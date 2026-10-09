Fuerte liquidación en Bitcoin: la red computó u$s1.030 millones en ganancias realizadas y pone a prueba la continuidad del ciclo alcista.

El mercado de las criptomonedas atraviesa una etapa de reacomodamiento técnico tras una de las mayores salidas de capital con toma de utilidades de los últimos meses. De acuerdo con un relevamiento de la firma de análisis on-chain Santiment Intelligence, los inversores de Bitcoin (BTC) concretaron una toma de ganancias netas en moneda fiduciaria de aproximadamente u$s1.030 millones en una sola jornada.

La cifra representa el segundo registro diario más alto en lo que va de 2026, ubicándose únicamente por debajo del récord anual registrado en fases previas, cuando las liquidaciones alcanzaron los u$s1.040 millones. En el historial reciente del año también figuraban otros picos significativos de absorción de utilidades, con jornadas de u$s646 millones y u$s950 millones.

La oleada vendedora se activó de manera sincronizada luego de que la cotización de la principal criptomoneda del mercado lograra quebrar la barrera de los u$s87.000. El movimiento disparó órdenes de salida que ejercieron una fuerte presión sobre la liquidez de los exchanges, desatando un retroceso que pone a prueba la solidez del impulso alcista.

Qué revela la métrica de ganancias realizadas y cómo impacta en el mercado

El indicador de ganancias y pérdidas realizadas monitoreado por Santiment calcula la diferencia en dinero fiat entre el precio al que los bitcoins se adquirieron originalmente y el valor al que vuelven a transferirse en la blockchain:

Sincronización de ventas: Cuando la métrica muestra picos positivos de gran magnitud, refleja que un volumen considerable de operadores y tenedores de largo plazo decide liquidar posiciones en moneda dura en un mismo período de tiempo

Presión sobre posiciones apalancadas: Desde la firma de análisis explicaron que estos niveles de salida suelen coincidir con fases de enfriamiento del mercado a corto y mediano plazo. La caída consecuente de los precios tiende a forzar el cierre de posiciones en derivados y apalancamientos, profundizando la volatilidad intradiaria

Evolución del precio en el mercado: Como reflejo directo de esta presión vendedora, la cotización de Bitcoin retrocedió este viernes 9 de octubre de 2026 hacia la zona de los u$s82.400, acumulando una contracción superior al 5% en los últimos siete días

El soporte clave que puede frenar la corrección según los analistas

Pese al impacto inmediato de los u$s1.030 millones asegurados por los operadores, los especialistas del sector enmarcan el movimiento dentro de la dinámica habitual de los ciclos de mercado.

El analista de mercados Willy Woo había anticipado un escenario de ajuste táctico, delimitando la franja de los u$s80.000 como el nivel de contención fundamental para la cotización. En su lectura sobre los flujos de capital, el especialista remarcó que un descenso hacia dicho soporte no altera la estructura de fondo, al considerar que el activo transita la etapa temprana de un ciclo alcista de mayor alcance.

Bajo esa perspectiva, los analistas técnicos interpretan que un eventual testeo de los u$s80.000 podría operar como una zona de consolidación y reingreso de liquidez institucional.