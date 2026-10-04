Citi elevó su objetivo a doce meses para Bitcoin de u$s82.000 a u$s113.000 y llevó el de Ethereum a u$s3.028. Pero la revisión llega después de dos recortes durante 2026. La proyección, vale aclarar, depende de que los fondos cotizados (ETF) spot de Bitcoin reciban unos u$s5.000 millones en entradas durante el próximo año, un escenario que aún no se concretó y que enfrenta además un contexto regulatorio más incierto tras el freno de la Clarity Act.

Recordemos que Citi comenzó 2026 con una previsión de u$s143.000 para Bitcoin. La redujo a u$s112.000 en marzo, después de que la Clarity Act se estancara en el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos. Y volvió a recortarla en julio hasta los u$s82.000, al considerar la debilidad de la demanda de ETF y el riesgo de que algunas empresas con tesorerías en activos digitales pasaran de comprar a vender.

Es decir, el objetivo que hoy se presenta como una revisión al alza sigue 21% por debajo del que el propio banco manejaba en enero. Ese dato no invalida el pronóstico, pero lo pone en perspectiva. Lo que cambió no es que Citi se haya vuelto más optimista que al inicio del año, sino que recuperó parte del terreno que había cedido.

El objetivo también queda por debajo del máximo histórico que Bitcoin alcanzó en octubre de 2025, por encima de los u$s126.000.

De qué depende la suba de Bitcoin y Ethereum según Citi

El vaticinio de Citi descansa sobre una condición que todavía no se cumplió. El banco calcula que los ETF estadounidenses al contado de Bitcoin pueden recibir alrededor de u$s5.000 millones en entradas durante los próximos doce meses, con asesores financieros y corredoras aumentando sus asignaciones de forma gradual, no concentrada en un período breve.

Esa precisión sobre el ritmo importa. Si las asignaciones se acumulan de manera sostenida, podrían sostener la demanda sin generar un impulso abrupto. Si los flujos se estancan o vuelven a ser negativos, el escenario pierde su principal respaldo.

Pronósticos del Citi sobre Bitcoin y Ethereum (generado con IA)

El problema es que los datos disponibles sobre esos flujos no son concluyentes. Las cifras publicadas corresponden a ventanas de medición distintas.

SoSoValue registró entradas netas de u$s875,91 millones en los ETF de Bitcoin durante 2026 hasta el momento de la consulta, y cerca de u$s3.260 millones en los doce meses hasta septiembre.

CoinDesk, en cambio, indicó que esos productos habían acumulado salidas netas de u$s5.800 millones en el año hasta el 13 de julio, antes de que las entradas netas de 2026 alcanzaran unos u$s800 millones hacia finales de septiembre.

Esas cantidades describen cortes temporales diferentes y no deben leerse como simultáneas. Lo que muestran en conjunto es un cambio de tendencia, no una demanda consolidada.

Diego Casanovas, analista cripto consultado por iProUP, asegura que "proyectar u$s5.000 millones de entradas en doce meses no es una locura, es aproximadamente el ritmo que tuvieron los ETF en sus mejores trimestres".

El experto advierte que "el año arrancó con salidas netas de casi u$s6.000 millones. Pedirle al mercado que pase de ese punto a u$s5.000 millones positivos implica una reversión completa del comportamiento institucional. Puede pasar, pero es el supuesto, no la conclusión".

Lo que Citi dice sobre el revés regulatorio

La revisión llega pese a que la Clarity Act no logró avanzar en el Senado el 15 de septiembre de 2026, con una votación de clausura que terminó 49 a 50. Ese proyecto buscaba establecer un marco para los activos digitales y aclarar la división de competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.

Según Citi, el fracaso redujo el camino hacia una ley más amplia de estructura de mercado, aunque el banco sostuvo que ese tropiezo no anulaba su perspectiva regulatoria general. La entidad señaló además que los anuncios posteriores de reglas de la SEC ayudaron a amortiguar parte del efecto negativo sobre el sentimiento del mercado.

El comportamiento del precio respaldó esa lectura. Bitcoin ganó más de 10% hacia el cierre de septiembre pese al rechazo del proyecto. Un matiz necesario sobre esa secuencia. La coincidencia temporal entre los anuncios regulatorios y la suba del precio no demuestra por sí sola que un hecho haya causado el otro.

