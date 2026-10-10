Los referentes de Cardano y Ethereum discrepan sobre qué tecnología podría proteger las billeteras cripto ante los avances de la computación cuántica

Esta rivalidad entre Cardano y Ethereum podría definir la estrategia ante un riesgo cuántico de +50% antes de 2033.

El debate es entre cifrado de retículas y sistemas hash, clave para la seguridad de blockchains frente a ataques cuánticos.

Charles Hoskinson criticó a Vitalik Buterin por sus advertencias sobre una tecnología cuántica para proteger wallets cripto.

Charles Hoskinson, fundador de Cardano, cuestionó públicamente a Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, por sus advertencias sobre una tecnología criptográfica que podría proteger las wallets frente a futuros ataques cuánticos.

El cruce expone diferencias sobre cómo preparar las principales redes de criptomonedas ante una amenaza tecnológica todavía incierta, y reaviva las críticas de Hoskinson a las decisiones de investigación impulsadas por Buterin.

¿Por qué Charles Hoskinson apuntó contra Vitalik Buterin?

La controversia surgió después de que Buterin advirtiera que los avances matemáticos impulsados por inteligencia artificial podrían debilitar el cifrado basado en retículas, una tecnología diseñada para resistir ataques de futuras computadoras cuánticas.

Este sistema es una de las dos principales alternativas analizadas para reforzar la seguridad de las wallets, que dependen de mecanismos criptográficos para proteger las claves privadas y autorizar transferencias de activos digitales.

Si una computadora cuántica suficientemente potente consiguiera vulnerar esos mecanismos, un atacante podría obtener claves privadas o falsificar firmas digitales y transferir fondos ajenos, aunque esa capacidad no está disponible de forma generalizada actualmente.

La advertencia de Buterin favorece los sistemas basados en hash, incluidos en la estrategia de Ethereum, y Hoskinson sostiene que su rival está demasiado comprometido con esa línea como para cambiar de rumbo.

El fundador de Cardano comparó esa postura con la de un bag holder, término del trading para quien queda atrapado con un activo difícil de vender y no logra salir de esa posición.

Aunque reconoció que los diseños basados en hash sirven para ciertos usos, Hoskinson los describió como un "callejón sin salida algebraico" para desarrollar funciones criptográficas más avanzadas dentro de las redes.

Hoskinson también acusó a Buterin de influir negativamente en las prioridades de investigación de los desarrolladores, al publicar mensajes que, según su interpretación, los llevan a abandonar proyectos importantes para retomarlos años después.

"Él escribe estos malditos posts que convencen a muchos ingenieros de abandonar investigaciones increíblemente importantes, y después tenemos que volver a ellas tras años de falsos comienzos: Plasma, Ethereum 2.0, Casper, Accounts, etc, etc, etc. Ahora vamos a atacar las retículas", dijo Charles Hoskinson en X.

¿Qué blockchains apuestan por el cifrado basado en retículas?

La disputa también involucra a otras redes: Solana eligió un esquema basado en retículas para su actualización cuántica, mientras Algorand ya utiliza esta tecnología en determinadas partes de su infraestructura.

Hoskinson defendió esas decisiones al recordar que los investigadores llevan 40 años estudiando las retículas y cuestionó la propuesta de Buterin de utilizar claves diez veces más grandes, que calificó como "numerología".

Según el fundador de Cardano, una amenaza de inteligencia artificial planteada de forma imprecisa resulta difícil de refutar, porque cada año sin una ruptura criptográfica concreta permite responder que todavía no ocurrió.

El enfrentamiento se suma a una rivalidad de larga data entre ambos referentes, ya que Hoskinson había acusado anteriormente a Ethereum de copiar el diseño central de Cardano.

Por otra parte, el fundador de Cardano afirmó recientemente que las probabilidades de que surja una amenaza cuántica antes de 2033 superan el 50%, una perspectiva que alimenta el debate sobre la seguridad de las redes cripto.

Las diferencias entre ambos referentes podrían influir en las decisiones de seguridad de las principales blockchains, que deberán elegir mecanismos para proteger sus redes y wallets frente a los avances de la computación cuántica.