Octubre cuenta con un sólido historial para Bitcoin, mostrando una rentabilidad promedio que oscila entre el 11 % y el 14 %. Sin embargo, la estacionalidad por sí sola no constituye una tesis de inversión. Para este mes se proyecta un escenario base donde el precio se situará entre los 78.000 y los 95.000 dólares.

Mantener el nivel de los 82.000 dólares y recuperar los 87.500 dólares abriría el camino hacia los 95.000 dólares; por el contrario, una ruptura sostenida por debajo de los 80.000 dólares invalidaría el escenario alcista estacional.

La perspectiva alcista encuentra respaldo en las entradas de capital en los ETF, la disminución de los saldos en las plataformas exchange y las compras corporativas. No obstante, la demanda institucional puede proporcionar un suelo, pero no garantiza por sí sola un repunte.

La semana pasada, los ETF al contado de Estados Unidos atrajeron cerca de 2.400 millones de dólares, aunque las entradas netas diarias se desaceleraron bruscamente hasta los 31,1 millones de dólares el 28 de septiembre.

En paralelo, compras como la de MicroStrategy, que adquirió otros 1.665 BTC para elevar sus tenencias totales a 847.666 BTC, reflejan un interés constante, pero la cuestión clave sigue siendo si la nueva demanda podrá superar la toma de beneficios a largo plazo y las ventas de los mineros.

Por otro lado, los tipos de interés elevados, los precios del petróleo y las renovadas presiones inflacionistas se consolidan como los principales obstáculos.

De cara a la reunión de la Reserva Federal del 28 de octubre, el escenario de mínima contempla una subida de 25 puntos básicos (para situar el rango objetivo entre el 4,00 % y el 4,25 %), dado que la inflación se mantiene por encima del 3 % y la energía genera nuevos riesgos.

Solo un informe de empleo significativamente más negativo, con mayor desempleo y menor crecimiento salarial, aumentaría la probabilidad de una pausa. En cambio, datos de empleo y de inflación sólidos podrían presionar a las criptomonedas mediante rendimientos reales más altos y un dólar fuerte.

En este marco, la agenda macroeconómica tendrá mayor repercusión sobre Bitcoin que las conferencias del sector o las liberaciones de tokens individuales.

Los focos estarán puestos en el informe de empleo de septiembre (2 de octubre) y el IPC de septiembre (14 de octubre), los cuales determinarán la decisión sobre los tipos de interés en octubre. Posteriormente, la primera estimación del PIB del tercer trimestre y el índice PCE de septiembre (29 de octubre) influirán en las expectativas de diciembre.

Finalmente, el posicionamiento en derivados sugiere que el apalancamiento se ha moderado sin eliminarse por completo.

Con un interés abierto cercano a los 7.700 millones de dólares (un 16 % menos que hace una semana) y una tasa de financiación en Binance en torno al 0,0068 % frente a la media de siete días del 0,0023 %, vemos un sesgo alcista no extremo que reduce el riesgo de una liquidación sistémica.

La principal zona de liquidación a la baja se ubica entre los 82.000 y los 82.500 dólares, donde una pérdida podría acelerar la caída a los 80.000 dólares, mientras que superar los 87.500 dólares aumentaría la probabilidad de un short squeeze.

*Por Alvin Kan, COO Global de Bitget Wallet