La plataforma cripto más grande del mundo por volumen y número de usuarios presentó una guía práctica para quienes buscan iniciarse en el ecosistema cripto

Binance lanzó Intelligence, una suite con AI y herramientas para traders, con su versión Pro prevista para octubre de 2026.

La guía subraya familiarizarse con stablecoins, blockchain y elegir plataformas integrales con fuerte seguridad.

Binance ofrece 5 claves para iniciarse en el mundo cripto de manera segura y eficiente, destacando su rol como acceso financiero.

Binance, la mayor exchange de criptomonedas a nivel global, compartió cinco claves para dar los primeros pasos en el mundo cripto de forma segura y eficiente, en un contexto donde los activos digitales se consolidan como una alternativa financiera cada vez más utilizada en América Latina.

La plataforma cripto más grande del mundo por volumen y número de usuarios presentó una guía práctica para quienes buscan iniciarse en el ecosistema cripto.

En ella, destacó que lo importante no es entender la tecnología en detalle, sino reconocer qué problemas resuelve en la vida cotidiana.

Según Daniel Acosta, Head de Binance para América Latina, la visión de la compañía es ser una plataforma integral financiera que permita guardar valor, acceder a dólares digitales, enviar dinero al exterior y optar por productos de rendimiento y diversificación, todo desde una sola aplicación.

Las 5 claves de Binance para entrar al mundo de las criptomonedas

La primera clave es comprender el acceso financiero que ofrecen los activos digitales. Estos permiten protegerse frente a la devaluación mediante stablecoins, enviar dinero entre países en segundos y con costos mínimos, pagar bienes y servicios, y acceder a inversiones que antes requerían grandes capitales o vínculos bancarios.

En este punto, familiarizarse con conceptos como wallets, exchanges y stablecoins resulta esencial para dar los primeros pasos.

Binance revela las 5 claves para empezar en criptomonedas sin caer en errores costosos

La segunda clave es la tecnología blockchain, que funciona como un registro público y transparente donde cada transacción queda verificada sin intermediarios.

Su carácter distribuido garantiza operaciones rápidas, seguras y con costos significativamente menores que los servicios financieros tradicionales.

La tercera clave es elegir una plataforma integral, que vaya más allá de la simple compraventa de criptomonedas.

Binance destacó la importancia de contar con herramientas de seguridad, procesos de verificación de identidad (KYC), transparencia en los productos y licencias regulatorias en distintas jurisdicciones. En este sentido, Binance se posiciona como el exchange con más licencias a nivel global.

La cuarta clave es la seguridad desde el primer día, donde los canales oficiales cobran más importancia que nunca.

La compañía recomendó medidas básicas como contraseñas robustas, autenticación en dos pasos (2FA), verificación de comunicaciones oficiales y precaución frente a mensajes que prometen retornos garantizados.

La quinta clave es entender los usos prácticos más allá de la compraventa.

Más diferenciales que ofrecen las inversiones en el mundo cripto

Los activos digitales permiten acceder a dólares digitales sin necesidad de cuentas bancarias en moneda extranjera, realizar transferencias internacionales rápidas y económicas, efectuar pagos cotidianos en comercios mediante integraciones de pago, y participar en productos de rendimiento y diversificación desde un teléfono móvil.

Para quienes deseen profundizar, Binance ofrece recursos educativos gratuitos en español a través de Binance Academy, con más de 1.000 artículos y cursos sobre activos digitales, stablecoins, seguridad y herramientas financieras.

La empresa subrayó que dar los primeros pasos no requiere conocimientos técnicos avanzados, sino adoptar buenas prácticas de seguridad y descubrir cómo los activos digitales pueden resolver necesidades financieras cotidianas de manera más eficiente.

Binance amplía el uso de herramientas de IA para desarrolladores

En paralelo, la exchange lanzó Binance Intelligence, una suite integral que combina análisis de mercados, estrategias automatizadas y herramientas para desarrolladores, con el objetivo de ofrecer un ecosistema más robusto y sofisticado para traders e instituciones.

El anuncio fue efectuado por el codirector ejecutivo Richard Teng y el vicepresidente de Producto Jeff Li, quienes explicaron que el nuevo producto reúne tres componentes:

Binance AI

Binance AI Pro

Binance Agent OS

La iniciativa se presentó como un recurso para reunir información y funciones que, según su diagnóstico, hoy están fragmentadas entre fuentes de datos, estudios de mercado y herramientas de ejecución.

La propuesta abarca consultas sobre señales de mercado y la creación de flujos de trabajo, aunque cada producto tiene un alcance distinto y Binance AI Pro aún mantenía una fecha de lanzamiento posterior a la confirmación.

Binance AI aparece como la opción gratuita y empezará a desplegarse progresivamente para los usuarios. Binance AI Pro va más allá: permitirá transformar instrucciones en lenguaje natural en estrategias de negociación ejecutables y flujos de trabajo visuales.

La nueva plataforma integra funciones avanzadas de análisis de datos en tiempo real, que permiten a los usuarios identificar tendencias y oportunidades de inversión con mayor precisión.

Además, incorpora sistemas de estrategias automatizadas que facilitan la ejecución de operaciones complejas sin necesidad de intervención constante, lo que apunta a mejorar la eficiencia y reducir riesgos en escenarios de alta volatilidad.

La firma anunció que Binance AI Pro llegaría durante la segunda mitad de octubre de 2026 bajo un modelo de precios "freemium", con opciones gratuitas y de pago.

Otro de los pilares de Binance Intelligence es su set de herramientas para desarrolladores, que incluye APIs y kits de integración diseñados para construir aplicaciones sobre la infraestructura de la exchange.

Binance busca fomentar la creación de soluciones personalizadas y ampliar el alcance de su ecosistema hacia fintechs, startups y proyectos de innovación que requieran acceso directo a datos y funcionalidades de la plataforma.