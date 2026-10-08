La segunda criptomoneda de mayor capitalización registró una baja de 4,32% en las últimas 24 horas, . Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

La caída acompaña una tendencia negativa generalizada del sector, donde el mercado de divisas digitales reportó un descenso promedio del 2,98% diario.

El mercado cripto global presenta una capitalización de u$s2,75 billones, mientras que en plataformas argentinas el valor de Ethereum llega a $3,95 millones.

Ethereum cotiza a u$s2.453,81 tras registrar una baja del 4,32% en las últimas 24 horas, según datos de Binance relevados este 8 de octubre de 2026.

Según Binance, Ethereum bajó un 4,32% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s2.453,81 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s299.650,04 millones.

El mercado cripto mundial reporta este jueves 8 de octubre una capitalización de u$s2,75 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -2,98% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 59,43%, seguido de Ethereum con un 10,91%. Las restantes monedas alcanzan un 29,66%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes jueves 8 de octubre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s81.196,96 (-2,53%)

Ethereum: u$s2.453,81 (-4,32%)

BNB: u$s735,27 (-4,40%)

Ripple: u$s1,35 (-5,62%)

Solana: u$s108,94 (-6,46%)

Cardano: u$s0,23 (-8,05%)

Polkadot: u$s1,04 (-5,43%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,80%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, jueves 8 de octubre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $130,85 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.192,87

Solana: $176.573

Cardano: $379,32

Polkadot: $1.676,33

Dogecoin: $134,91

Polygon: $157,78

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al jueves 8 de octubre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.608,90

DAI: $1.614,47

USDC: $1.610,20

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, representa una de las innovaciones más grandes en el ámbito de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin se centró en la descentralización del dinero, Ethereum extendió el concepto de blockchain a las aplicaciones descentralizadas (dApps).

Estas aplicaciones se ejecutan a través de contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones, garantizando la automatización de acuerdos y transacciones sin necesidad de un intermediario.

El proyecto se financió con éxito mediante una campaña de crowdfunding en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente ganó popularidad en el mundo de las criptomonedas.

Los contratos inteligentes se convirtieron en el pilar central de Ethereum, permitiendo no solo la transferencia de valor, sino la ejecución de aplicaciones completas en diversas industrias como finanzas, salud y logística.

Ethereum también popularizó la creación de nuevos activos digitales mediante la tokenización.

Las stablecoins, respaldadas por monedas tradicionales, proporcionan estabilidad en un mercado volátil, mientras que los NFT han revolucionado el mercado de arte digital, coleccionables y otros bienes únicos. La tokenización ha creado nuevas oportunidades económicas y una forma de intercambiar propiedad digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos, como BNB y Avalanche, se basaran en su infraestructura.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad y reducido los costos de transacción, facilitando un acceso más amplio y eficiente a la red Ethereum.

Ethereum ha sido crucial en el avance hacia la Web3, una visión de una Internet descentralizada que promete ofrecer mayor privacidad y autonomía a los usuarios.

En lugar de depender de intermediarios como gobiernos y corporaciones, la Web3 promete una experiencia web más justa, transparente y democrática.