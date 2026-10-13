El auge fue impulsado principalmente por el uso de stablecoins en pagos, remesas y ahorro en un contexto de inflación y volatilidad cambiaria

La migración hacia activos estables y derivados creció pese a la contracción global en la liquidez de stablecoins, que cayó u$s856 millones en octubre.

El auge fue impulsado por la adopción masiva de stablecoins como refugio ante la inflación, liderado por Brasil y con saltos notables en Argentina y México.

América Latina registró un volumen de u$s593.800 millones en criptomonedas durante 2026, lo que representa un crecimiento del 9,8% anual en la región.

América Latina movió u$s593.800 millones en criptomonedas durante 2026, un aumento del 9,8% respecto al año anterior.

El auge fue impulsado principalmente por el uso de stablecoins en pagos, remesas y ahorro en un contexto de inflación y volatilidad cambiaria.

Latinoamérica mueve miles de millones en criptomonedas y las stablecoins lideran una tendencia clave

El informe de Chainalysis reveló que, mientras los flujos globales de criptomonedas se contrajeron, América Latina logró expandirse gracias a la adopción masiva de stablecoins.

Estas criptomonedas respaldadas en dólares se consolidaron como refugio frente a la depreciación de las monedas locales y como herramienta para transacciones internacionales más rápidas y baratas.

En países como Argentina y Venezuela, más del 70% de las compras cripto se realizan en USDT y USDC, como parte de la dolarización a la que acuden sus economías digitales.

En México, el volumen de operaciones transfronterizas con stablecoins se cuadruplicó desde 2024, alcanzando u$s1.800 millones mensuales en junio de 2026.

América Latina acelera la adopción cripto y las stablecoins ganan terreno como refugio de valor

Brasil se mantiene como el mercado más grande de la región, con u$s252.500 millones en actividad, casi la mitad del total latinoamericano.

Sin embargo, su economía cripto se contrajo un 1,6% en 2026, mientras que otros países mostraron un crecimiento acelerado:

México (+25,5%)

Argentina (+15,3%)

Colombia (+13,8%)

Venezuela, en medio de la crisis política tras la detención de Nicolás Maduro en enero, registró un salto del 107,2% en adopción cripto, con comerciantes reportando que hasta el 40% de sus ingresos se reciben en USDT.

En este contexto, las stablecoins representan ya el 32% del valor transfronterizo, el 22% de la actividad P2P doméstica y el 17,6% de los saldos en billeteras personales en América Latina.

Este fenómeno convierte a la región en líder mundial en el uso de monedas digitales estables como inversión y como infraestructura financiera cotidiana.

El crecimiento del 9,8% en 2026 confirma que América Latina se volvió un laboratorio global de adopción cripto, donde la necesidad de estabilidad monetaria y acceso a dólares impulsa la innovación.

Con regulaciones más claras en países como Brasil y la expansión de fintechs regionales, se espera que el uso de stablecoins continúe creciendo en 2027, integrándose cada vez más en pagos B2B, comercio electrónico y sistemas bancarios locales.

La oferta de stablecoins cae u$s856 millones a nivel global

A pesar del dato de Chainalysis, otro informe reveló que, a nivel global, la oferta de stablecoins se redujo en u$s856 millones durante los primeros días de octubre de 2026, lo que equivale a apenas el 0,3% del total en circulación.

Aunque el dato parece menor, vino acompañado de una caída del 19,3% en el volumen de trading al contado en exchanges descentralizados (DEX), lo que refleja menor liquidez en el mercado cripto.

De acuerdo con datos de DefiLlama, la contracción semanal de stablecoins no implica necesariamente una fuga masiva de capitales, pero sí muestra que hubo menos monedas disponibles para operar en el ecosistema.

En la práctica, esto se traduce en menor capacidad de compra y en una señal de cautela entre los inversores. El volumen spot en DEX cayó a u$s47.840 millones, con Uniswap retrocediendo un 25,8% en la semana.

El ajuste no fue uniforme. Ethereum perdió u$s726 millones en USDT y USDC, mientras que Solana retrocedió u$s619 millones.

En contraste, Tron sumó u$s526 millones, mostrando que parte de los flujos migraron hacia esa red.

Esta divergencia implicaría que los movimientos de liquidez responden a factores técnicos y a preferencias de los usuarios por costos y velocidad de transacción.

La caída de la oferta de stablecoins coincidió con un retroceso cercano al 5% en Bitcoin y con un aumento del 8,2% en los contratos de futuros perpetuos, lo que indica que parte del capital se desplazó hacia instrumentos derivados en lugar de permanecer en liquidez inmediata.

En paralelo, empresas como Strategy y BitMine aprovecharon la baja para incrementar posiciones, comprando 250 BTC y 12.532 ETH, respectivamente.