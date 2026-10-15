La presión vendedora se disparó tras el informe de inflación en Estados Unidos que encendió las alarmas en los mercados globales

La capitalización total bajó a u$s2,76 billones y CoinGecko advierte que el alto interés abierto eleva el riesgo de nuevas liquidaciones.

Bitcoin cayó a u$s81.500 y Ethereum perdió 5%, mientras Binance concentró el 53,7% de las cancelaciones en posiciones apalancadas.

El mercado cripto registró liquidaciones por u$s942 millones en 24 horas tras un dato de inflación mayor al esperado en Estados Unidos.

El mercado cripto sufrió una de sus jornadas más duras del año: las liquidaciones en posiciones apalancadas se acercaron a los u$s1.000 millones, golpeando principalmente a los alcistas de Bitcoin y Ethereum.

La presión vendedora se disparó tras el informe de inflación en Estados Unidos que encendió las alarmas en los mercados globales.

Una ola de liquidaciones sacude el mercado cripto: la reacción de Bitcoin y Ethereum

En apenas 24 horas, las liquidaciones alcanzaron los u$s942,1 millones, de los cuales u$s863,3 millones correspondieron a posiciones largas, es decir, apuestas a que los precios subirían.

El golpe fue especialmente duro para los traders de Ethereum, que perdieron más de u$s283 millones, mientras que los derivados de Bitcoin registraron liquidaciones por u$s196 millones.

La presión se intensificó en cuestión de horas: CoinGlass contabilizó u$s489,4 millones en liquidaciones en solo 60 minutos, lo que representa más de la mitad del volumen diario.

La plataforma Binance concentró el 53,7% de las operaciones, incluyendo la mayor orden cancelada: una posición long en BTC/USDT por u$s12 millones.

Las liquidaciones en posiciones apalancadas de criptomonedas rozaron los u$s1.000 millones

El efecto fue inmediato en las cotizaciones. Bitcoin retrocedió más del 2% y se ubicó en torno a los u$s81.500, mientras que Ethereum cayó más del 5% hasta los u$s2.370.

Otras criptomonedas también sufrieron la debacle: XRP bajó un 4% y cotizó cerca de u$s1,31.

En paralelo, la capitalización total del mercado cripto descendió un 4,96%, hasta u$s2,76 billones.

El detonante fue el Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Estados Unidos, que mostró una inflación interanual del 3,7% en septiembre, por encima de las proyecciones y acelerándose respecto del 3,4% de agosto.

La inflación subyacente también subió del 2,4% al 2,6%. Este dato supone que la Reserva Federal mantendrá, potencialmente, las tasas altas por más tiempo, lo que generó aversión al riesgo en todos los mercados.

La reacción no se limitó al ecosistema cripto: en Asia, el KOSPI de Corea del Sur se desplomó un 7,85% y el Nikkei 225 de Japón retrocedió un 4,81%, con las acciones de semiconductores liderando las pérdidas.

Advierten que el mercado cripto enfrenta riesgo de liquidaciones masivas para lo que resta de 2026

En su último reporte, CoinGecko sumó un aliciente al peligro de mayores liquidaciones en el corto plazo: aunque la capitalización global rozó los u$s3 billones en el tercer trimestre de 2026, el volumen de trading al contado cayó 14,2% y el interés abierto en futuros apalancados se disparó 40,6%, hasta superar los u$s102.000 millones.

Este desajuste entre precios y actividad real expone a los traders a liquidaciones masivas si se produce un giro brusco en el mercado.

El informe trimestral de CoinGecko muestra que entre julio y septiembre el mercado cripto sumó u$s840.000 millones, alcanzando una capitalización cercana a los u$s3 billones, un crecimiento del 39,6%.

Sin embargo, el trading spot en los diez mayores exchanges centralizados cayó a u$s1,65 billones, lo que refleja menor actividad real detrás de la suba de precios.

En otras palabras, los valores subieron más rápido que el dinero efectivamente negociado, una señal de alerta para la estabilidad del rally.

Mientras la actividad al contado se redujo, el interés abierto en futuros perpetuos aumentó un 40,6%, hasta u$s102.200 millones, el nivel más alto desde noviembre de 2025.

El trading spot en los diez mayores exchanges centralizados cayó a u$s1,65 billones en el trimestre

Este crecimiento implica que gran parte del mercado depende de posiciones apalancadas, que amplifican tanto las ganancias como las pérdidas.

CoinGecko recordó que en octubre de 2025 un shock externo derivó en u$s19.000 millones en liquidaciones forzadas, cuando Bitcoin cayó 14,5% y Ethereum 12,2%.

Ethereum subió un 71% en el trimestre, hasta u$s2.684, impulsado por u$s3.100 millones en entradas a ETF spot en Estados Unidos. Sin embargo, su volumen diario promedio de trading se desplomó un 23,2%, hasta u$s11.500 millones.

Esto significa que los inversores pagaban cada vez más por ETH aunque se movía menos dinero, un patrón que aumenta la vulnerabilidad a liquidaciones si se produce una corrección.

El informe también advirtió que un rally sostenido requiere compradores dispuestos a absorber ventas. Con menos actividad real y más apalancamiento, el mercado depende de que los vendedores no salgan todos al mismo tiempo.

Si ocurre un shock macroeconómico —como un dato de inflación superior al esperado o tensiones geopolíticas—, las liquidaciones automáticas podrían superar fácilmente los u$s1.000 millones en 24 horas, como ya sucedió en octubre de 2026.