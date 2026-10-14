La entidad busca ofrecer una alternativa regulada y asegurada, con pruebas iniciales en pagos dólar-libra. Cómo es su plan de emisión de stablecoin propia

Wells Fargo integra un consorcio de 21 bancos para lanzar una stablecoin en dólares para 2027, compitiendo con cripto.

Iniciará con clientes corporativos para pagos USD/GBP en blockchain privada, aunque CEO Scharf ve incierta la adopción de stablecoins.

Wells Fargo lanzará depósitos tokenizados en el corto plazo, aunque su CEO, Charlie Scharf, reiteró que los casos de uso de las stablecoins en Estados Unidos "todavía no están claros" para los clientes corporativos.

La entidad busca ofrecer una alternativa regulada y asegurada, con pruebas iniciales en pagos dólar-libra, mientras participa en un consorcio bancario que planea emitir una stablecoin que rompa esa creencia para 2027.

Wells Fargo lanza depósitos tokenizados y busca competir con stablecoins tradicionales

Los depósitos tokenizados de Wells Fargo serán una representación digital de dinero bancario tradicional, con disponibilidad 24/7 y capacidad de programarse mediante contratos inteligentes.

A diferencia de las stablecoins privadas, estos tokens seguirán siendo obligaciones del banco, con las mismas protecciones regulatorias y elegibilidad para seguro de depósitos.

La primera fase estará limitada a clientes corporativos seleccionados y permitirá pagos transfronterizos entre USD y GBP en una blockchain privada de la entidad.

El modelo de Wells Fargo se distingue de las stablecoins porque no crea dinero nuevo ni depende de reservas externas, sino que mantiene la relación bancaria existente.

Mientras que las stablecoins suelen estar respaldadas por efectivo o deuda pública y emitidas por empresas privadas, los depósitos tokenizados permanecen dentro del balance del banco, una diferencia respecto al modelo tradicional para garantizar confianza institucional y evitar riesgos de desintermediación.

Además de su propio proyecto, Wells Fargo integra un consorcio de 21 instituciones financieras, entre ellas Bank of America, que trabaja en el lanzamiento de una stablecoin en dólares para 2027.

Este esfuerzo busca establecer estándares comunes y ofrecer interoperabilidad entre bancos, en un intento de competir con el ecosistema cripto y con iniciativas como el Open USD Consortium.

El CFO Mike Santomassimo destacó que los depósitos tokenizados permitirán a los clientes mover dinero entre cuentas y fronteras con mayor rapidez y seguridad, sin abandonar el marco regulado.

Sin embargo, Scharf advirtió que las empresas aún no perciben beneficios claros en la tokenización ni en las stablecoins, lo que refleja una adopción incipiente.

Wells Fargo sorprende en Wall Street con ganancias récord de u$s5.951 millones en el tercer trimestre

La noticia se da tras conocerse que Wells Fargo superó las estimaciones de Wall Street en el tercer trimestre de 2026 al reportar un beneficio neto de u$s5.951 millones, equivalente a u$s1,87 por acción, impulsado por el crecimiento en préstamos, depósitos y servicios de banca corporativa e inversión.

La entidad informó ingresos totales de u$s21.870 millones, un 2% más que en el mismo período de 2025, mientras que los gastos no relacionados con intereses se redujeron levemente a u$s13.743 millones.

El retorno sobre el capital tangible (ROTCE) alcanzó el 16,3%, frente al 15,2% del año anterior, reflejando una mejora en la rentabilidad.

Scharf destacó que los resultados muestran un crecimiento amplio en todas las líneas de negocio.

En banca de consumo, Wells Fargo abrió más de 660.000 nuevas cuentas de tarjetas de crédito y registró un aumento del 15% en originaciones de préstamos para autos.

En banca comercial, los ingresos por comisiones de inversión y mercados crecieron un 25%, mientras que en banca corporativa e inversión se observó un incremento del 30% en ingresos por fusiones y adquisiciones y un 33% en underwriting de capital.

Los activos gestionados en el área de Wealth and Investment Management crecieron un 11%, con un aumento del 12% en ingresos respecto al año anterior.

Wells Fargo sorprende con ganancias récord y supera todas las estimaciones de Wall Street en Q3 2026

En paralelo, la compañía recompró 28,6 millones de acciones por u$s2.500 millones, como parte de su política de retorno de capital a los accionistas.

La calidad crediticia se mantuvo estable, con pérdidas netas por préstamos de u$s983 millones, apenas u$s41 millones más que en 2025, lo que representa el 0,38% de los préstamos promedio. El ratio de capital CET1 se ubicó en 10%, mientras que la cobertura de liquidez alcanzó el 122%.

Tras los resultados, Morgan Stanley reafirmó a Wells Fargo como su principal apuesta en el sector bancario tras los resultados del tercer trimestre de 2026, manteniendo la calificación de "sobreponderar" pese a un ligero incumplimiento en ingresos por intereses.

La firma consideró que la acción está infravalorada y proyecta un retorno sobre el capital tangible de hasta 18% en 2027 y consideró que está subvalorada en torno a 1,6 veces su valor contable tangible por acción proyectado para el año próximo.