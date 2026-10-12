La nueva herramienta de Cardano habilita controles sobre tokens regulados y permite congelar fondos, restringir operaciones e incautar activos

La adopción es optativa y no afecta a ADA, pero genera debate sobre el control para usuarios de tokens compatibles.

Destinado a stablecoins y fondos tokenizados, incorpora controles de cumplimiento como KYC y AML en la blockchain.

Cardano lanzó CIP-0113, un estándar que permite a los emisores de activos digitales regulados congelar tenencias, incautar fondos y restringir transferencias mediante controles de cumplimiento integrados directamente en la blockchain.

La herramienta apunta a stablecoins, fondos tokenizados y otros instrumentos financieros regulados, aunque sus facultades plantean interrogantes sobre el control de los activos y las condiciones que deberán aceptar sus titulares.

Qué permite hacer CIP-0113 con los tokens de Cardano

La Cardano Foundation anunció el lanzamiento de CIP-0113 en la mainnet de Cardano, mediante un estándar que incorpora mecanismos de cumplimiento directamente en determinados tokens nativos.

La propuesta permite congelar tenencias, incautar activos, restringir destinatarios y limitar transferencias, además de incorporar controles de identificación de clientes (KYC), prevención del lavado de dinero (AML) y cumplimiento de sanciones.

Estas funciones están destinadas a stablecoins, fondos tokenizados y otros activos regulados, cuyos responsables pueden necesitar bloquear direcciones específicas o recuperar fondos ante una orden legal.

Los controles se ejecutan on-chain, es decir, dentro de la propia blockchain, durante la acuñación, la quema y las transferencias, por lo que las reglas forman parte del funcionamiento del token.

El diseño utiliza el modelo eUTXO de Cardano, que organiza las transacciones mediante salidas de operaciones no gastadas, y permite implementar el estándar sin un hard fork que modifique las reglas fundamentales de la red.

Su arquitectura modular incorpora subestándares intercambiables que permiten a los emisores crear módulos personalizados o modificar los existentes para adaptar los controles a sus necesidades regulatorias y operativas.

Qué restricciones tiene CIP-0113 y qué ocurre con ADA

La adopción del estándar es optativa y sus facultades se aplican únicamente a los tokens que lo implementan, por lo que ADA, la criptomoneda nativa de Cardano, no pasa a ser congelable por este anuncio.

En los activos compatibles, los emisores pueden congelar tenencias, incautar fondos, restringir destinatarios y establecer condiciones para las transferencias, además de aplicar controles relacionados con KYC, prevención del lavado de dinero y sanciones.

Estas facultades permiten responder a determinadas obligaciones regulatorias, aunque los usuarios deben considerar que los emisores de los tokens compatibles pueden imponer restricciones que no se aplican necesariamente a otros activos de Cardano.

Existe también una dificultad técnica relacionada con las salidas compartidas de transacciones, ya que una restricción aplicada a un token podría afectar a otros activos agrupados dentro de una misma estructura.

Para reducir ese problema, CIP-0113 incorpora un mecanismo denominado unfracking, diseñado para evitar que las restricciones de un activo afecten innecesariamente a otros tokens que comparten esas salidas.

El desarrollo comunitario comenzó en 2023 y la propuesta llegó al repositorio CIP el 29 de septiembre de 2026, antes de su lanzamiento oficial en la red principal de Cardano.

Entre las herramientas compatibles con el estándar figuran las wallets Eternl y GeroWallet, además del explorador CardanoScan, que permite consultar operaciones y activos registrados en la blockchain.

Por su parte, la Swiss Capital Markets and Technology Association reconoció los tokens compatibles con CIP-0113 y los consideró comparables con su marco CMTAT para certificar on-chain valores de renta variable.