Tras el rebote en u$s80.000, Willy Woo pronostica días laterales para Bitcoin pero ratifica la vigencia del ciclo alcista temprano.

La cotización de Bitcoin inició la semana operando levemente por encima de los u$s82.000. El movimiento se produce tras haber testeado en jornadas previas la zona de los u$s80.000, un piso que había sido anticipado a principios de mes por el analista de mercados Willy Woo como el soporte táctico y de contención orgánica clave tras la reciente toma de beneficios.

A partir de este reacomodamiento, el especialista difundió una actualización exhaustiva sobre el comportamiento del activo dividida en tres horizontes temporales. En su diagnóstico, advierte que los inversores deben prepararse para una dinámica de precios "bastante aburrida" en los próximos días, dominada por oscilaciones laterales y la posibilidad de que persista cierto sesgo bajista antes de que madure un nuevo despegue.

De acuerdo con sus modelos predictivos, los flujos de capital muestran una divergencia bajista que aún no completó su desarrollo, lo que extenderá el estancamiento temporal mientras la demanda absorbe la liquidez disponible.

¿Por qué la presión de los mineros frena un salto inmediato en el precio de Bitcoin?

El análisis técnico de Willy Woo identifica un freno operativo concreto derivado de la actividad de validación en la cadena de bloques.

La métrica conocida como el Múltiplo de Puell, que rastrea los ingresos diarios de los mineros y mide su presión de venta sobre el mercado, se encuentra actualmente en una zona de alta actividad transaccional. Cuando este indicador alcanza estos niveles, evidencia que los centros de cómputo liquidan tenencias para cubrir costos operativos, lo que satura la oferta inmediata e impide alzas explosivas en el corto plazo.

Bajo este marco, Woo delimita las expectativas del mercado en tres etapas bien diferenciadas:

Corto plazo: Anticipa una trayectoria de estancamiento lateral o con leve sesgo hacia la baja

Mediano plazo: Proyecta una fase de consolidación lateral con sesgo constructivo y tendencia alcista progresiva

Largo plazo: Ratifica el establecimiento pleno de un ciclo de expansión y crecimiento patrimonial

¿Por qué el modelo de riesgo macroeconómico descarta caídas estructurales graves?

Pese al freno que anticipa para las próximas jornadas, el analista sostiene que el mercado transita la fase temprana de un ciclo alcista generalizado:

La variable determinante de su tesis descansa en el Modelo de Riesgo del Ciclo Macroeconómico (MCR), donde el indicador de peligro se ubica en cero, un registro mínimo que se mantiene sin alteraciones desde agosto. En la lectura de Woo, una lectura equivalente a cero refleja una probabilidad prácticamente nula de que el mercado sufra alteraciones estructurales severas o retrocesos profundos.

Para fundamentar la solidez del momento actual, el especialista contrastó este escenario con los episodios de volatilidad registrados en marzo y mayo de 2023. Aunque en aquellas oportunidades la plaza cripto también atravesaba un ciclo incipiente, la métrica MCR había emitido alertas elevadas de riesgo, a diferencia del entorno de estabilidad técnica que exhibe la red en octubre de 2026.