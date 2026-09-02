El fundador de Binance calculó que las personas con fortunas millonarias casi triplican el total de BTC que la red podrá minar alguna vez

El 10-20% de Bitcoin está perdido y 14M ilíquidos, acentuando la escasez, pese a su divisibilidad en satoshis.

Globalmente hay 57,5 millones de millonarios frente a un límite de 21 millones de BTC, y ya se minaron 20,07M.

Los millonarios del mundo empiezan a chocar con un límite matemático: ya son más las personas con patrimonios millonarios que los Bitcoin que existirán, y esa brecha reabrió el debate sobre cuánto tiempo más va a ser posible comprar una moneda entera.

La advertencia salió de Changpeng Zhao, más conocido como CZ, fundador de Binance, que este sábado respondió en su cuenta de X a un cálculo que comparaba la cantidad de millonarios con la oferta de Bitcoin: "Pronto, los millonarios no van a poder pagar 1 Bitcoin completo".

El disparador fue un posteo del analista Quinten François, que señaló que solo en Estados Unidos hay unos 23,6 millones de millonarios, según el UBS Global Wealth Report 2026, una cifra que ya se acerca al techo absoluto de 21 millones de BTC.

A nivel global, el número de millonarios trepa a 57,5 millones, mientras que la red apenas lleva minados 20,07 millones de BTC, lo que genera una brecha estructural entre demanda potencial y oferta disponible. Si se repartiera la oferta minada en partes iguales entre todos ellos, a cada millonario del planeta le tocarían apenas 0,35 BTC.

La matemática implacable detrás de la advertencia de CZ

Bitcoin tiene un tope duro de 21 millones de unidades escrito en su protocolo desde 2009, y a agosto de 2026 ya se minó el 95,6% de esa oferta total. Quedan por emitirse unos 930.000 BTC, que van a salir a cuentagotas hasta el año 2140 por el esquema de halvings, que recorta a la mitad la recompensa por bloque cada cuatro años.

Esa estructura deflacionaria es uno de los pilares de la narrativa de Bitcoin como reserva de valor, algo que quedó a la vista en julio pasado, cuando un científico fundador de Zcash propuso eliminar el límite de emisión y la comunidad lo rechazó de manera casi unánime.

Las monedas perdidas achican todavía más el reparto disponible

El cálculo de CZ va más allá de la oferta teórica. El propio fundador de Binance estima que entre el 10% y el 20% de todos los BTC minados están perdidos de forma permanente, ya sea por claves privadas extraviadas o por billeteras abandonadas, lo que dejaría la oferta realmente negociable en torno a los 17 millones de BTC.

A eso se suma que buena parte de esos Bitcoin tampoco circula: a comienzos de 2026 había apenas 2,67 millones de BTC en exchanges, mientras que más de 14 millones se clasificaban como ilíquidos porque sus dueños los mantienen guardados a largo plazo sin venderlos ni moverlos.

"Muchos tenedores a largo plazo no mueven ni gastan sus monedas en absoluto. No se pueden comprar esas", resumió CZ.

Qué implica para quien quiere comprar Bitcoin en Argentina

Con el precio de Bitcoin en torno a los u$s63.000, un BTC completo representa hoy apenas el 6,3% del patrimonio de un millonario medido en dólares. Es decir que, pese a la advertencia de CZ, comprar una unidad entera todavía no exige un esfuerzo extremo para ese segmento, aunque la tendencia de largo plazo apunta a que la escasez presione el precio hacia arriba.

Para el inversor argentino, el debate sobre el Bitcoin "entero" tiene poca aplicación práctica: la moneda es divisible en 100 millones de satoshis, y los exchanges locales habilitados como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales ante la Comisión Nacional de Valores permiten comprar fracciones desde montos que arrancan en cientos y miles de pesos.

Ese esquema, sumado a la reciente aprobación de ETF locales sobre Bitcoin por parte de la CNV, amplió las vías de acceso al activo sin necesidad de reunir el valor de una moneda completa.

Los propios críticos de la lectura de CZ remarcan ese punto: la propiedad fraccionada ya resuelve el problema de la asequibilidad, y el propio Zhao recomienda como estrategia el promediado de costo en dólares, es decir, acumular de a poco en lugar de perseguir la moneda entera.