A todo esto, el banco mencionó tres condiciones del contexto financiero que considera favorables:

Un dólar más débil , que históricamente beneficia a los activos denominados en esa moneda

, que históricamente beneficia a los activos denominados en esa moneda El impulso general de los activos de riesgo , en un entorno donde el apetito por volatilidad se recuperó

, en un entorno donde el apetito por volatilidad se recuperó La decisión del Tesoro de Estados Unidos de recomprar bonos de vencimiento más largo, medida que apunta a contener los rendimientos de la parte larga de la curva

Estas condiciones pueden influir en el apetito por activos volátiles. Pero su efecto puede revertirse si se mueven las tasas, el dólar o las expectativas sobre la economía.

De hecho, el contexto reciente fue bastante menos amable. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a tocar el 5,293%, su nivel más alto desde junio de 2007, y el de 30 años alcanzó el 5,6206%, máximo desde junio de 2002. Con esos rendimientos, el argumento del "dólar débil" como viento de cola queda considerablemente debilitado.

El recorrido reciente de Bitcoin y Ethereum

La revisión llega después de una recuperación marcada de los principales activos digitales. Bitcoin avanzó casi 40% en los tres meses hasta el 1 de octubre de 2026, mientras Ethereum ganó cerca de 68% en el mismo período, según las cifras recogidas por las publicaciones financieras.

Ese repunte redujo las pérdidas acumuladas del año a aproximadamente 4% para Bitcoin y 9% para Ethereum. Al 1 de octubre de 2026, los precios registrados fueron de u$s84.198 para BTC y u$s2.683,82 para ETH.

Con el precio en torno a los u$s85.000, el objetivo de Citi implica un potencial de suba de Bitcoin cercano al 34% a doce meses. Para Ethereum, el objetivo de u$s3.028 desde los u$s2.700 actuales representa un potencial del 12%, bastante más moderado.

El indicador Stocktwits ubicó el sentimiento minorista sobre Bitcoin y Ethereum en terreno bajista durante la jornada, mientras los precios registraban movimientos intradía leves.

Esa lectura contrasta con las ganancias de los tres meses previos, aunque una medición puntual de sentimiento no determina la dirección futura del mercado. El resto del mercado mostró ese mismo día un comportamiento mayoritariamente negativo. Zcash cayó 5,75% hasta u$s1.364, NEAR Protocol retrocedió 9,48%, Polkadot bajó 5,53% y Quant perdió 13,27%.

Paula Zaldívar, economista con foco en activos digitales, señala cómo conviene leer un objetivo de precio de banco. "Un target a doce meses de una entidad como Citi no es una recomendación de compra, es un escenario base que se revisa cada trimestre".

"La prueba está en el propio historial, en nueve meses pasaron de u$s143.000 a u$s82.000 y ahora a u$s113.000. Si alguien hubiera operado cada revisión, habría comprado caro y vendido barato tres veces. El valor del informe está en los supuestos, no en el número", concluye.

Qué mirar para saber si el pronóstico se sostiene

Tres indicadores concretos permiten seguir si la tesis de Citi avanza o se cae:

Los flujos netos semanales de ETF spot . Es el supuesto central. Si se sostienen en terreno positivo durante varias semanas consecutivas, el escenario gana respaldo. Se pueden consultar gratis en SoSoValue y Farside Investors

. Es el supuesto central. Si se sostienen en terreno positivo durante varias semanas consecutivas, el escenario gana respaldo. Se pueden consultar gratis en SoSoValue y Farside Investors El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años . Si continúa por encima del 5%, el argumento del contexto macro favorable queda sin sustento

. Si continúa por encima del 5%, el argumento del contexto macro favorable queda sin sustento El avance de la regulación por vía de agencias. Con la Clarity Act frenada, las normativas de la SEC y la CFTC son el único canal regulatorio activo. La SEC ya aprobó la exención para acciones tokenizadas y la CFTC presentó su propuesta de reglas ante la Casa Blanca

Para el inversor argentino, hay además un elemento de contexto local. Con el dólar oficial en torno a los $1.540 y la inflación mensual cerca del 1,7%, un objetivo del 34% en dólares a doce meses compite con instrumentos en pesos que, en algunos tramos, ofrecen rendimientos reales positivos sin la volatilidad de un activo que cayó 26% interanual.