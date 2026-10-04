Un analista detectó un patrón de caídas de Bitcoin después de las elecciones de EE.UU. y señaló qué precios podrían definir el futuro de la criptomoneda

Recomiendan vigilar u$s73.000 como soporte crucial; mientras que superar u$s82.000 podría impulsar el precio a u$s100.000.

El activo digital cayó entre 27% y 72% tras las últimas 4 votaciones intermedias, aunque sin relación directa probada.

Bitcoin podría enfrentar una nueva etapa de volatilidad después de las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre de 2026, según advierten especialistas del mercado.

El analista Ali Martinez encontró coincidencias entre los resultados electorales de años anteriores y las posteriores correcciones del activo, aunque también identificó niveles técnicos que podrían modificar las perspectivas de los inversores.

¿Cómo reaccionó Bitcoin en elecciones anteriores de EE.UU.?

Un relevamiento de Martinez, publicado en la red social X, advierte sobre un comportamiento recurrente de Bitcoin después de las elecciones intermedias estadounidenses, con correcciones pronunciadas en distintos ciclos.

El comportamiento posterior a las cuatro votaciones ofrece una referencia concreta: Bitcoin perdió un 72% en 2010, un 65% en 2014, un 52% en 2018 y un 27% en 2022.

Aunque los porcentajes evidencian una tendencia histórica, el especialista aclaró que no existe necesariamente una relación directa entre las votaciones y los movimientos posteriores registrados por el mercado.

"Eso no prueba que las elecciones causaran las caídas, pero el patrón vale la pena vigilarlo antes del 3 de noviembre de 2026", afirmó Martinez.

Por este motivo, Martinez planteó la necesidad de observar el comportamiento del mercado durante las semanas previas a los comicios, especialmente ante la posibilidad de que reaparezca una dinámica similar.

¿Qué puede pasar con Bitcoin en el último trimestre de 2026?

El comportamiento histórico del cuarto trimestre tampoco ofrece señales concluyentes, ya que Bitcoin alternó fuertes subas con retrocesos durante los ciclos electorales analizados por Martinez.

La evolución del período permite dimensionar esa volatilidad: durante el cuarto trimestre de 2010 Bitcoin avanzó un 391%, pero los balances fueron negativos en 2014, 2018 y 2022, con pérdidas del 16,70%, 42,16% y 14,75%, respectivamente.

Frente a este escenario, el analista señaló que los u$s73.000 representan una referencia defensiva relevante, porque corresponden a la base de coste de los tenedores de corto plazo.

"La base de coste de los tenedores a corto plazo cerca de 73.000 dólares podría convertirse en soporte. Durante mercados alcistas, este nivel ha resistido correcciones importantes, creando potencialmente una oportunidad de compra si el precio retrocede"

Este indicador refleja el valor promedio al que ingresaron los compradores recientes y permite evaluar si esa zona puede funcionar como respaldo ante eventuales correcciones del mercado.

Este nivel podría adquirir especial importancia si aumenta la presión vendedora, ya que permitiría determinar si los compradores recientes mantienen posiciones o comienzan a desprenderse de sus tenencias.

Sin embargo, Martinez también contempló un escenario favorable: si Bitcoin consigue mantenerse por encima de los u$s82.000, correspondientes a la línea de cuello, conservaría impulso para alcanzar los u$s100.000 y completar su estructura técnica actual.