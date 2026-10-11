Un año después del desplome de Bitcoin, el mercado sigue atento al petróleo, la guerra entre Estados Unidos e Irán y posibles liquidaciones

La guerra EE.UU.-Irán y el petróleo caro (u$s102 Brent) generan incertidumbre en el mercado cripto en 2026.

El desplome del 10/10/2025 liquidó más de u$s19.000 millones tras anuncios de aranceles de Donald Trump a China.

Bitcoin cotiza a u$s82.978 en 2026, 34,25% bajo su máximo histórico, a un año del desplome del 10/10 de 2025.

Bitcoin cotiza hoy a u$s82.978, un 34,25% por debajo de su máximo histórico, mientras el aumento del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas mantienen la incertidumbre en los mercados financieros.

Un año después del desplome conocido como 10/10, el mercado vuelve sobre las liquidaciones récord de 2025, mientras la incertidumbre energética inquieta a los inversores, aunque el escenario actual es diferente.

Qué pasó con Bitcoin durante el desplome del 10/10 de 2025

El 6 de octubre de 2025, Bitcoin alcanzó los u$s126.200 y, apenas cuatro días después, el mercado sufrió una fuerte sacudida tras un anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario anunció aranceles del 100% a los productos chinos, una medida que estaba prevista para entrar en vigor el 1 de noviembre de 2025, semanas después del anuncio.

La noticia coincidió con una caída de las criptomonedas y una ola de liquidaciones de posiciones apalancadas, aunque esa secuencia no demuestra que una sola causa explique todo el desplome.

Operar con apalancamiento permite abrir posiciones por un monto superior al capital disponible, pero también aumenta las pérdidas cuando el precio se mueve en contra de lo esperado por el inversor.

Si las cotizaciones alcanzan determinados niveles, los exchanges pueden cerrar posiciones automáticamente para limitar el riesgo; cuando muchos cierres ocurren juntos, la presión vendedora puede acelerar todavía más las caídas.

Cuánto dinero se liquidó durante la caída de Bitcoin

Coinglass registró más de u$s19.000 millones en liquidaciones durante el episodio del 10 de octubre de 2025, el mayor volumen contabilizado hasta ese momento en el mercado de criptomonedas.

De ese total, unos u$s7.000 millones se liquidaron en apenas una hora y alrededor de 1,6 millones de traders resultaron afectados, según los reportes publicados sobre aquella jornada.

Las cifras muestran la dimensión del episodio, pero no significan que los operadores hayan perdido exactamente esos importes, porque el volumen liquidado no equivale a las pérdidas netas de cada inversor.

La caída continuó durante los meses siguientes y Bitcoin tocó un mínimo cercano a los u$s58.600 el 1 de julio de 2026, antes de recuperar parte del terreno perdido.

Al 11 de octubre de 2026, Bitcoin cotiza cerca de los u$s82.978, por encima de aquel piso, aunque todavía un 34,25% por debajo de su máximo histórico, según datos de CoinMarketCap.

Cómo afectan la guerra entre Estados Unidos e Irán y el petróleo a Bitcoin

En octubre de 2026, uno de los principales focos de incertidumbre es el suministro energético, en medio del octavo mes de guerra entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias para los mercados internacionales.

Durante esta última semana, legisladores iraníes buscaron destituir al ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, por sus contactos con Estados Unidos, mientras el ministro de Petróleo, Mohsen Paknejad, presentó su renuncia.

Las estimaciones sobre las exportaciones de crudo del Golfo difieren: Vortexa situó los flujos de septiembre en el 91% de los niveles previos a la guerra, mientras País Minero calculó un 81% el 6 de octubre.

Los combustibles refinados, incluido el diésel, habían caído al 60% de sus niveles previos al conflicto, mientras que en Estados Unidos ese combustible promedió u$s6,41 por galón el 30 de septiembre.

El precio del diésel subió aproximadamente un 73% interanual, y Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, destacó su peso para la economía y el transporte: "El diésel es el combustible que mueve casi todo lo que compras".

Por qué el petróleo caro preocupa al mercado cripto en 2026

El lunes previo al aniversario, Donald Trump afirmó que el estrecho de Ormuz ya no determinaba los precios de la gasolina y señaló a las refinerías como responsables de su evolución.

En una publicación en Truth Social, Trump escribió que el precio de la gasolina ya no respondía al estrecho de Ormuz y añadió: "Lo que está impulsando el precio de la gasolina ya no es el Estrecho de Ormuz… sino la palabra, Refinerías", en referencia a los factores detrás del combustible.

Poco después, un petrolero informó que había sido alcanzado por un proyectil desconocido en el estrecho y que se había producido un incendio. La información disponible no permitió identificar responsables ni establecer una relación entre ambos hechos.

Los países del Grupo de los Siete anunciaron un plan para liberar 100 millones de barriles de petróleo de emergencia, aunque el Brent, referencia internacional, continuó cotizando cerca de u$s102 el lunes.

Con el aniversario ya cumplido, el petróleo por encima de los u$s100 y las tensiones geopolíticas todavía sin resolver, Bitcoin sigue bajo la mirada de los inversores y operadores del mercado.

Sin embargo, la coincidencia entre ambos escenarios no demuestra que vaya a repetirse el desplome de 2025, cuando un anuncio arancelario concreto coincidió con liquidaciones superiores a u$s19.000 millones.