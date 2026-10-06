La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC) habilitó un cambio de norma que permite el listado de seis ETF emitidos por Volatility Shares, cada uno con el objetivo de ofrecer tres veces el rendimiento diario del activo subyacente.

La oferta abarca Bitcoin, Ether, oro, plata, crudo y gas natural. Es un hito concreto porque hasta ahora los fondos cripto en Estados Unidos estaban limitados a un apalancamiento de 2x.

El dato que conviene subrayar antes de entusiasmarse. Los fondos todavía no pueden operar. El emisor necesita que la SEC declare efectiva su declaración de registro, y la orden no establece una fecha límite para ese paso.

Hay además una precisión técnica importante sobre cómo funcionan. Estos productos contienen futuros regulados vinculados a Bitcoin y Ether, no tokens reales. Es decir, no compran la criptomoneda sino contratos sobre su precio futuro.

La diferencia no está solo en la magnitud sino en el mecanismo, y ahí aparece el riesgo que define a estos productos. Estos fondos deben reequilibrarse todos los días para mantener el apalancamiento fijo en 3x. Eso los obliga a comprar más futuros después de una ganancia y vender más después de una pérdida.

Esos flujos mecánicos suelen producirse cerca del cierre y pueden amplificar los movimientos intradía. Cuanto más crece el fondo, mayor es el impacto sobre el mercado. El reajuste diario genera además una consecuencia que muchos inversores minoristas desconocen: los retornos de varios días pueden desviarse considerablemente del 3x, a veces en dirección contraria.

El fenómeno que puede hacerte perder plata aunque el activo no caiga

Se llama descomposición por volatilidad y conviene entenderlo con números antes de operar uno de estos instrumentos. Adam Back, CEO de Blockstream, lo planteó sin muchas vueltas: "Las estrategias de reapalancamiento automático drenan capital en una tendencia lateral, especialmente con un activo subyacente de alta volatilidad, como Bitcoin".

Un ejemplo concreto. Supongamos que Bitcoin sube 10% un día y cae 10% al día siguiente. El resultado neto es una caída del 1%. Un fondo apalancado 3x, en cambio, ganaría 30% el primer día y perdería 30% el segundo. El resultado neto es una caída del 9%. Es decir, el inversor en el ETF apalancado pierde nueve veces más que el precio del activo, sin que el activo haya tenido una tendencia bajista.

Cuanto más oscile el precio dentro de un rango sin dirección definida, más subrinde el producto apalancado. La propia empresa lo advierte. Volatility Shares señaló en su prospecto preliminar: "Cuanto más volátil es el índice de referencia, mayor es el potencial de decadencia por volatilidad".

Y fue todavía más explícita sobre el perfil del inversor: "Una inversión en el ETF de Bitcoin 3x no es adecuada para todos los inversores, puede considerarse especulativa y debe ser considerada únicamente por personas que puedan soportar el riesgo de pérdida total".

A eso se suma un costo adicional. Como los fondos operan con futuros, deben vender los contratos próximos a vencer y comprar otros con fechas posteriores, que suelen costar más. Ese proceso de renovación genera una carga constante sobre los rendimientos de largo plazo.

Nicolás Agüero, analista financiero, plantea la advertencia práctica a iProUP: "El error más caro que comete el minorista con estos productos es tratarlos como una versión amplificada del activo. No lo son. Un ETF 3x replica el movimiento diario, no el acumulado."

Cómo es el nuevo fondo con 'palanca' de 3x para invertir en Bitcoin (generado con IA)

"Si lo comprás y lo dejás tres meses en un mercado lateral, podés terminar perdiendo capital aunque el activo esté en el mismo precio que cuando entraste. Está diseñado para operaciones de días, no de meses", completa.

La señal técnica que Bitcoin no ve desde 2025

En paralelo a la aprobación regulatoria, el gráfico de Bitcoin está a punto de confirmar una configuración que no se registra hace más de un año. Las medias móviles simples de 50, 100 y 200 días están a un cruce de lograr una alineación alcista completa, donde las tendencias de corto, mediano y largo plazo apuntan al alza simultáneamente.

Esa alineación se configura cuando la media de 50 días está por encima de la de 100, y la de 100 por encima de la de 200. Los números al momento del análisis del 5 de octubre de 2026. La media de 50 días se ubicaba en u$s79.495, bastante por encima de las otras dos. La de 100 días, en u$s79.493, venía subiendo y a punto de superar a la de 200 días, en u$s79.539.

Cuando eso ocurra, las tres quedarán ordenadas en una secuencia que indica impulso alcista en los tres marcos temporales.

Laura Ventura, analista financiera de Coin Capital, explica el movimiento: "Ese cruce restauraría el orden de la media móvil de 50 días por encima de la de 100 días y esta última por encima de la de 200 días por primera vez desde la última alineación formada el 24 de junio de 2025".

