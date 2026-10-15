La compañía impulsa nuevas medidas de seguridad para Bitcoin y advierte sobre los desafíos técnicos de una eventual migración de fondos

La transición plantea desafíos técnicos y decisiones sobre fondos que no migren, incluidas monedas antiguas atribuidas a Satoshi Nakamoto.

El Consorcio de Seguridad de Bitcoin comprometió u$s15 millones durante tres años para financiar investigaciones y desarrollos de código abierto.

Coinbase propone cambios en Bitcoin para incorporar firmas resistentes a la computación cuántica y anticiparse a futuras amenazas criptográficas.

Coinbase presentó una propuesta para acelerar el desarrollo de firmas digitales resistentes a la computación cuántica, una amenaza potencial que podría comprometer la criptografía utilizada actualmente por Bitcoin.

La compañía sostiene que anticiparse es clave, porque actualizar el protocolo y migrar los fondos requeriría coordinación y tiempo, mientras que esperar hasta demostrar un ataque dejaría poco margen para reaccionar desde ahora.

Qué riesgos enfrenta Bitcoin ante la computación cuántica

La exposición potencial de Bitcoin a futuros avances cuánticos preocupa especialmente a Coinbase, que custodia aproximadamente el 5% de los bitcoins en circulación, aunque esa capacidad de ataque todavía no fue demostrada.

Además de actualizar la tecnología, la comunidad deberá resolver qué hacer con los bitcoins que permanezcan bajo esquemas vulnerables, especialmente cuando sus titulares hayan perdido el acceso o no participen de la migración.

Las tenencias históricas vinculadas con Satoshi Nakamoto también entrarían en la discusión, ya que una eventual recuperación de fondos vulnerables debería evitar que terceros aprovecharan el procedimiento para obtener acceso ilegítimo a ellos.

La iniciativa reúne a BlackRock, Fidelity Digital Assets, Strategy, ARK Invest, Block, Blockstream, Galaxy y Anchorage Digital, junto con Coinbase, dentro del Consorcio de Seguridad de Bitcoin, creado en julio de 2026.

Los integrantes comprometieron u$s15 millones durante tres años para financiar investigaciones y desarrollos de código abierto orientados a reforzar la seguridad de Bitcoin frente a posibles amenazas futuras.

El financiamiento conjunto no supone que las empresas puedan decidir cómo debe actualizarse Bitcoin: cada integrante gestiona sus propios recursos y las modificaciones del protocolo continúan dependiendo del proceso de desarrollo de la red.

Qué cambios técnicos propone Coinbase para proteger a Bitcoin

Una de las vías analizadas es BIP-360, que busca eliminar la modalidad de gasto por clave de Taproot en ese tipo de salida y facilitar la incorporación de mecanismos criptográficos preparados para futuras actualizaciones.

La flexibilidad criptográfica es otro objetivo del planteo: Coinbase menciona P2TRv2 y diseños que permitan cambiar los algoritmos de firma cuando sea necesario, sin obligar a reconstruir la arquitectura completa del sistema.

Como vía de transición gradual, Coinbase propone estudiar un mecanismo híbrido de tipo "1 de 2", mediante el cual los mismos fondos puedan gastarse con una firma tradicional o una resistente a la computación cuántica.

La elección de algoritmos deberá ponderar su seguridad, el tamaño de las firmas, las comisiones y el trabajo adicional que exigirían a los nodos, que deberán procesar las operaciones de la red.

Qué desafíos plantea la migración de fondos en Bitcoin

Coinbase también señala que las actualizaciones deberán ser compatibles con las firmas multipartitas, utilizadas por custodios institucionales para distribuir el control de las claves, y contemplar los riesgos de ciertos esquemas que mantienen un estado interno.

Según la empresa, reutilizar información de firma en esos esquemas puede provocar pérdidas, por lo que considera importante contar con alternativas que no dependan de ese mecanismo durante las operaciones.

La transición pondrá a prueba la capacidad de Bitcoin para reforzar su seguridad sin comprometer la descentralización ni el control de los usuarios, mientras los fondos que no migren seguirán planteando decisiones difíciles.

El desafío será coordinar las mejoras técnicas y resolver cómo tratar las monedas expuestas sin abrir nuevas vías de ataque, en una red donde las decisiones de seguridad también afectan la autonomía de sus propietarios.