La criptomoneda enfrenta señales cruzadas entre presión vendedora, posibles nuevas caídas y una mejora frente a las acciones de Wall Street

Pese a la presión vendedora, Bitcoin mejoró su desempeño relativo ante el S&P 500, superándolo en más del 50% de las jornadas.

La cotización de Bitcoin enfrenta una resistencia clave en u$s87.500; superarla es vital para consolidar su recuperación.

Inversores de Bitcoin con pérdidas de hasta 15% por compras previas podrían impulsar nuevas ventas si la cotización sube.

Bitcoin atraviesa un momento de definiciones, con compradores que todavía esperan recuperar el capital destinado a adquirir la criptomoneda durante el rally anterior y señales que podrían anticipar nuevas ventas.

La cotización también enfrenta una resistencia técnica relevante y, simultáneamente, mejoró su desempeño frente a Wall Street, una combinación que mantiene abiertas perspectivas diferentes para el mercado de cara al mes de octubre.

Qué inversores de Bitcoin podrían impulsar nuevas ventas

Una parte de los compradores de Bitcoin todavía registra pérdidas frente al capital utilizado originalmente para adquirir sus monedas, situación que puede influir en sus decisiones cuando la cotización intenta recuperar terreno.

Glassnode identifica entre ellos a quienes compraron hace uno o dos años, con un costo promedio cercano a u$s97.000, y a quienes ingresaron hace seis a doce meses, alrededor de u$s89.000, según el relevamiento.

Con Bitcoin cerca de u$s84.700, ambos grupos continúan debajo de su equilibrio, aunque necesitan recuperaciones diferentes para volver al precio que pagaron inicialmente en cada caso.

Los compradores más recientes requieren una suba cercana al 5%, mientras quienes adquirieron BTC hace uno o dos años necesitan aproximadamente 15%, diferencia que puede convertir esos niveles en zonas potenciales de ventas.

Según Glassnode, algunos inversores podrían aprovechar una recuperación para salir de sus posiciones y evitar pérdidas, aunque el indicador no significa que todos vayan a vender cuando Bitcoin alcance esos precios eventualmente.

Qué inversores están movilizando más Bitcoin y cuáles mantienen sus tenencias

La presión potencial también aparece en la actividad de blockchain, donde los compradores del rally de 2025 están movilizando más Bitcoin por día que en cualquier otro momento del año calendario 2026.

Para medir esa tendencia, Glassnode analizó transferencias entre entidades y aplicó un promedio móvil de 7 días, metodología que permite detectar movimientos sostenidos sin depender exclusivamente de cambios puntuales registrados durante una jornada.

La firma considera que el aumento puede reflejar mayor presión vendedora, pero las transferencias no demuestran por sí mismas que los BTC hayan sido vendidos ni permiten conocer con certeza su destino final.

Los datos tampoco confirman que las monedas hayan llegado a exchanges, por lo que el indicador debe interpretarse como actividad de los tenedores y no como evidencia de liquidaciones concretas realizadas.

El contraste surge con quienes aprovecharon las caídas para acumular Bitcoin, ya que este grupo mantiene sus monedas sin movilizarlas, según Glassnode, mostrando una participación menos activa dentro del mercado durante este período.

Qué precio debe superar Bitcoin para evitar una nueva caída

El panorama inmediato también depende del comportamiento del precio frente a una referencia técnica que ganó relevancia después del último intento de recuperación registrado por Bitcoin durante su cierre semanal.

El analista Ted Pillows ubicó los u$s87.500 como nivel clave y sostuvo que un cierre semanal por encima de esa marca permitiría considerar más sólida la recuperación de la criptomoneda durante las próximas sesiones del mercado.

Bitcoin había alcanzado aproximadamente u$s87.000, pero después perdió parte del avance, y para el analista la imposibilidad de superar ese umbral aumenta el riesgo de nuevos retrocesos en el corto plazo.

En ese escenario, Pillows considera probable que BTC vuelva a ubicarse debajo de u$s80.000, ampliando las pérdidas de los compradores identificados por Glassnode, aunque la firma no estimó cuánto podrían vender.

La cautela también creció entre los usuarios minoristas de Stocktwits, donde el sentimiento sobre Bitcoin pasó de neutral a bajista durante el último día, mientras los comentarios avanzaron desde niveles bajos hasta registros normales.

Bitcoin mejora frente a las acciones y recupera terreno ante Wall Street

Más allá de las señales de corto plazo, Bitcoin mejoró su desempeño relativo frente al S&P 500, según Glassnode, que comparó los resultados diarios obtenidos por ambos activos durante las jornadas analizadas.

Durante la semana anterior, la tasa de acierto de BTC superó el 50%, es decir, logró rendir mejor que el índice en más de la mitad de las sesiones consideradas.

El cambio cobra mayor relevancia frente a junio, cuando Bitcoin superó al S&P 500 apenas en una quinta parte de las jornadas, su desempeño relativo más débil de los últimos seis años.

Glassnode destacó que esta recuperación se produjo mientras las acciones permanecían prácticamente planas, combinación que interpretó como una señal de demanda específica por Bitcoin, pese a la presión vendedora observada.

En una perspectiva de largo plazo, Willy Woo sostuvo que Bitcoin nunca quedó por detrás de las acciones durante períodos de cuatro años, incluso para inversores que compraron durante máximos del mercado.

Además, Woo calculó una tasa de crecimiento anual compuesta del 42% para BTC durante esos horizontes, frente al 19% del S&P 500, aunque los períodos cortos pueden registrar volatilidad y pérdidas.