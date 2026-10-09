Bitcoin enfrenta una prueba clave tras liquidaciones, con señales económicas adversas y analistas divididos sobre el próximo movimiento

Los analistas vigilan los u$s75.000 como posible objetivo bajista y los u$s82.500 como resistencia clave, mientras esperan los datos de inflación de EE.UU.

El crash del 10 de octubre de 2025 eliminó u$s19.000 millones en operaciones, casi 19 veces el monto liquidado recientemente.

Bitcoin cayó a u$s80.393 y provocó más de u$s1.000 millones en liquidaciones en 24 horas, reavivando el temor a otro desplome cripto.

El aniversario del crash de octubre de 2025, uno de los episodios más duros para los inversores cripto, vuelve a poner a prueba la confianza del mercado, mientras crece la incertidumbre sobre la evolución de Bitcoin.

La cotización llegó a u$s80.393 y desencadenó liquidaciones superiores a u$s1.000 millones en 24 horas, aunque las pérdidas todavía están lejos de las registradas durante el derrumbe del año pasado.

¿Puede repetirse el crash cripto de octubre de 2025?

La comparación con el derrumbe anterior resulta inevitable, aunque las cifras actuales todavía están lejos de aquel episodio, cuando desaparecieron aproximadamente u$s19.000 millones en operaciones durante una sola jornada.

El 10 de octubre de 2025, Bitcoin había alcanzado máximos cercanos a u$s126.200 durante esa semana y todavía no consiguió regresar a esos niveles, mientras el mercado vuelve a enfrentar fuertes presiones vendedoras.

Esta vez, cerca de u$s930 millones en liquidaciones correspondieron a posiciones largas, es decir, apuestas apalancadas que esperaban una suba de las cotizaciones, según los registros de CoinGlass.

El episodio representó la mayor eliminación de posiciones largas en 90 días, mientras más de u$s600 millones desaparecieron en apenas una hora, el volumen horario más elevado registrado durante un mes.

Las liquidaciones ocurren cuando un exchange cierra automáticamente una operación financiada con dinero prestado porque las pérdidas consumen el depósito de garantía, un mecanismo que puede desencadenar ventas adicionales.

Cada cierre forzado presiona las cotizaciones y puede activar nuevas liquidaciones, aunque la magnitud del episodio reciente equivale aproximadamente al 5,26% de las pérdidas registradas durante el desplome anterior.

¿Qué factores económicos presionan al precio de Bitcoin?

La incertidumbre no proviene únicamente del mercado cripto: las minutas de la Reserva Federal publicadas el 7 de octubre mostraron que la mayoría de los funcionarios consideraba probable y apropiado otro aumento de tasas antes de finalizar el año.

En paralelo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años rondaba el 5,3%, mientras el petróleo Brent cotizaba cerca de u$s105, dos referencias que reflejan un contexto económico exigente.

Los fondos cotizados spot de Bitcoin en Estados Unidos registraron salidas por u$s487 millones, su mayor monto desde finales de junio, según SoSoValue, una señal de menor demanda institucional en el mercado.

Ethereum tampoco escapó de la presión vendedora y retrocedió un 4,1% hasta u$s2.460, mientras los inversores evaluaban el impacto de las condiciones financieras sobre los principales activos digitales.

La tensión también coincide con un encarecimiento del combustible estadounidense: el diésel rondaba los u$s6,41 por galón, aproximadamente un 73% más que un año antes.

La próxima referencia macroeconómica llegará el 14 de octubre, cuando Estados Unidos publique la inflación de septiembre, un indicador capaz de modificar las expectativas sobre las tasas y el apetito por activos de riesgo.

¿Hasta qué precio puede caer Bitcoin según los analistas?

Los niveles técnicos concentran ahora buena parte de la atención: durante el jueves, los analistas señalaban los u$s81.000 como soporte relevante por las grandes órdenes de compra identificadas en Binance, según Glassnode.

Bitcoin perforó ese umbral en pocas horas, aunque después consiguió recuperarlo, mientras Glassnode identifica cerca de u$s75.000 el siguiente grupo de posiciones apalancadas que podría quedar expuesto a liquidaciones.

El analista Rekt Capital considera decisivo el cierre semanal del domingo, porque permitirá determinar si la cotización conserva su estructura actual o vuelve a una zona de acumulación de largo plazo.

"Bitcoin actualmente está fallando su prueba de aproximadamente 82.500 dólares. Si el cierre semanal cae por debajo de 82,500 dólares y lo convierte en resistencia, Bitcoin volverá a su rango de acumulación macro," afirmó el analista.

El trader Ted Pillows también advirtió que perder la franja de u$s81.500 a u$s82.000 podría llevar a Bitcoin hasta u$s75.000, mientras Michaël van de Poppe sostuvo una perspectiva contraria.

Glassnode agregó que los tenedores actuales, y no las nuevas entradas de capital, respaldaron el último rally, mientras disminuyeron los flujos procedentes de ETF, stablecoins y tesorerías corporativas.

Por ahora, el mercado enfrenta dos referencias contrapuestas: los u$s75.000 como objetivo bajista y los u$s82.500 como resistencia que los compradores necesitan recuperar, en una semana marcada por el aniversario del crash y nuevos datos económicos.