La industria cripto busca anticiparse a la amenaza cuántica con estándares comunes de seguridad y planes para proteger millones de bitcoins expuestos

Expertos debaten la urgencia de migrar firmas digitales de Bitcoin, alertando sobre riesgos de un ataque para 2028 y la coordinación necesaria.

La Alianza Quantum estima 6,4 millones de bitcoins (30,2% del total) expuestos a futuros ataques cuánticos, sin tecnología actual.

Nueve empresas cripto crean la Alianza Quantum para coordinar defensas ante computadoras cuánticas que amenazan Bitcoin y Ethereum.

Nueve empresas del sector cripto anunciaron la creación de un grupo que busca coordinar defensas frente a computadoras cuánticas capaces de comprometer la seguridad de Bitcoin, Ethereum y otras redes.

La Alianza Quantum prepara estándares comunes y directrices de migración, mientras la industria discute qué hacer con millones de bitcoins expuestos y cómo protegerlos sin alterar las reglas de la red.

¿Qué busca la Alianza Quantum frente a la amenaza cuántica?

La iniciativa fue anunciada el jueves por nueve compañías de criptomonedas, que buscan fijar criterios compartidos para proteger Bitcoin, Ethereum y otras redes frente al avance de la computación cuántica.

Entre sus integrantes figuran Hacken, la Midnight Foundation de Charles Hoskinson, Quantus y Postquant Labs; el grupo planea publicar pruebas de seguridad comunes y directrices para migrar las redes blockchain existentes.

La intención es compartir criterios verificables que ayuden a las plataformas a evaluar sus defensas y ordenar una eventual migración antes de que una computadora cuántica alcance capacidades suficientes para comprometer los fondos digitales protegidos.

La propuesta apunta a coordinar desarrolladores, mineros, proveedores de monederos, exchanges y usuarios, para que cada plataforma no improvise soluciones aisladas ante un riesgo que podría afectar fondos de millones de personas.

Las investigaciones recientes redujeron las estimaciones de potencia necesaria para atacar Bitcoin y Ethereum, aunque ninguna computadora cuántica existente puede romper hoy la criptografía de ambas redes de forma efectiva.

¿Cuántos bitcoins están expuestos a un ataque cuántico?

La Alianza Quantum estima que 6,4 millones de bitcoins, equivalentes al 30,2% del suministro total, están en direcciones cuyas claves públicas quedaron expuestas y podrían resultar vulnerables ante futuros ataques cuánticos.

Una computadora cuántica suficientemente potente podría utilizar esas claves públicas para derivar las claves privadas correspondientes y autorizar transacciones sin el consentimiento de sus propietarios, lo que permitiría robar los fondos.

Sin embargo, ninguna computadora cuántica existente tiene actualmente la capacidad necesaria para ejecutar ese ataque contra la criptografía de Bitcoin y acceder a los fondos protegidos.

Christopher Smith, CEO de Quantus, ingeniero e investigador de seguridad y protocolos, advirtió que el primero en lograrlo podría apropiarse de los 1,1 millones de BTC atribuidos a Satoshi Nakamoto, valorados en miles de millones.

"El escenario más probable es que quien consiga la primera Computadora Cuántica Criptográficamente Relevante se los lleve, probablemente con la bendición del gobierno nacional correspondiente," dijo Smith. "Ojalá sea un gobierno que gusta del bitcoin."

¿Cuándo podría la computación cuántica quebrar la seguridad de Bitcoin?

Bryn Bennett, director de ingresos en The Vault, una empresa de infraestructura y custodia cripto, afirma que la fecha todavía es incierta, aunque cree que los custodios deben prepararse para migrar sin demoras si la amenaza llega antes de lo previsto.

"Nadie conoce la fecha, pero las estimaciones siguen bajando, y el riesgo es uno para el que ya podemos planificar. La cuestión para los custodios no es si la fecha es 2028 o 2035; es si pueden migrar a tiempo si llega antes", explica Bennett.

Richard Carback, director de tecnología de Postquant Labs, considera realista que en 2028 exista una máquina capaz de romper la criptografía actual, pese a que las proyecciones continúan en debate.

Changpeng Zhao, fundador de Binance, propuso congelar los 1,1 millones de BTC atribuidos a Satoshi si siguen intactos mientras avanza la computación cuántica.

Jameson Lopp, desarrollador de Bitcoin, también sugirió limitar monedas vulnerables, aunque Carback prefiere migrarlas.

Sus detractores sostienen que inmovilizar las monedas contradice la promesa fundacional de Bitcoin, según la cual nadie debería poder confiscar fondos ajenos por una decisión de gobernanza de la red.

"Nadie es propietario de ese problema, y ese es el problema," dijo Bennett y agregó que "un custodio protege los activos de sus clientes, no los abandonados. Congelar monedas es una decisión de gobernanza para la red de Bitcoin, no para la industria."

¿Qué cambios necesita Bitcoin para protegerse de la amenaza cuántica?

Adaptar Bitcoin requeriría reemplazar las firmas digitales que autorizan transacciones, un cambio que solo podría avanzar con acuerdo entre desarrolladores, mineros, proveedores de monederos, exchanges y usuarios de toda la red.

Las nuevas firmas podrían ocupar más espacio en la cadena de bloques, elevando las tarifas o reduciendo la cantidad de transacciones que la principal criptomoneda puede procesar por unidad de tiempo.

Los investigadores trabajan en alternativas para reducir esos efectos, pero Bennett sostuvo que no existe una cifra única confiable para calcular el costo total de coordinar la migración de toda la industria.

"Nadie tiene una cifra única creíble, y quien la ofrezca está especulando", dijo Bennett. "El costo real no es la criptografía; es coordinar billeteras, exchanges, custodios y desarrolladores de protocolos", explicó.

"Cualquier congelamiento cambiaría el riesgo cuántico por un precedente sobre los derechos de propiedad y la neutralidad", añadió.

Como alternativa a congelar monedas, Carback propuso depositar los fondos vulnerables en un fideicomiso, de modo que sus propietarios puedan recuperarlos después de demostrar la titularidad legítima ante la red.