a determinados instrumentos financieros mediante infraestructuras digitales que pueden ofrecer mayor flexibilidad operativa, menores barreras de entrada y procesos de liquidación más eficientes", cierra.