Y agrega su lectura del momento: "La señal más reciente confirma que la recuperación es fuerte". El contexto respalda esa afirmación. Bitcoin subió más del 40% hasta los u$s87.000 durante el tercer trimestre, aunque el avance se estancó cerca de los u$s85.000 ante el fortalecimiento del dólar estadounidense.

Lo que pasó las veces anteriores que apareció esta señal

El historial es considerablemente más matizado de lo que sugiere el entusiasmo, y conviene mirarlo completo.

Los casos exitosos:

Una alineación se formó el 27 de octubre de 2020 , cuando BTC cotizaba alrededor de u$s13.600 , y se mantuvo hasta mayo de 2021. Para entonces, Bitcoin había superado los u$s64.000

, cuando , y se mantuvo hasta mayo de 2021. Para entonces, Bitcoin había superado los Otra, confirmada a principios de noviembre de 2023, se mantuvo hasta mayo de 2024, período en el que Bitcoin más que duplicó su valor, de unos u$s35.000 a u$s73.000

Los casos fallidos:

La alineación de junio de 2025 duró 97 días pero Bitcoin solo ganó modestamente, de alrededor de u$s106.000 a u$s112.000

duró 97 días pero Y un escenario similar en junio de 2024 duró apenas 20 días, con Bitcoin cayendo aproximadamente 10%

Ventura agrega esto sobre esa dispersión: "El cruce fortalece el caso de tendencia, pero no garantiza su continuación. El comportamiento del precio del activo posteriormente determinará si se convierte en una estructura de mercado alcista sostenida o en otra alineación de corta duración".

Su indicador para distinguir una cosa de la otra es concreto: "La prueba más trascendental es si Bitcoin puede mantener el promedio móvil de 50 días durante una corrección".

A cuánto cotizan las principales criptomonedas y qué proyectan para fin de año

Los precios al 5 de octubre de 2026, según datos de CoinDesk, son los siguientes:

Bitcoin en torno a u$s85.526,92, con una suba del 0,32%

Ethereum en u$s2.701,32, prácticamente estable

XRP en u$s1,50, con una baja del 0,24%

Solana en u$s119,62, con un retroceso del 1,61%

El índice CD20, que mide las veinte principales criptomonedas, en 2.482,27 puntos

Sobre las proyecciones a diciembre, Citigroup elevó a comienzos de octubre su objetivo a doce meses para Bitcoin desde u$s82.000 hasta u$s113.000, y el de Ethereum desde u$s2.240 hasta u$s3.028. El banco basa su proyección en el supuesto de que los ETF spot reciban unos u$s5.000 millones en entradas durante el próximo año. Vale recordar que Citi arrancó 2026 con un objetivo de u$s143.000 y lo recortó dos veces antes de esta revisión.

Nansen marcó una secuencia escalonada de u$s87.000, luego u$s90.000 y después unos u$s92.000 como referencias técnicas de corto plazo. Wintermute considera posible una prueba en los u$s90.000, aunque su operador Jasper De Maere calificó de prematuro hablar de un nuevo máximo histórico por encima de los u$s126.000 antes de fin de año.

El máximo histórico de Bitcoin sigue siendo u$s126.198, alcanzado el 6 de octubre de 2025, y el de Ethereum u$s4.953,73, del 24 de agosto de 2025.

Camila Sarasola, estratega de inversiones en activos digitales, aporta el marco para leer esos números: "Un objetivo de banco a doce meses es un escenario base que se revisa cada trimestre, no un pronóstico de fecha. El caso de Citi lo ilustra perfectamente, pasaron de u$s143.000 a u$s82.000 y de vuelta a u$s113.000 en nueve meses. Quien hubiera operado cada revisión habría comprado caro y vendido barato tres veces. El valor está en los supuestos, no en el número".

El contexto macro que define el arranque del último trimestre

Hay dos variables externas que condicionan cualquier escenario de precio:

El dólar en máximos de 18 meses . El índice del dólar estadounidense subió 0,39% hasta 102,33 , tras alcanzar 102,53, su nivel más alto desde el 10 de abril de 2025. El euro cayó hasta u$s1,1161, su mínimo desde mayo de 2025 . Un dólar fuerte históricamente presiona a los activos denominados en esa moneda

. El índice del dólar estadounidense subió , tras alcanzar 102,53, su nivel más alto desde el 10 de abril de 2025. El . Un dólar fuerte históricamente presiona a los activos denominados en esa moneda La volatilidad implícita en calma. El índice BVIV de Volmex, conocido como el VIX de Bitcoin, se mantuvo entre 35% y 40% desde mediados de septiembre, lo que sugiere que los operadores están valorando condiciones ordenadas pese al repunte del dólar y los rendimientos del Tesoro

Ese segundo dato tiene una doble lectura que conviene tener presente. La volatilidad constante suele ser característica de tendencias alcistas. Pero un período prolongado de calma habitualmente precede movimientos significativos, en cualquier dirección.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron levemente el lunes tras la fuerte venta de la semana anterior, mientras los inversores esperan las actas de la última reunión de la Reserva Federal.